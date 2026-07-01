Концерт Bearwolf в Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Певица Bearwolf, в миру Валерия Василевская, впервые за свою пока короткую, но стремительную карьеру, приехала с сольным концертом в Тюмень. Да не одна, а с командой танцоров и музыкантов, и… с щедрым подарком.

Атмосфера на концерте Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

- Кто больше всех будет отрываться, тот получит от меня «скромный» презент, я всегда делаю сюрпризы поклонникам, - обратилась певица к зрителям.

Пиротехники на концерте было очень много! Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Что тут началось! Под популярные треки «Феникс», «Валькирия» (эту песню она пела еще на Матче звезд КХЛ), «Один в поле воин», «Гроза» тюменские поклонники буквально разнесли танцпол! Среди самых ярых фанатов певицы, которые «колбасились» перед сценой, был мальчик лет 9-10, но самыми танцующими Bearwolf признала влюбленную пару – Влада и Полину.

Выступление в готическом стиле Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

«Скромный» презент оказался… электрогитарой, которую на сцену вынес участник коллектива. Под бурные аплодисменты орущей толпы Bearwolf подписала гитару маркером и вручила ее влюбленным.

- Кто-нибудь из вас умеет играть?

- Я его научу! – пообещала Полина.

- Прикиньте, они умеют играть! Это вам, спасибо большое! Че ты меня снимаешь? Гитару снимай!

Певица Bearwolf на концерте в Тюмени подарила влюбленной паре электрогитару

Влюбленные остались в восторге от подарка певицы и буквально рассматривали ее до самого конца праздника.

Первую песню Bearwolf спела с повязкой на голове Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Что уж говорить, певицу в городе ждали давно. Девушку настолько впечатлила горячая тюменская публика, что она решила снять тик-ток с толпой на ее новую песню «Под небом все равны». Дублей получилось несколько, а уж какой вариант выберет Лера – скоро узнаем.

На концерте были даже клоуны Фото: Алексей КОСЕНЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Bearwolf в Тюмени 1 июля 2026 - Феникс

Ранее «КП-Тюмень» рассказывала о первом за 17 лет приезде певицы MakSim в Тюмень, как солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева раздевала парней на сцене, как Иосиф Пригожин бегал по залу филармонии, пока пела Валерия, и почему Татьяна Буланова была на концерте в Тюмени без своих знаменитых танцоров.

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