Не просто жажда: какие напитки спасают в жару, а какие ведут к обезвоживанию

Врач Смирнова раскрыла секреты летних напитков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В знойные дни выбор напитков — вопрос не просто комфорта, а здоровья: важно не просто заглушить жажду, а грамотно поддержать водный баланс, не спровоцировав обезвоживание.

Летние фавориты

Бесспорным лидером среди утолителей жажды остаётся вода, причем рекомендуется ее употреблять комнатной температуры, так как ледяная вызывает спазм сосудов. Отлично восполняют баланс минеральная вода без газа, ведь вместе с потом организм теряет не только влагу, но и ценные минеральные вещества. А вот лечебные минеральные воды без назначения врача употреблять не стоит.

Густые смузи и фруктовые шейки из арбуза, персиков, манго и других сочных плодов тоже могут стать удачным выбором, если разбавить их водой или льдом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Отличной альтернативой станут несладкий зелёный или травяной чай — парадоксально, но комнатной температуры они освежают куда лучше ледяных, а ещё компоты из сухофруктов, приготовленные дома без избытка сахара.

По-настоящему летним напитком можно назвать домашний лимонад Фото: Анна Горлач

По-настоящему летним напитком можно назвать домашний лимонад: лёгкий, ароматный, его несложно приготовить самостоятельно, добавив к воде и лимонному соку немного сахара, лёд, а для особого аромата — мяту, базилик или кусочки свежих фруктов.

Не теряет актуальности и традиционный русский квас — если это натуральный напиток без лишних добавок, он не только приятно охлаждает, но и содержит полезные бактерии и аминокислоты.

Лёгкий, ароматный, лимнад несложно приготовить самостоятельно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ягодные морсы радуют насыщенным вкусом и натуральной сладостью, а кисломолочные напитки вроде кефира, тана или айрана помогают не только утолить жажду, но и наладить пищеварение — главное, выбирать варианты с невысокой жирностью (не более 1–1,5 %).

Густые смузи и фруктовые шейки из арбуза, персиков, манго и других сочных плодов тоже могут стать удачным выбором, если разбавить их водой или льдом — так снизится концентрация сахара, а польза и освежающий эффект останутся на высоте.

«Фальшивые друзья»

Но есть и такие напитки, которые врачи в жару условно называют «фальшивыми друзьями». Они создают лишь иллюзию прохлады, а работают против нас – и на деле лишь усугубляют обезвоживание. О том, какие напитки создают обманчивое ощущение, – рассказала Марина Смирнова, заведующий отделением медицинской профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17».

В первую очередь, несомненно, речь идет об алкоголе. Пенный напиток на уличной террасе после работы или на даче в выходной кажется идеальным способом охладиться, но любой алкоголь является диуретиком. Он блокирует выработку антидиуретического гормона, из-за чего организм начинает активно терять влагу вместо того, чтобы ее удерживать. В итоге через двадцать минут после бокала хочется пить еще сильнее, а сердце, и без того работающее в жару на износ, получает дополнительную нагрузку.

Ледяная газировка обманывает пузырьковой свежестью с первого глотка, но углекислый газ лишь раздражает слизистую желудка и ускоряет всасывание сахара. В одной банке может содержаться до десяти чайных ложек сахара. Резкий скачок глюкозы дает кратковременный прилив энергии, а затем следует еще большая жажда и усталость.

Похожий парадокс скрывается в пакетированных соках и сладких чаях. Концентрация сахара в них близка к газировке, и организм тратит драгоценную воду на их переработку, что в итоге приводит к скрытому обезвоживанию.

Отдельного внимания заслуживают кофе и энергетики. Кофеин тоже обладает мочегонным эффектом, а комбинация кофеина, сахара и стимуляторов в энергетиках создает двойную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которой в зной и так приходится работать в экстремальном режиме.

Когда пора бить тревогу

Важно помнить, что сильная слабость, головокружение, сухость во рту и редкое мочеиспускание в жару являются признаками серьезного обезвоживания. Не стоит ждать, пока станет хуже, и при появлении этих симптомов лучше обратиться за медицинской помощью.

Если у вас есть хронические заболевания или особенности здоровья, стоит проконсультироваться с врачом по поводу выбора напитков в жару.

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