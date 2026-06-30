«Разгонный пряник» и буквы обереги: в Заводоуковске возродили пряничную легенду

В Заводоуковске прошел юбилейный фестиваль «Колмаковский пряник» Фото: Анна Горлач

Вихрь эмоций и тонкий аромат накрыл Заводоуковск в день пятого, юбилейного фестиваля «Колмаковский пряник». Город на время сбросил привычную размеренность и превратился пряничную столицу Сибири — шумную, щедрую, по-домашнему тёплую.

В парке будто ожила старая купеческая ярмарка: по аллее торжественно шествовала свита во главе с купцом Василием Колмаковым — в роскошном кафтане, с гордой осанкой, словно сошедшим с пожелтевших фотографий. За ним — ряженые в русских костюмах, а в руках — огромные пряники, украшенные затейливыми узорами и народными мудростями.

Фото: Анна Горлач

И пряников здесь было не счесть: с цветами и зверушками, с витиеватыми орнаментами — каждый словно маленький шедевр, вызывая восторг у взрослых и детей. А кто-то впервые узнавал, что пряник может быть не просто лакомством, а целой историей.

Символ добра

Сам Колмаковский пряник, который и дал названием фестивалю, примечателен, с какой стороны ни посмотри. В нем сошлось все: и незабываемый вкус, и уникальный вид, и удивительная история происхождения, и глубокий смысл. В результате он стал чемпионом.

Его история берёт начало в XIX веке, когда продукция заимки Колмаковых гремела далеко за пределами Сибири. Основатель Товарищества «В. В. Колмаков с братьями» Василий Васильевич Колмаков превратил пряничное дело в крупное производство: на заимке работали паровые машины, использовались передовые для того времени технологии, а объёмы поражали воображение. По воспоминаниям губернского агронома Николая Скалозубова, в день здесь выпекали до 150 пудов пряников — и этого хватало, чтобы удовлетворить спрос не только в Сибири, но и в столичных Петербурге и Москве.

Фото: Анна Горлач

Особую ценность лакомству придавала символика: на каждом прянике отпечатывали первые строки 90-го псалма — доброе напутствие путнику. Как отмечал Скалозубов, именно эти буквы пользовались особенным спросом: люди видели в них не просто узор, а оберег, пожелание удачи в дороге. Технология была отлажена до мелочей: лист теста прокатывали по специальной матрице с вырезанным текстом, затем разрезали на плитки и отправляли в печь — и на каждом кусочке оставались заветные слова. Даже упаковка говорила о внимании к деталям: коробки украшали традиционной для Тюменского края кармацкой росписью.

Возрождение легенды

Сегодняшний колмаковский пряник — прямой наследник того самого исторического лакомства. Его делают по восстановленной рецептуре, бережно повторяя дух оригинала. На упаковке можно увидеть перечень ингредиентов — патока, сахар, корица, цедра апельсина, кардамон, душистый перец и другие, — но точные пропорции остаются секретом: это и есть та самая магия вкуса, которую так ценят гости фестиваля.

Фото: Анна Горлач

Возродить забытый бренд оказалось непростой задачей: оригинальный рецепт был почти утрачен. К работе подключилась команда специалистов, среди которых — московский мастер Елена Леонова. Она погрузилась в архивы, собирала крупицы воспоминаний старожилов, анализировала исторические детали, чтобы понять, каким должен быть настоящий вкус и текстура, подбирала пропорции. А затем передала эти знания Кристине Колобановой — совладелице «Настоящей пекарни» в Заводоуковске, которая сегодня и является хранительницей традиции.

Фото: Анна Горлач

Непосредственно на празднике она готовила легенду своими руками, объясняя всем зрителям смысл каждого действия и самого продукта. По словам самой Кристины, раньше такой пряник вручали тем, кто собирался в путь, а иногда – даже больным, как доброе пожелание исцеления. Это не про медицину, а про веру и тепло: маленький пряник становился символом поддержки и надежды.

Сам пряник получается без начинки, с тонким, ни на что не похожим ароматом, и при этом способен храниться до 60 дней — ещё одно свидетельство продуманной рецептуры.

Разгонный пряник

Главным кулинарным чудом фестиваля стал гигантский пряник весом 92 килограмма —тот самый арт-объект, который каждый год становится гвоздём программы. В этот раз мастера Тюменской области вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и Гильдией мастеров пряничного дела создали «разгонный пряник».

Фото: Анна Горлач

– По старинной традиции его подавали в конце праздника, чтобы деликатно дать понять гостям — пора прощаться. Нижний слой лакомства — шоколадный пряник, внутри — клюква, вишня и грецкий орех, сверху — вишнёвый джем, – рассказала Ирина Сырцева, председатель региональнго отделения Тюменской области ВОО «Гильдии мастеров пряничного дела и знаменщиков России».

Завершали его изготовление на глазах у публики: раскладывали и красили. А начиналось все задолго до праздника. Три тюменские мастерицы пекли его три недели, получилось 64 больших и 310 маленьких пряников, а доска для печати была вырезана заранее - в мае -питерским мастером Александром Старыгиным — знаменщиком, как называют таких умельцев.

Фото: Анна Горлач

«Это все о любви…»

По словам главы Заводоуковского муниципального округа Светланы Касеновой, для города этот фестиваль — не просто праздник, а фундамент, связывающий прошлое, настоящее и будущее.

Фото: Анна Горлач

– Мы хотим прививать любовь к родной земле молодому поколению, чтобы они оставались здесь, работали, растили детей. Восстановление рецептуры колмаковского пряника — это всё о любви к малой родине, о том, что у нас есть классные традиции, которые нужно помнить и передавать дальше, – сказала она.

И действительно туристический поток в Заводоуковск за 10 лет вырос в 10 раз. Сегодня сюда едут не только ради санатория и природы, но и ради таких событий.

Фото: Анна Горлач

Интерес к Заводоуковску заметно набирает обороты — и это видно не только по цифрам, но и по настроению самих гостей. Туроператоры всё активнее включают город в свои маршруты: сейчас такие туры предлагают уже четыре компании. Но реальный поток туристов куда масштабнее: немало гостей приезжают самостоятельно, желая своими глазами увидеть местные достопримечательности и прочувствовать атмосферу праздника. Люди хотят больше времени, чтобы проникнуться торжеством, — и организаторы слышат этот запрос. Именно поэтому продолжительность фестиваля с каждым годом увеличивается: гостям попросту не хватает времени, чтобы успеть всё посмотреть, попробовать и прочувствовать.

– В перспективе праздник может стать многодневным — а это, в свою очередь, даст новый импульс развитию городской инфраструктуры: появятся дополнительные места в гостиницах, вырастет число точек общепита, станут разнообразнее сервисы для путешественников, – говорит директор ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Анна Линкер.

Фото: Анна Горлач

Фестиваль стал не только гастрономическим, но и настоящим культурным событием. Гости увидели театрализованную реконструкцию пряничных обрядов, узнали о символике их узоров, поучаствовали в мастер классах. Здесь на подиуме мода говорила на языке традиций, а старинные песни звучали в дерзкой современной аранжировке.

Фото: Анна Горлач

Из домашних архивов жители города принесли реликвии: чугунный трёхкилограммовый утюг, старинный подзор возрастом более ста лет, деревянные санки, на которых когда то катались их прабабушки. Эти вещи, почти музейные экспонаты, на время стали частью общей истории, а после праздника вернутся к своим хранителям — чтобы память о предках жила дальше.

За пять лет фестиваль «Колмаковский пряник» перерос уровень локальной идеи. В этом году фестиваль вошёл в региональный туристический проект «Сибирские сезоны», который объединяет более двадцати крупнейших событий Тюменской области — таких как «Лето в Тобольском Кремле» и «Абалакское поле». Так Заводоуковск постепенно превращается в одну из ярких точек на туристической карте региона — место, куда хочется возвращаться, чтобы снова ощутить вкус традиций и тепло сибирского гостеприимства.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.