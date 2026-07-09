Не запрещать, а предлагать: 7 увлекательных игр вместо телефона на каникулах

Психологи рассказали, как научить ребёнка жить без телефона хотя бы летом Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летние каникулы для многих родителей превращаются в бесконечную битву за экранное время. Ребёнок готов сутками сидеть в телефоне или за компьютером, игнорируя прогулки и живое общение. Почему так происходит и как это изменить без скандалов и шантажа? Разбираемся вместе с практикующими психологами.

Почему дети «прилипают» к гаджетам?

По словам практикующего психолога Ольги Черемновой, причина кроется в нейробиологии: гаджеты дают лёгкий и быстрый выброс дофамина. Игры и соцсети специально разработаны так, чтобы мгновенно захватывать внимание — яркие стимулы требуют минимальных усилий.

– Мозг ребёнка, у которого лобные доли и функция самоконтроля ещё только формируются, просто не способен самостоятельно отказаться от этого соблазна ради более трудных, пусть и полезных занятий, — объясняет специалист.

Игры и соцсети специально разработаны так, чтобы мгновенно захватывать внимание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Педагог-психолог, автор развивающих книг для детей и родителей Шамиль Ахмадуллин говорит, что гаджет затягивает не от испорченности ребёнка, а потому что он устроен идеально под наш мозг: даёт удовольствие быстро, много и без всяких усилий. Нажал — получил. А реальный мир медленный: чтобы во дворе стало весело, надо выйти, договориться, что-то придумать, преодолеть первую скуку. Мозг, этот великий лентяй, выбирает путь полегче.

Почему запреты не работают?

Многие родители в ответ на зависимость от гаджетов выбирают жёсткие меры: крики, шантаж («пока не прочитаешь книгу, телефон не получишь») и тотальные запреты. Но, как отмечает Ольга Черемнова, такой подход в долгосрочной перспективе вреден. Он превращает гаджет в «запретный плод», который хочется получить любой ценой, разрушает доверие в семье, превращая её в поле битвы за власть, а кроме всего прочего, учит ребёнка не самоконтролю, а умению обходить запреты — врать и изворачиваться.

Семейный психолог Ольга Иванова подтверждает: чем больше ограничений вокруг компьютера, тем сильнее ребёнок хочет в него погрузиться.

– Нужно идти от обратного — создавать что то более кайфовое, классное. Любая история, когда вы всей семьёй куда то едете и гуляете вместе, чаще всего является для ребёнка более значимой, чем посидеть дома за компьютером, — говорит эксперт. – Если мы будем искусственно запрещать, то, когда он вылетит из гнезда, он все равно дорвется. Я видела огромное количество студентов, которые жили дома с жесткими запретами, а попав в общежитие, устраивали настоящую вакханалию – забивали на учебу и на всё вообще, потому что наконец-то добрались до самого желанного. Если вы будете шантажировать ребенка, он ответит вам тем же.

Многие родители в ответ на зависимость от гаджетов выбирают жёсткие меры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как договориться, а не запретить

Ольга Иванова предлагает не диктовать правила, а договариваться. Например, спросить ребёнка: «Как тебе кажется, сколько нормально сидеть за компьютером?» Если он назовёт шесть часов, засеките время, а потом напомните: «Смотри, надо выключать — ты сам сказал. Давай я помогу тебе соблюсти твою же инициативу». Такой подход учит ребёнка ответственности и самоконтролю — в отличие от криков и угроз.

Это не будет выглядеть так – словно «я пришла злая и хочу отобрать у тебя то, что тебе нравится», а «есть такая история, как здоровье, и я, как родитель, буду за ним следить и помогать тебе это делать».

Что предложить взамен?

Психолог Родион Чепалов советует начинать не с вопроса «как отобрать телефон», а с вопроса «что дать взамен». Конкуренцию экрану может составить только более интересная реальность. Вот несколько необычных идей для игр и занятий на лето — от простых до сложных. По словам эксперта, их можно предлагать от 7 до 14 лет, но младшим взрослые должны больше помогать с реализацией игры.

«Операция „Пропавший дракон“». Родители прячут по району или дачному участку записки с загадками. Ребёнок получает письмо от последнего дракона планеты, который потерял своё сокровище. Каждая подсказка ведёт к следующей, а в конце ждёт приз — мороженое или билет в интересное место. Для подростков можно добавить QR коды и шифры.

«Министерство странных открытий». Каждый день ребёнок получает научное задание: найти необычное растение, измерить температуру асфальта и травы, снять мини фильм о природе. В конце недели — защита открытий, как на настоящей конференции.

«Шпион седьмого отдела». Ребёнок становится секретным агентом: ему нужно собрать информацию о районе (сколько кошек во дворе, какие деревья растут возле дома), за каждую миссию начисляются баллы.

«Экспедиция на Марс». Квартира или двор объявляются другой планетой. Нужно построить базу из коробок, придумать язык марсиан, составить карту территории.

«Охотники за городскими легендами» (для подростков). Собрать истории соседей, странные местные легенды, сделать интервью и создать путеводитель по району.

«Бизнес на миллион за каникулы». Подросток получает условные 1 000 рублей стартового капитала и придумывает проект: выгул собак, изготовление сувениров, проведение дворовых турниров. Главная цель — не деньги, а опыт.

«Тайное общество потерянных вещей». Каждую неделю выбирается забытый предмет (старый будильник, фотоаппарат). Нужно узнать его историю, найти владельцев подобных вещей, подготовить рассказ и мини-выставку.

Если родитель сам проводит вечера в телефоне, любые требования отложить гаджет будут восприниматься как несправедливость Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Три главных правила цифровой гигиены

Искренность. Дети чувствуют, когда родители «откупаются» от них заданием, а когда действительно хотят провести время вместе.

Стабильные правила. Договоритесь о часах, свободных от гаджетов, — например, во время семейного обеда или за час до сна.

Личный пример. Если родитель сам проводит вечера в телефоне, любые требования отложить гаджет будут восприниматься как несправедливость.

От контроля — к сотрудничеству

Каникулы — это шанс сместить фокус с запретов на совместные приключения. Как подчёркивают психологи, главная задача родителей — не отобрать телефон, а помочь ребёнку заново открыть радость живого общения и реального мира. И тогда экран перестанет быть единственным источником удовольствия.

– Иногда отвлекать от экрана нужно не только детей, но и взрослых. Тогда появляется шанс, что совместная игра действительно окажется интереснее ленты соцсетей, — резюмирует Родион Чепалов.

Скука — это пустое пространство, в котором как раз и рождается фантазия Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Не бойтесь детской скуки

– Когда ребёнок ноет «мне ску-у-учно», родитель кидается развлекать или, чаще, суёт телефон. А зря. Скука — это пустое пространство, в котором как раз и рождается фантазия. Дайте поскучать минут десять-пятнадцать, не спасайте сразу. Из «мне нечем заняться» удивительно часто вырастает игра, которую ребёнок придумал сам. Это и есть рождение самостоятельной творческой мысли — то, чего экран лишает напрочь, – убежден Шамиль Ахмадуллин.

По его словам, гаджет приучает получать готовое по щелчку. А задача взрослых – вырастить ребёнка, который умеет сам добывать радость и результат — своими руками и своей головой. Потому что лето без экрана — это не про лишение. Это про то, чтобы вернуть ребёнку вкус к настоящей жизни: к движению, к дружбе, к удовольствию что-то создать и до чего-то додуматься самому. И самое ценное, что он из такого лета вынесет, — не отдых от телефона, а навык, который останется с ним навсегда: умение жить с интересом и учиться у самой жизни.

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