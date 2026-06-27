20 карт максимум и возврат денег за ошибки: что принесёт «Антифрод 2.0»

Финансист Кудряшов объяснил, что нужно знать о новом антимошенническом законе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пакет поправок под условным наименованием «Антифрод 2.0» прошёл Государственную Думу 9 июня 2026 года сразу во втором и третьем чтениях, а 17 июня его поддержал Совет Федерации. Остаётся подписание главой государства. Большинство положений начинает работать с 1 сентября 2026 года. Наиболее весомые для держателей счетов правила распределены во времени и приходятся на 2027 год.

Александр Кудряшов, старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в разговоре с корреспондентом издания «Комсомольская правда – Тюмень» рассказал, что нужно знать о новом антимошенническом законе.

Банки заставят платить за ошибки

– Финансовый смысл реформы сводится к перераспределению ответственности за украденное. Когда кредитная организация или оператор связи пренебрег предписанной процедурой выявления подозрительных операций и следствием стало хищение, потерпевшему вернут всю утраченную сумму, – объяснил эксперт.

Применительно к банкам критерием служит исполнение перевода без добровольного согласия владельца счёта. Показателен случай, при котором банк располагал предупреждением из государственной системы «Антифрод» и всё же провёл спорную транзакцию. Возврат ложится на того участника, чьё бездействие повлекло потерю.

При полном соблюдении предписанных процедур и переводе денег самим гражданином по собственной воле основания для выплаты отсутствуют. Это правило заработает 1 марта 2027 года.

Три года под колпаком

Отдельный блок регулирует продолжительность хранения данных гражданина в реестре подозрительных операций. Пока человек находится в «черном списке», возможности его удалённого доступа к банковским сервисам сужаются.

Первичная запись аннулируется спустя двенадцать месяцев. Повторные и последующие эпизоды удерживают сведения втрое дольше, в течение трёх лет. Досрочное удаление возможно при поступлении из правоохранительных органов уведомления о прекращении уголовного преследования. За гражданином закрепляется возможность обжаловать сам факт внесения реквизитов.

Двадцать карт максимум

– Закон разрешает выпуск не более двадцати карт на человека с учётом всех банков. Цель ограничения — минимизация случаев, когда карты массово оформляются и передаются злоумышленникам для последующего обналичивания выведенных сумм, – говорит Кудряшов.

Дополнительно банкам позволено с разрешения владельца счёта анализировать устройство, через которое инициируется платёж, на присутствие вредоносного программного обеспечения. Положение о лимите карт включается 1 сентября 2027 года.

Операторы связи тоже в ответе

Телекоммуникационные компании впервые получают денежную ответственность за пренебрежение обязанностями по борьбе с мошенничеством. На них возлагается распознавание подозрительных вызовов и участие в защите абонентов вместе с банковским сектором. Возмещение несёт тот участник, который не справился со своей частью обязанностей.

Конкретный регламент обмена данными между банками и операторами через систему «Антифрод», а также схема компенсаций со стороны связи будут закреплены отдельным актом правительства, согласованным с Банком России.

Бдительность важнее

– Для держателя счёта смысл изменений – в усилении гарантий и смещении части рисков на сторону поставщиков услуг. Личная внимательность при этом не теряет роли, ведь добровольный перевод средств в адрес мошенников под действие компенсации не подпадает, – делает вывод эксперт.

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