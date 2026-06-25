Лето у бабушки: как не испортить каникулы, сохранить нервы родителей и психику ребёнка

Как превратить бабушкино лето в школу тихой радости Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в разгаре, работа никуда не делась, а ребёнок будто завис в режиме «чем бы заняться». И тут — как спасение — бабушкино: «Привозите, посижу!» Родитель выдыхает: вопрос закрыт. Но к сентябрю нередко накатывает тревога: вернулся будто чужой ребёнок —капризничает, не слышит просьб, засыпает за полночь, а за любое «нет» выдаёт целую бурю эмоций.

Как сделать так, чтобы бабушкино лето стало для ребёнка не просто «передержкой», а временем тепла, покоя и даже развития? Как избежать конфликтов между поколениями и не растерять всё, чего с трудом добились за год? Об этом «Комсомольской правде — Тюмень» рассказал Шамиль Ахмадуллин, педагог психолог, автор развивающих книг для детей и родителей.

Как договориться с бабушкой без обид

Как считает эксперт, главная ошибка — думать, что проблема в том, что бабушка «балует назло». На самом деле всё проще и человечнее: для бабушки внук — это праздник, а не ежедневная воспитательная работа. Ей хочется дарить радость, обнимать, угощать, а не стоять на страже дисциплины. И это нормально. Задача родителя — не перевоспитывать бабушку, а заранее выстроить партнёрство.

Для бабушки внук — это праздник, а не ежедневная воспитательная работа Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Не нужно выдавать список из двадцати правил. Достаточно трёх четырёх принципиальных пунктов: во сколько ложиться спать, сколько времени проводить с гаджетом, можно ли есть сладкое до обеда. Короткий и понятный список бабушке удержать гораздо легче, чем пытаться угадать ваши ожидания.

Первое и важнейшее — обсудить опорные правила до отъезда, спокойно и без ультиматумов. Не двадцать пунктов, а три-четыре принципиальных: примерное время сна, сколько экранного времени в день, можно ли сладкое перед едой. Бабушке проще держать короткий понятный список, чем угадывать ваши ожидания. И договоритесь по-партнёрски, а не приказом — иначе всё сделается наоборот.

Второе — про режим. Да, лето — время свободы, и жёсткий распорядок тут неуместен. Но совсем без опор ребёнок быстро теряет внутренние тормоза и возвращается «разобранным». Попросите сохранить хотя бы примерное время отхода ко сну. Недосып бьёт по настроению и нервам сильнее, чем кажется.

Возраст решает

Подход к бабушке должен быть разным — в зависимости от возраста самого ребенка.

Дошкольник и младший школьник

Для малыша разлука с родителями — это серьёзное переживание, даже если он радостно машет рукой на прощание. Он может начать капризничать, проситься на ручки, «откатиться» в поведении — и это не избалованность, а нормальная реакция на стресс.

– Оставайтесь с ребенком на связи: короткий звонок или видео каждый день — не чтобы контролировать бабушку, а чтобы ребёнок чувствовал, что вы рядом, что про него помнят. Это ощущение безопасности — фундамент, без которого ребёнок не отдыхает, а тревожится, – объяснил психолог.

Хорошо, если заранее продуманы варианты: кружок в посёлке, помощь по хозяйству, игры с местными ребятами Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ребёнок 9–12 лет

В этом возрасте дети разлуку переносят легче, зато активно проверяют границы: «А у бабушки можно то, что дома нельзя». Тут критически важно, чтобы вы и бабушка держали единую линию хотя бы по главным вопросам. Иначе ребёнок быстро учится играть на разнице взрослых. Ещё один момент — занятость. От скуки и безделья ребёнок первым делом тянется к телефону. Хорошо, если заранее продуманы варианты: кружок в посёлке, помощь по хозяйству, игры с местными ребятами.

Подросток

Самая частая ошибка — обращаться с ним как с малышом и удивляться вспышкам бунта. Подростку важно, чтобы с ним считались как со взрослым. Договоры о свободе, границах и ответственности стоит обсуждать напрямую с ним, а бабушке мягко объяснить: опека и контроль тут не работают, упор - уважение к его самостоятельности. Иначе лето рискует превратиться в поле боя поколений.

Бабушкино лето – не «передержка»

А теперь — как сделать эти месяцы не просто «передержкой», а временем, которое развивает. И здесь можно вспомнить про чтение, потому что, как считает психолог, это едва ли не главное в развитии ребенка.

– Бабушка с дедушкой — это уникальный ресурс, у них есть то, чего вечно не хватает работающим родителям, – время. То самое неспешное время, чтобы почитать ребёнку вслух. Договоритесь об этом отдельно, попросите прямо: пусть читают внуку, пусть разговаривают о прочитанном, пусть вместе разглядывают книжки. Для бабушки это в радость, а для ребёнка — бесценно. Чтение вслух развивает воображение, речь, внимание и, что важнее всего, незаметно прививает любовь к книге. Ребёнок, которому всё лето с теплом читали, возвращается не отупевшим от мультиков, а с тягой к историям, – говорит Шамиль Ахмадуллин.

Бабушка с дедушкой — это уникальный ресурс, у них есть то, чего вечно не хватает работающим родителям, – время Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С детьми постарше, которые читают сами, работает другое. Пусть бабушка не давит «садись читай», а делает хитрее: оставляет интересную книжку на видном месте, обсуждает прочитанное за чаем, рассказывает, что читала сама в детстве. Любовь к чтению не вдалбливается, она передаётся — через пример и удовольствие, а не через принуждение. И спокойное бабушкино лето подходит для этого идеально: никто никуда не спешит, можно читать хоть весь день в гамаке.

К тому же у старшего поколения часто хранятся настоящие сокровища: старые книги, журналы, семейные истории. Когда ребёнок видит, что чтение — это часть нормальной взрослой жизни, а не только школьная обязанность, отношение к книгам меняется навсегда.

Бабушкино лето может стать либо временем, которое «надо перетерпеть», либо лучшим воспоминанием детства — тёплым, спокойным, наполненным простыми радостями. Разница —в нескольких спокойных разговорах до отъезда: о правилах, о возрасте ребёнка, о том, как сделать каникулы не только комфортными, но и полезными.

Подводя итог, психолог отмечает, что самое ценное, что мы можем дать ребёнку, — это не строгий контроль, а ощущение безопасности и вкус к познанию мира. А растёт он лучше всего там, где есть неспешность, тепло и взрослый, готовый просто открыть книжку и почитать вместе. У бабушки, как правило, всё это есть в избытке.

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