Папараць кветка, духи леса и хоровод: в Тюмени будут праздновать Купалье по старинным обычаям

В Тюмени будут праздновать Купалье по старинным обычаям Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

11 июля Заречный парк у Аквапарка в Тюмени станет местом, где оживёт душа славянского лета. Фестиваль «Купальские зорьки. От сердца к сердцу» распахнёт двери в мир старинных обрядов, звонких песен и живого тепла, которое рождается там, где люди собираются вместе, чтобы вспомнить свои корни. Праздник готовят Центр русской культуры и ТООО «НКО «Автономия Беларусь».

– Купалье для белорусов — такой же любимый праздник, как Рождество, как Пасха, как Новый год. Мы ждём волшебную купальскую ночь с какой-то непосредственной детской радостью. Наверное, потому, что Купала — оттуда, из нашего детства, когда мы вместе со взрослыми проживали этот опыт, погружались в событие. И сейчас мы хотим передать это чувство дальше — от сердца к сердцу, чтобы каждый гость изнутри прочувствовал, насколько глубоко он связан с матушкой—землёй, с предками, с водой и солнцем, со всем миром. Купалье — это про любовь к миру, – рассказал изданию «Комсомольская правда – Тюмень» председатель Тюменской областной общественной организации «Национально-культурное общество «Автономия Беларусь» Надежда Подкорытова.

Парад национальных костюмов покажет, как благородно смотрится лён в руках мастеров, а этноколлекции расскажут без слов о бережном отношении к традициям. В мини сценке «Кто такие Иван и Купалинка» зрители увидят историю праздника так.

Участники будут состязаться в исполнении песен на белорусском языке, в сюжетных танцах по мотивам Купалья и в народных плясках, где каждое движение — это язык, понятный сердцу. Особая номинация «Хранитель традиций»: старшее поколение сможет поделиться своими воспоминаниями о том, как отмечали Купалье раньше, передать молодым не просто слова, а живую память, в которой слышится голос предков. А завершится эта часть праздника общим хороводом.

На площадках гостей будут встречать духи леса и воды, они проверят, насколько тонко гости чувствуют запахи в игре «Угадай аромат трав». Тут можно блеснуть знанием белорусских пословиц, принять участие в весёлой эстафете или побороться за звание «Самый красивый венок».

Для детей откроется «Белорусский дворик», где кукольный театр батлейка покажет свои маленькие чудеса, квест «Найди папараць кветку» превратит прогулку в настоящее приключение. А на «Улице мастеров» можно будет освоить старинные ремёсла: вышивку, ткачество, вытинанку, маляванку и валяние. Секретами корня Иван-да-Марья поделятся опытные мастера, а флешмоб «Белорусский танец» зарядит энергией.

Кульминацией станет традиционный обряд: хороводы, венки как символ красоты и единства, и ритуал «Огонь и Вода». Иван и Купалинка символически соединят свечу и чашу с водой — в этом жесте вся философия Купалья: гармония противоположностей, баланс тепла и прохлады, света и тени, мужского и женского.

«Купальские зорьки» — это не просто праздник, а путешествие в самое сердце белорусской культуры. Это возможность прикоснуться к истокам, ощутить связь с природой и традициями, провести время в кругу семьи и друзей.

Фестиваль пройдёт 11 июля 2026 года, в субботу, с 12:00 до 15:00 в Заречном парке у Аквапарка. Вход свободный.

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