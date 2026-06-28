35 миллионов жизней в ловушке: как наркотики стирают личность — и где искать спасение

Психиатр-нарколог Виталий Андреев рассказал, как в Тюмени оказывают анонимную помощь при зависимости Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 35 миллионов человек в мире страдают от наркотической зависимости. Такова реальность. Россия, к сожалению, не стала исключением — ежегодно десятки тысяч людей погибают от передозировок и болезней, вызванных употреблением наркотиков.

Ситуация усугубляется тем, что рынок наркотиков постоянно меняется. На смену привычным веществам приходят синтетические аналоги — куда более мощные и разрушительные. Особую угрозу несут так называемые «дизайнерские» наркотики — спайсы и соли. Их создают в подпольных лабораториях, и никто не может сказать точно, что входит в их состав.

Повод сказать правду

26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами. Эта дата — не просто символ: для врачей наркологов она становится поводом громко заявить о том, о чём обычно предпочитают молчать ради мнимого спокойствия. Употребление наркотиков — вовсе не личный выбор, не способ «расслабиться» и уж точно не безобидный эксперимент. Это серьёзная угроза здоровью, с которой необходимо бороться без промедления.

Многие, впервые пробуя наркотики, убеждают себя: «Я попробую пару раз и остановлюсь», «У меня сильная воля», «Со мной такого не случится». Но последствия употребления таких веществ катастрофичны: уже после 1–2 приёмов может сформироваться зависимость, а следом — поражение головного мозга, психозы, потеря личности и инвалидность. Человек буквально за несколько недель теряет себя.

Удар по всем системам

Наркотики разрушают всё — от мозга до иммунитета. Они вмешиваются в химические процессы в голове, повреждают клетки, лишают человека памяти, способности мыслить и концентрироваться. Постепенно он становится замкнутым, теряет эмоциональную отзывчивость, сталкивается с галлюцинациями и психозами. Даже если удастся остановиться, не все функции мозга восстанавливаются полностью.

Печень, призванная обезвреживать токсины, принимает мощный удар: наркотики разрушают её клетки, повышая риск цирроза и рака. Сердце и иммунная система страдают: постоянная стимуляция организма приводит к тахикардии, аритмии, инфарктам и инсультам даже у молодых людей. Ослабленный иммунитет делает человека уязвимым перед любой инфекцией.

Опасность возрастает и в сфере половых контактов: под влиянием наркотиков люди теряют контроль, что становится прямой дорогой к ВИЧ, вирусным гепатитам B и C, сифилису. Эти болезни остаются с человеком на всю жизнь.

«Решение уже принял наркотик»

Главный врач ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», главный внештатный психиатр нарколог департамента здравоохранения Тюменской области Виталий Андреев делится наблюдениями с читателями «Комсомольская правда – Тюмень»:

– В своей работе мы каждый день видим, как наркотики меняют человека. Обычно это происходит незаметно: сначала пробуют «за компанию», потом — «просто по выходным», затем уверяют себя, что «контролируют дозу». А через несколько месяцев уже не представляют жизни без вещества. У всех это развивается по разному: у кого то за месяц, у кого то за полгода. Но есть одна общая черта: человек почти никогда не замечает момента, когда перестаёт быть хозяином своей жизни. Однажды он осознаёт, что решение уже принял наркотик.

Человек попадает в эту ловушку, из которой без посторонней помощи уже не выбраться. Чем раньше он обратится к врачам, тем проще и быстрее ему смогут помочь. Это как с любой болезнью: запущенную форму лечить сложнее.

– Но даже в самых тяжёлых случаях мы продолжаем работать — потому что каждый человек имеет право на второй шанс, – говорит врач.

Куда обращаться в Тюмени

Если вы или ваш близкий столкнулись с зависимостью — не оставайтесь наедине с бедой. Зависимость — это болезнь, которую можно вылечить: чем раньше обратиться за помощью, тем проще будет справиться. Не бойтесь осуждения — помощь оказывают анонимно. И не ждите: зависимость не проходит сама, она только усиливается. В Тюменском областном наркологическом диспансере работают специалисты, которые знают, как помочь.

Записаться на приём можно по телефонам: +7 3452 46 15 47, +7 3452 500 212 — или через приложение «Телемед 72». Адрес: г. Тюмень, ул. Семакова, 11. В срочных случаях звоните на горячую линию: 8 3452 500 212 (доб. 130).

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.