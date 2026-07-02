Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тобольске суд поставил точку в резонансном деле о ребёнке, который упал с потолка во время утренника. Сама трагедия произошла ещё в декабре 2023 года в ДК «Синтез» во время новогоднего праздника и вызвала широкий общественный резонанс. Изначально Тюменский областной суд отменил решение Тобольского в отношении бывшего замдиректора Семена Верещагина, согласно которому он был признан виновным в халатности и приговорен к принудительным работам. Разбиралась в деле редакция «КП-Тюмень».

«Провалился с потолка в зрительный зал»

По версии следствия, мальчик, посетивший мероприятие для особенных детей, проник через незапертую дверь в техническое помещение этажом выше. Оттуда он рухнул вниз через потолочное перекрытие, получив тяжёлую черепно-мозговую травму.

«Мальчик 2016 года рождения смог беспрепятственно попасть в техническое помещение на третьем этаже: дверь, ведущая в потолочное пространство малого зала, оказалась не заперта. Подвесной потолок не выдержал веса ребёнка — мальчик упал с высоты не менее 6 метров и получил тяжкие телесные повреждения», - указано в материалах суда.

В Тобольске во время утренника сквозь потолок провалился ребенок-инвалид

На скамье подсудимых оказался заместитель директора МАУК «Центр искусств и культуры», работавший в учреждении с октября 2023 года. Именно на него была возложена ответственность за безопасное состояние подсобных помещений.

Цена халатности: почему экс-замдиректора ДК заплатит 4 миллиона

В ходе разбирательства вину бывший заместитель директора тобольского ДК Семен Верещагин не признал. Однако совокупность собранных доказательств позволила суду полностью подтвердить его причастность к преступной халатности.

«При этом совокупность доказательств позволила суду полностью подтвердить его причастность к преступным последствиям халатности», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Фото: администрация Тобольска.

В декабре 2023 года учреждением руководил Денис Зенин, который впоследствии возглавил департамент культуры и туризма администрации Тобольска. Но был уволен оттуда после того как выяснилось, что он устроился на работу по поддельному диплому о высшем образовании. Несколько раз проверялись показания свидетелей и выявленные детали трагедии. Несмотря на новые подробности дела, Верещагин получил наказание и внушительный штраф.

Приговор по делу о потолке: замдиректора центра культуры получил срок за травму ребенка

В итоге тоболяка приговорили к трём годам принудительных работ. Из его заработной платы будет удерживаться пять процентов в доход государства. Помимо реального наказания, суд обязал виновного выплатить пострадавшей семье компенсацию морального вреда в размере четырёх миллионов рублей. Родители малыша заявляли гражданский иск на шесть миллионов рублей. Судебное заседание инициировал сам ответчик, он подал апелляцию после приговора Тобольского городского суда.

«Суд приговорил Семёна Верещагина к 3 годам 6 месяцам принудительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства. Кроме того, осуждённый обязан выплатить пострадавшему ребёнку и его родителям 4 миллиона рублей. Изначально в интересах несовершеннолетнего и его семьи был заявлен гражданский иск на 6 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу», - уточнили в пресс-службе судов.

Ранее мы рассказывали о том, что администрация Тобольска обвинила в трагедии на детском празднике родителей мальчика. По мнению директора департамента по культуре и туризму администрации города Анастасии Иониной, ребенок остался без присмотра и залез в техническое помещение.

– Сегодня в ДК «Синтез» в малом зале проходил новогодний утренник для детей-инвалидов. На мероприятии была мама и двое ее детей. Один ребенок самостоятельно покинул помещение, где проходил утренник, остался без родительского присмотра, сам забрался на третий этаж, где располагается техническое помещение, которое разделяет кровлю ДК и технический потолок малого зала. Ребенок наступил на одну из плиток и выпал в помещение, где проходило мероприятие. Сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, – говорит Анастасия Ионина на видео.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.