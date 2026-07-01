Время иван-чая: как устроить красивую фотосессию в цветущем поле

Как не упустить момент и снять лучшие летние кадры в иван-чае Фото: Анна Горлач

Начало июля — особая пора: тюменские поля покрываются розово сиреневым ковром иван-чая, и от этого природного великолепия буквально захватывает дух. Хочется остановить мгновение, сохранить на память всю эту летнюю магию. И правда, природа будто сама всё подготовила для фотосессии: высокие соцветия, сочная зелень, бескрайний простор и мягкий свет. Но превратить эту красоту в удачный снимок не так просто, как кажется.

Профессиональный фотограф и хоумстейджер Мария Власова поделилась с «Комсомольской правдой — Тюмень» секретами, как вместо случайных кадров получить настоящую летнюю историю. По её словам, частая картина: человек встаёт среди цветов, достаёт телефон и надеется на идеальный кадр, а в итоге на фото — напряжённое лицо, резкие тени и ощущение, будто герою неуютно в высокой траве.

Живописное и доступное

Секрет хорошей съёмки прост: она начинается не с позы и даже не с наряда. Сначала нужно выбрать место, поймать нужный свет и настроиться на атмосферу. А дальше природа действительно сделает половину работы за вас.

Природа будто сама всё подготовила для фотосессии Фото: Анна Горлач

Начать стоит с поиска «своего» поля. Далеко не каждое цветущее место удобно для съёмки. Лучше заранее приехать на локацию или хотя бы осмотреть её днём. Важно оценить, насколько густо цветёт иван чай, есть ли удобная тропинка, не проходит ли рядом дорога, что окажется на заднем плане. Лишние детали — мусор, заборы, линии электропередачи, машины — могут испортить даже самый живописный пейзаж. Иногда небольшая аккуратная полянка смотрится на фото куда выигрышнее огромного поля, рядом с которым стоят теплицы или припаркованы автомобили. К тому же не стоит заходить в самую гущу: лучший ракурс часто открывается с края поля или с тропинки. Так и цветы останутся целыми, и одежда — чистой, и фотографу проще будет найти удачный угол съёмки.

Лучшее время – когда солнце уже не спорит с вами

Для фотосессии в иван-чае лучше всего подходит утро вскоре после восхода или вечер перед закатом.

В это время свет мягче, кожа выглядит ровнее, а цветы приобретают красивый объём. Если солнце находится за человеком или немного сбоку, оно подсвечивает волосы и верхушки растений, и кадр становится тёплым, воздушным.

Утро подойдёт тем, кто любит спокойные, свежие фотографии. Обычно в это время меньше людей, нет сильной жары, а после прохладной ночи поле выглядит особенно нежно. Но нужно учитывать росу: обувь и низ длинного платья могут быстро намокнуть.

Вечерний свет более золотистый и тёплый. Он хорошо подходит для семейных, романтических и женских фотосессий. Начинать лучше не в тот момент, когда солнце уже почти скрылось, а немного заранее - чтобы спокойно освоиться, найти ракурсы и не снимать всё в спешке.

Самое сложное время - середина ясного дня. Солнце находится высоко, человек щурится, под глазами и носом появляются жёсткие тени, а цветы теряют объём. Если другого времени нет, лучше выбрать лёгкую облачность или искать участок, где солнце светит сбоку, а не прямо в лицо.

Фото: сгенерировано нейросетью

Какая погода подходит для съёмки

Многие думают, что для красивой фотосессии обязательно нужно яркое солнце. На самом деле лёгкая облачность часто даёт более удачный результат.

Облака работают как большой рассеиватель: свет становится мягким, лицо не блестит, не приходится щуриться, а цвета одежды и растений выглядят спокойнее.

Хорошо подходит и солнечная погода, если съёмка проходит утром или вечером.

А вот после сильного дождя поле лучше заранее проверить. Земля может быть размокшей, растения - мокрыми и пригнутыми, а светлая одежда испачкается ещё до первого кадра.

Сильный ветер тоже усложняет съёмку. Лёгкое движение волос и платья выглядит красиво, но при порывах человек постоянно поправляет причёску, длинная юбка запутывается в растениях, а цветы сильно наклоняются.

Перед выездом посмотрите прогноз, но не отменяйте съёмку только из-за облаков. Иногда именно пасмурный вечер даёт самые нежные и естественные портреты.

Что надеть, чтобы не потеряться среди цветов

Иван-чай сам по себе достаточно яркий, поэтому одежде не нужно с ним соревноваться.

Лучше всего смотрятся спокойные природные оттенки: молочный; бежевый; песочный; светло-серый; приглушённый голубой; пыльно-розовый; оливковый; светлый джинсовый.

Белое или молочное платье красиво выделяет человека на фоне розово-сиреневого поля. Но лучше выбирать не ослепительно белую ткань, особенно в солнечную погоду: на фотографии она может получиться слишком яркой и потерять детали.

Хорошо работают натуральные и матовые фактуры: лён, хлопок, тонкий трикотаж, деним. Свободные платья, юбки и рубашки добавляют кадру движения. Но наряд должен быть удобным, чтобы его не поправлять бесконечно, иначе расслабиться перед камерой будет трудно.

Лучше отказаться от крупных надписей, логотипов, неоновых цветов и слишком пёстрых принтов. Мелкий активный рисунок тоже может спорить с множеством цветущих растений.

Для семейной съёмки не обязательно одевать всех одинаково. Гораздо интереснее выбрать общую гамму из трёх-четырёх оттенков. Например: молочный, джинсовый, бежевый и приглушённый розовый. Тогда семья будет выглядеть собранно, но не как команда в форме. Обувь выбирайте устойчивую и закрытую.

Фото: сгенерировано нейросетью

Что делать в кадре

– Самая сложная команда на фотосессии – «встаньте красиво». После неё человек обычно выпрямляется, прижимает руки к телу и начинает внимательно смотреть в объектив. Поэтому лучше не застывать, а делать простые действия. Можно медленно идти по тропинке, слегка касаться цветов рукой, смотреть в сторону, поправлять волосы, оглядываться через плечо, садиться на плед, разговаривать с ребёнком или обнимать близкого человека, – советует Мария Власова.

Не обязательно смотреть в камеру на каждом снимке. Иногда самые живые фотографии получаются, когда человек наблюдает за полем, смеётся, идёт или просто на несколько секунд забывает о фотографе.

Если вы стоите, не разворачивайтесь к камере строго прямо. Поставьте одну ногу чуть впереди, немного поверните корпус, опустите плечи. Вес тела можно перенести на одну ногу - так поза станет естественнее.

Руки лучше занять лёгким действием: придержать край платья, коснуться волос, обнять ребёнка, положить ладонь на плечо близкого человека. Но не нужно сжимать соцветия и собирать огромный букет только ради кадра. Нескольких аккуратных стеблей, если сбор в этом месте разрешён, будет достаточно.

Фото: сгенерировано нейросетью

Как фотографироваться сидя

Кадры сидя тоже могут выглядеть очень красиво, но здесь важно выбрать безопасное и удобное место. Не стоит садиться прямо в густые растения, не проверив землю: там могут быть муравьи, клещи, влажная почва, острые ветки или неровности. Лучше взять небольшой однотонный плед природных оттенков и постелить его на тропинке или свободном участке. Яркий клетчатый рисунок может перетянуть всё внимание на себя.

Садиться лучше не строго лицом к камере, а немного боком; ноги можно согнуть и отвести в сторону, спину слегка вытянуть, но не держать напряжённо. Подбородок не стоит сильно опускать — особенно если фотограф снимает немного сверху. Для семейного кадра не нужно выстраивать всех в идеальный ряд: пусть родители обнимут ребёнка, кто то посмотрит в камеру, кто то — друг на друга. Небольшая «неидеальность» часто делает снимок теплее.

Нужен ли реквизит

Реквизит в поле иван чая не должен быть избыточным: само поле уже является выразительным фоном. Корзина, плед, небольшая книга, соломенная шляпа или простой букет могут дополнить историю, но чемодан, несколько ваз, подсвечники и кресло только отвлекут внимание от человека и природы.

Перед тем как брать реквизит, стоит спросить себя: он помогает раскрыть настроение или просто должен «чем то занять руки»? Для детской съёмки иногда достаточно любимой игрушки, для семейной — пледа, а для женского портрета порой не нужно вообще ничего, кроме подходящей одежды и движения.

По мнению Марии Власовой, природа редко требует, чтобы её дополнительно украшали: гораздо важнее подобрать чистый фон и убрать из кадра случайные сумки, бутылки, пакеты и верхнюю одежду.

Частые ошибки

Среди частых ошибок — приезд на съёмку в полдень в яркую погоду, выбор наряда без учёта локации, избыток вещей, застывшая поза, приминание цветов ради кадра, пренебрежение практичностью и попытки до мелочей повторить чужую фотографию. У другого человека могут быть совсем другие условия: иное поле, свет, рост, одежда и настроение. Референс стоит воспринимать как идею, а не как строгую инструкцию.

Что взять с собой: короткий чек-лист

- Удобную закрытую обувь.

- Воду.

- Репеллент и средство после укусов.

- Небольшой однотонный плед, если планируются кадры сидя.

- Запасную обувь или одежду для ребёнка.

- Салфетки и маленькую расчёску.

- Резинку или заколку на случай ветра.

- Заряженный телефон или дополнительный аккумулятор.

- Пакет для личных вещей и мусора.

- Хорошее настроение без требования сделать «идеально».

Главное – не поза, а ощущение

– Красота фотосессии в иван-чае не в том, чтобы правильно поставить каждую руку и ни разу не помять платье. Она в летнем свете, движении, эмоциях и ощущении свободы. Лучше сделать несколько живых кадров во время прогулки, чем час стоять в одной сложной позе. Иван-чай цветёт недолго. Возможно, именно поэтому такие фотографии получаются особенно ценными: они сохраняют не только красивый пейзаж, но и небольшой кусочек лета, к которому захочется возвращаться, – поделилась своим мнением Мария Власова.

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