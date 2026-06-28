Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Для двух ребят из тюменской школы выпускной стал не только праздником окончания учебы, но и началом семейной истории. Одиннадцатиклассник и выпускник школы №68 по имени Дмитрий сделал предложение своей девушке Виктории прямо во время торжества. Красотка согласилась!

Ребята вместе с первого класса, встречаются уже четыре года. После окончания школы рни решили пожениться. На кадрах в социальных сетях видно, как парень с лентой выпускника встал на одно колено перед любимой и спросил: «Ты станешь моей женой». Девушка ответила согласием.

— Они дружат с 7 класса! Пусть у них всё сложится хорошо, — пожелали знакомые будущей семейной пары.

Видео: ЧС Тюмень, ВК.

По словам директора образовательного учреждения Венеры Мусиной, такого в истории школы ещё никогда не было. Это событие стало для всех полной неожиданностью и, несомненно, одним из самых ярких моментов в жизни учебного заведения. Директор подчеркнула, что Дмитрий и Виктория — замечательная пара, и вся школа искренне рада за них и желает им счастья.

Этот трогательный случай стал не единственным ярким моментом выпускного сезона в городе. В департаменте образования сообщили, что на главный выпускной на набережной 27 июня собрались около 6 тысяч человек, что больше, чем в прошлом году. Мэр города Максим Афанасьев отметил, что в 2026 году почти 700 выпускников окончили школу с золотой медалью. До самого заката солнца ребята танцевали и пели песни, празднуя новый этап своей жизни.

Тюменцы — очень романтичные люди. Мы рассказывали, как житель Тюменской области на концерте известного реп-исполнителя Басты сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Мероприятие проходило во Дворце спорта «Рубин». Красавица ответила «да» на предложение парня. Баста поздравил тюменцев и продолжил выступление. Посмотрите, как это было – в нашем материале.

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