Суббота для пляжа, воскресенье для музеев: идеальная афиша Тюмени на выходные

Планы на выходные в Тюмени: от дрифт-фестиваля до концерта под крышей. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени погода в выходные дни будет сильно отличаться от друг друга. В субботу будет солнечно и сухо, а уже в воскресенье начнутся дожди и грозы. Об этом сообщили синоптики сервиса погоды «Гисметео». В субботу, 27 июня, ожидается солнечная погода с температурой воздуха до +26 градусов Цельсия. К ночи в областном центре похолодает до +19 градусов.

В воскресенье погода ухудшится до +23 градусов, а утром пойдет проливной дождь. Днем в Тюмени прогнозируется гроза. За сутки в городе выпадет до 11 мм осадков. В субботу будет сухо и жарко. В этот день можно посетить местный пляж. Надо же ловить хорошие дни, которых в этом июне не так много. В Тюмени установился западный ветер, его свежесть особенно будет ощущаться недалеко от моста Влюблённых.

Самое время спланировать продуктивные выходные. Организаторы подготовили интересную культурную программу. Концерты и мастер – классы пройдут в Тюмени на выходных. Суббота начнётся с мотопробега. Чтобы не скучать в предстоящие длинные выходные «Комсомольская правда – Тюмень» собрала афишу интересных событий и мероприятий, куда уж точно захочется выбраться. Рассказываем, куда сходить на выходных с 27 по 28 июня.

Завтра город превратится в одну большую праздничную площадку — День молодёжи обещает быть по настоящему ярким и насыщенным. В программе — спорт, музыка, творчество, драйв и события на любой вкус: от спокойного забега до дрифт фестиваля.

Суббота, 27 июня

Дрифт-фестиваль «Фактура» (12+)

Фото: департамент спорта Тюменской области.

27 июня на парковке у администрации Тюмени состоится городской дрифт-фестиваль «Фактура». Гостей ждёт насыщенная программа: дрифт-заезды, автовыставка, гоночные симуляторы, дрифт-картинг и интерактивные зоны.

Особое внимание организаторы уделили безопасности: трасса будет ограждена бетонными блоками, для зрителей подготовлены специальные трибуны и зоны. На площадке будут дежурить медики и сотрудники экстренных служб. Начало активностей — в 12:00, финальные заезды — в 17:00.

Где: администрация Тюмени.

Когда: 27 июня, старт – в 12:00.

Вход свободный.

Чемпионат России по грузовому Автокроссу (6+)

Фото: департамент спорта Тюменской области.

Уже в эти выходные состоится Чемпионат России по грузовому Автокроссу в локации Силкин Лог по Ирбитскому тракту, вблизи села Луговое. Вас ждут зрелищные заезды, борьба участников и атмосфера настоящего автоспорта!

Когда: 27 июня, в 10:45.

Где: Ирбитский тракт, у села Луговое.

Цены: входной билет – 400 рублей; льготники – за 300 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно.

Музыкальный спектакль «9 жизней» (16+)

Фото: департамент спорта Тюменской области.

27 июня в 18:30 в МТЦ «Космос» состоится показ музыкального спектакля «9 жизней» театрального проекта «Опорная школа искусств». В постановке играют не профессиональные актёры, а предприниматели, врачи, педагоги и специалисты разных профессий.

Спектакль рассказывает истории женщин, оказавшихся на переломном этапе жизни, и поднимает вопросы о переменах, мечтах и поиске себя.

Когда: 27 июня, в 18:30.

Где: МТЦ «Космос».

Цены: от 600 рублей.

Стендап-концерт комиков «Fresh Standup» из Екатеринбурга (18+)

Фото: департамент спорта Тюменской области.

Два очень опытных комика из мощнейшего объединения Екатеринбурга приезжают в Тюмень с концертом! Свежая порция отборного Уральского юмора, обязательно приходите и зовите друзей!

Артём Борисов — победитель «Гонг-шоу» от Stand Up Club #1. Участник различных проектов на YouTube и ВК, а также на многих ТВ-каналах, таких как Первый, Второй и даже «Пятница» в «Беременна в 16».

Николай Хамьянов - опытный комик, которого вы видели в шоу «Комьюнити» на ВК, на канале «Stand Up Patriki», «Fresh Stand Up», а также в женской колонии, потому что он даже там выступал!

Когда: 27 июня 20:00

Где: Бар Дом Печати, Осипенко 81, 4 этаж

Цены: от 2000 рублей.

Воскресенье, 28 июня

Спектакль «НЕ про Ромео и Джульетту» покажут в Космосе (12+)

Фото: департамент спорта Тюменской области.

28 июня в Театральном центре Космос состоится спектакль «НЕ про Ромео и Джульетту». Постановка рассказывает о двух подростках, чья любовь проходит через испытания войны и концлагеря.

Сюжет основан на повести Марии Кольцовой «Война на двоих». Режиссёр — Дмитрий Куклев, сценарист — Елизавета Куклева. Начало в 20:00, возрастное ограничение 12+. Билеты можно купить по ссылке.

Где: Театральный центр «Космос».

Когда: 28 июня, в 20:00.

Цены: от 1500 рублей.

Спектакль «Петух и краски», «Красавица и Чудовище» (6+)

Фото: департамент культуры Тюменской области.

На выходных, 27 и 28 июня, в Тюменском театре кукол пройдут спектакли для детей разного возраста. Маленьких зрителей ждут постановки «Петух и краски», «Красавица и Чудовище» и «Как на Машу зубки обиделись».

«Петух и краски» расскажет малышам о принятии себя, «Красавица и Чудовище» — о силе любви, а «Как на Машу зубки обиделись» — о важности ухода за собой. Билеты можно приобрести по ссылкам: «Петух и краски», «Красавица и Чудовище», «Как на Машу зубки обиделись».

Где: Тюменский театр кукол.

Когда: 28 июня, 10:30, 12:00 и 14:00.

Цены: от 300 до 800 рублей.

Наталья Малаенко исполнит хиты советской эстрады в Тюмени (16+)

Фото: департамент культуры Тюменской области.

28 июня в арт-кафе Тюменского драмтеатра пройдёт концерт «Голоса великих звезд». В программе прозвучат песни Людмилы Сенчиной, Марии Пахоменко, Нины Бродской, Аиды Ведищевой и других артистов советской эстрады.

Главная исполнительница — лауреат международного конкурса «Романсиада» и финалистка телепроекта «Звезда» Наталья Малаенко. Её поддержат музыканты: Антон Дерябин (гитара), Антон Карабут (контрабас), Евгений Батурин (фортепиано), Иван Лёшин (барабаны). Концерт 16+.

Когда: 28 июня, 16:00.

Где: Тюменский большой драматический театр.

Цены: от 1 до 2 тысяч рублей.

Экскурсия на сыроварню «Сырник» (12+)

Это не просто поездка. Это погружение в мир вкусов, ароматов и настоящего сырного искусства. Здесь каждый найдёт свой сыр — тот самый, в который захочется влюбиться с первого кусочка.

На экскурсии вы: — Узнаете, как родилась идея сыроварни и выросла в настоящее производство; — Увидите, где и как вызревает сыр (да-да, почти как помидоры на грядке — только вкуснее); — Заглянете «за кулисы» и поймёте, сколько труда стоит за каждым кусочком; — Посетите единственную в Тюмени настоящую подземную камеру созревания сыра!

И самое вкусное — дегустация. Вам не просто дадут попробовать сыр — вам расскажут о каждом кусочке: вкус, текстура, история. Потому что сыр — это не просто еда. Это отдельный вид искусства, который хочется чувствовать.

Эта поездка — про удовольствие, новые впечатления и маленький гастрономический праздник.

Где: остановка наземного транспорта «Гостиница Восток».

Когда: 28 июня, в 16:00.

Цены: детский билет – 2300 рублей; взрослый – 2800.

Выбирайте, куда сходить в Тюмени на выходных, с 27 по 28 июня 2026 года.

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