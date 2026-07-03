Ураган сменится джазом: куда сходить в Тюмени 4-5 июля. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Тюменцев ждет штормовая погода на все выходные. Об этом говорят данные синоптиков: на регион снова обрушатся дождь, гроза и сильный ветер. При этом столбик термометра дойдет до +26 градусов. Например, в субботу, 4 июля будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура +13…+18 градусов. Днем кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Температура днем +20…+23 градусов.

В воскресенье, 5 июля, в Тюмени прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений ночью 1-6 м/с, местами порывы до 11 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +14…+19 градусов, днем +23…+27 градусов.

Несмотря на непогоду организаторы в Тюмени подготовили обширную программу культурных мероприятий. Самое время спланировать продуктивные выходные. Концерты и мастер – классы пройдут в Тюмени на выходных. Суббота начнётся с праздника Ивана Купала и фестиваля «Джем». Чтобы не скучать в предстоящие выходные «Комсомольская правда – Тюмень» собрала афишу интересных событий и мероприятий, куда уж точно захочется выбраться. Рассказываем, куда сходить на выходных с 4 по 5 июля 2026 года.

Суббота, 4 июля

Фестиваль «Джем» проведёт ярмарки, мастер-классы и концерты на Дзержинского (0+)

Фото: Афиша. Тюмень, ВК.

С 3 по 5 июля на улице Дзержинского в Тюмени пройдёт фестиваль «Джем». Гостей ждут ярмарка локальных брендов, мастер-классы, лекции, дворовые игры, танцевальные площадки и концерты. Программа рассчитана на всю семью и включает события на разных площадках улицы.

В пятницу и выходные дни с 14:00 до 21:00 будет работать ярмарка. В субботу и воскресенье запланированы лекции, кулинарные и творческие мастер-классы, занятия по йоге, а также выступления музыкантов. Подробности и регистрация на отдельные мероприятия доступны по ссылкам в афише фестиваля.

Когда: 4 июля, с 14:00 до 21:00.

Где: Пешеходная улица Дзержинского.

Вход свободный.

Летний книжный обменник в Тюмени (0+)

Фото: Афиша. Тюмень, ВК.

В эту субботу, 4 июля, с 12 до 15 часов возле Благотворительного фонда развития города Тюмени на улице Малыгина, 51, начнёт работу летний книжный обменник. За 100 рублей жители смогут обменять свои книги на другие, а все собранные средства направят на благотворительность.

Для детей организуют отдельный стол, где они смогут менять книги бесплатно и получить сладкий приз за стихи. Рядом откроется мини-барахолка с поделками и игрушками, а также будет организован сбор макулатуры.

Когда: 4 июля, с 12:00 до 15:00.

Где: улица Малыгина, 51.

Цены: 100 рублей.

Праздник Ивана Купала (0+)

Фото: Афиша. Тюмень, ВК.

Отмечаем праздник Ивана Купала в рамках масштабного VI Областного фестиваля национального творчества «ЭтноЛето». Забудьте о городской суете и окунитесь в атмосферу древних традиций с Дворцом национальных культур «Строитель»!

Вас ждёт магия фольклора на одной площадке:

- Концерт «Купальские зори» — лучшие национальные коллективы области с зажигательными танцами и песнями

- Город мастеров — выставка-ярмарка этнических ремёсел и авторские мастер-классы. Создайте свой оберег или сплетите купальский венок!

- Заведем хоровод единства и закружимся в едином танце народов!

- Интерактивные площадки — прыжки через костёр (безопасный!), гадания на венках.

Когда: 4 июля, в 15:00.

Где: парк «Заречный».

Вход свободный.

Концерт CODE10/80 (16+)

Фото: департамент спорта Тюмень, ВК.

Code10 или Code80 — российский хип-хоп-исполнитель, продюсер и звукоинженер из Санкт-Петербурга, сейчас проживает в Москве. Считается значимой фигурой в русскоязычном саундклауде и лоу-фай-рэпе.

Code80 называют одним из «трендсеттеров русского саундклауда». Его стиль повлиял на многих исполнителей, включая Fortuna 812, Arlekin 40 000, Fallen777Angel и других.

Артист также участвовал в музыкальных объединениях Prescription Gang, Bloodystar Company и K5. Регулярно выступает, даёт сольные концерты и участвует в клаб-шоу.

Когда: 4 июля, в 18:00.

Где: клуб Meet & Greet.

Цены: от 500 рублей.

Концерт «Трио Льва Шмакова. Мой мармеладный джаз» (18+)

Фото: департамент спорта Тюмень, ВК.

Музыканты не ограничатся одним хитом. В программе соседствуют разные треки, и у каждого своя джазовая история:

- «Мой мармеладный» (тот самый, из названия) превращается в полноценную джазовую пьесу;

- «Больно» обретает хриплый блюзовый оттенок;

- «Трава у дома» неожиданно уплывает в расслабленное регги;

- «Мало тебя» звучит в одном ряду с агрессивной «Abracadabra»;

- Завершит вечер неторопливый разговор контрабаса в композиции «Isn't She Lovely».

Идея в том, чтобы стереть границы между эстрадной простотой и джазовой сложностью.

Где: бар – клуб «Майлз».

Когда: 4 июля, 20:00.

Цены: от 650 до 1300 рублей.

Воскресенье, 5 июля

В Тюмени пройдёт спортивный фестиваль IRONSTAR (6+)

Фото: департамент спорта Тюмень, ВК.

4 и 5 июля в Тюмени состоится фестиваль IRONSTAR, который соберёт около 2 000 спортсменов. Уже зарегистрировались почти 1 500 участников.

В этом году в программе появились городской квест, детский забег на 440 метров и велофестиваль. 5 июля стартует велопарад — регистрация с 12:00 у Легкоатлетического манежа, старт в 13:00 на Ямской. В этот же день пройдёт триатлон IRONSTAR 113 с «полужелезной» дистанцией. 4 июля запланированы забеги MANSTAR и IRONLADY на 5 км по набережной Туры.

Где: старт от Ямской улицы, после регистрации.

Когда: 5 июля, с 12:00.

Вход свободный.

Велофестиваль «440 колёс» соберёт тюменцев на массовый заезд (6+)

Фото: департамент спорта Тюмень, ВК.

В это воскресенье, 5 июля, в Тюмени пройдёт велофестиваль «440 колёс» в рамках триатлона IRONSTAR. Мероприятие стартует у Легкоатлетического манежа на улице Луначарского, 12. Сбор участников — с 12:30, начало программы — в 13:00, старт заезда — в 13:20.

Принять участие могут все желающие от 10 лет, регистрация и получение стартовых номеров — на месте. В программе: фигурное вождение, викторина к 440-летию города, интерактивные зоны и розыгрыш призов в 15:00.

Когда: 5 июля, в 12:30.

Где: Легкоатлетический манеж, улица Луначарского.

Вход свободный.

Концерт «Хиты Свердловского рок–клуба» (16+)

Акустический концерт-посвящение одной из самых ярких и влиятельных страниц в истории российской рок-музыки — Свердловскому рок-клубу. В этот вечер мы погружаемся в атмосферу 80-х, когда рок-музыка в Свердловске (ныне Екатеринбург) была не просто явлением, а настоящим движением, объединяющим людей с разными судьбами и музыкантов с самыми разными стилями.

Эта программа — дань уважения тем, кто стоял у истоков Уральского рока. Мы вспоминаем великие имена, такие как «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Чайф» и многих других, чья музыка не только олицетворяла время, но и формировала целую эпоху.

На сцене артисты из Екатеринбурга:Татьяна Смирнягина (вокал) — актриса, экс-преподаватель Екатеринбургского Государственного Театрального Института, победитель музыкального ТВ-шоу на Первом канале.

Кирилл Терентьев (гитара) — музыкант, гитарист, за плечами которого, участие в масштабных гастролирующих проетках: Floyd Universe, Ksana Sergienko & New Age Orchestra, Симфонический оркестр «Модерн», неоднократно выступавших на главных площадках страны, таких как Государственный Кремлевский Дворец, ВДНХ и пр.

Виталий Корбесашвили (ударные) — актер Свердловского Государственного Академического Театра Драмы. Участник музыкального фанк-коллектива TRBLZ Band. Выступал как композитор в МХТ им. Чехова. Композитор полнометражного фильма «Бесконечный апрель».

Где: Большой драматический театр.

Когда: 5 июля, в 14:00.

Цены: от 1 до 1,5 тысяч рублей.

Концерт «Линч и Тарантино. Музыка кино» (16+)

Фото: Большой драматический театр Тюмень, ВК. Фото: Предоставлено "КП".

«Музыка кино. Тарантино / Линч» — программа, объединяющая культовые саундтреки из фильмов известных режиссёров Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Она создана для того, чтобы подарить зрителям возможность вновь окунуться в атмосферу легендарных кинолент и почувствовать их эмоциональный заряд через живое исполнение узнаваемых музыкальных композиций.

В рамках концерта прозвучат яркие и запоминающиеся инструментальные и вокально-инструментальные темы из «Твин Пикс» Дэвида Линча, также из фильмов «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы» Квентина Тарантино.

Это отличная возможность для любителей кино и музыки вновь погрузиться в мир этих ярких образов и ностальгических воспоминаний в необычной атмосфере с живой музыкой.

Где: Большой драматический театр.

Когда: 5 июля, в 20:00.

Цены: от 1 до 2,5 тысяч рублей.

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