Кинологи раскрыли секреты подготовки служебных собак Фото: Анна Горлач

В Тюмени дали старт чемпионату Уральского округа Росгвардии по многоборью кинологов, где на кону не просто медали, а признание мастерства тех, кто привык отвечать за безопасность других.

На базе Центра подготовки личного состава кинологической службы торжественно открыли состязания, которые приурочили к 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка.

Это состязания тех, кто каждый день стоит на страже спокойствия, полагаясь на верность своего хвостатого напарника Фото: Анна Горлач

Старт соревнованиям дал первый заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии Дмитрий Черепанов. Он подчеркнул: главная цель состязаний — не просто проверить, насколько хорошо подготовлены кинологи и их четвероногие напарники, но и дать специалистам возможность обменяться опытом, отточить навыки, нужные для выполнения самых сложных служебно боевых задач.

С напутственными словами к участникам обратился главный судья соревнований, начальник кинологической службы Уральского округа Александр Ковальчук. Он отметил высокий профессионализм кинологов, связавших жизнь с служением людям и животным, и пожелал им честной борьбы, ярких результатов и незабываемых впечатлений.

Фото: Анна Горлач

– Ключевой критерий оценки – качественная работа собаки: если питомец хорошо подготовлен, для него любые задачи по плечу. Кинологические подразделения регулярно задействуют при поиске опасных предметов — в городской среде, на вокзалах и в других значимых местах, – рассказал Александр Ковальчук.

Начальник 601-го центра подготовки личного состава кинологической службы Василий Полежаев добавил, что сегодня важность работы кинолога оценивают не по теплоте его отношения к питомцу, а по конкретному результату — по тому, как действует его собака.

Проверка послушания и выдержки

В чемпионате участвуют 21 специалист кинолог со всего Урала. На тюменской земле в течение недели они будут демонстрировать мастерство вместе со своими верными напарниками — немецкими овчарками, малинуа и лабрадорами. Соревнования включают три дисциплины: общий курс дрессировки, подготовку по профилю патрульно-разыскной деятельности и поиск взрывчатых веществ.

Первый день состязаний был посвящён нормативам общего курса дрессировки. Здесь проверили самое базовое, без чего невозможна дальнейшая служба: послушание, выдержку, выполнение элементарных команд. К примеру, кинолог уходит за ширму, отдав собаке команду «место», а по площадке в это время ходят «посторонние люди». Питомец должен спокойно ждать, не отвлекаясь на шум и движение. На других площадках четвероногие участники преодолевают полосу препятствий, ползут рядом с проводником, демонстрируют стойкость, выполняя задания даже под звуки выстрелов.

Четвероногие участники преодолевают полосу препятствий, ползут рядом с проводником, демонстрируют стойкость, выполняя задания даже под звуки выстрелов Фото: Анна Горлач

Секреты подготовки

Офицер кинологического центра Булат Ахматханов подробно рассказал, как растят будущих служебных собак. Социализацию начинают уже с четырёх месяцев, а с шести стартует настоящая подготовка — «курс бойца». Чтобы из бестолкового и неугомонного щенка получился надёжный напарник, способный справляться с тяготами службы, требуется около полугода ежедневных тренировок: каждое упражнение отрабатывают примерно тысячу раз.

После полугода их распределяют по профилям — патрульно разыскные или минно разыскные. Общий курс — это фундамент: без него ни одна собака не сможет ни искать взрывчатку, ни подавать нужный сигнал, например, садиться рядом с опасным предметом. При этом, по мнению эксперта, общая дрессировка полезна любой собаке —даже не служебной: она учит питомца быть послушным, не проявлять агрессию в обществе и адекватно реагировать на людей.

– К каждой собаке нужен свой подход — у всех разный темперамент и характер. Кинолог должен грамотно выстроить иерархию и обозначить своё лидерство, но при этом не сломать питомца. Случается (хоть и редко), что человек и собака так и не находят общего языка — тогда пса передают другому кинологу. Как правило, потенциальную совместимость стараются оценить ещё на раннем этапе, – объяснил Булат Ахматханов. – Служебные собаки — это особые помощники, по сути — специальные средства. Их задействуют там, где техника бессильна: они способны отыскать взрывчатые вещества, помочь в задержании нарушителя и решить другие важные задачи.

Срок работы служебной собаки — восемь лет. По итогам специальной комиссии ему могут дать продление — максимум до десяти лет, а после животное отправляют на заслуженный отдых.

Годовалый Плутон

К моменту старта соревнований на площадку выходят даже годовалые, но уже отлично обученные собаки.

Годовалый Плутон – добрый, смелый и воспитанный пес. Алина призналась: они быстро нашли общий язык Фото: Анна Горлач

Специалист кинолог Управления Росгвардии по Тюменской области Алина Воробьёва когда то работала проводницей, а теперь стала вожатой для своей немецкой овчарки Плутона. Годовалый пёс уже прошёл своеобразный экзамен и получил квалификацию минно разыскной собаки. Алина призналась: они с Плутоном быстро нашли общий язык.

– Плутон – добрый, смелый, воспитанный пёс. В жару, конечно, ему сложнее сосредоточиться, обычно время работы в такую погоду для них сокращается, но он справляется, – говорит Алина Воробьёва.

Основываясь на своем опыте, кинолог твёрдо убеждена: в общественных местах собака обязательно должна быть в наморднике — даже самый неагрессивный питомец может испугаться и среагировать неожиданно, поэтому безопасность превыше всего.

Ермак и партнёрство длиной в жизнь

Алексей Шевченко работает со своей малинуа по кличке Ермак, как он говорит, с самого щенячества. Семилетний пёс — опытный участник чемпионатов, он не раз занимал призовые места.

Ермак не только высококлассный служебный пёс, но и настоящий артист: он умеет выполнять разные трюки, а ещё с радостью общается с детьми — пару часто приглашают на различные мероприятия. У него отличный нюх, прекрасно даются защитные упражнения и задержание, хотя по характеру пёс довольно флегматичный — зато в работе он мгновенно преображается и показывает всё, на что способен.

Ермак не только высококлассный служебный пёс, но и настоящий артист Фото: Анна Горлач

Перед серьёзными испытаниями Алексей устраивает собаке своеобразную разминку: те самые «цирковые» трюки. Они помогают сбросить напряжение — особенно если впереди сложное упражнение вроде пуска на фигуранта, где важны высокая скорость и концентрация, а риск травмы довольно велик. Есть у напарников и свои ритуалы: перед работой кинолог надевает на пса шлейку — этот привычный жест настраивает Ермака на поиск.

По словам кинолога, основа их партнёрства — доверие. Всё начинается с простых вещей: уходовых процедур, выгула. Постепенно собака привыкает к своему человеку, учится его ждать. У них компанейские отношения. Каждое успешно выполненное задание Алексей поощряет игрой: Ермак, например, обожает жевать подушки из специальной ткани. А природная прыгучесть и лёгкость малинуа, к которым относится Ермак, как раз и делают таких собак незаменимыми в подразделениях Росгвардии.

Сейчас Ермак уже в возрасте — скоро ему пора на пенсию. Кинолог заранее подготовил щенка на замену, но расставаться с верным напарником не хочет: если позволят правила, заберёт пса к себе.

Взять след и обезвредить нарушителя

Впереди — целая неделя напряжённых состязаний. Патрульно разыскные кинологи вместе со своими верными псами покажут, как могут безошибочно брать след, задерживать условного преступника, конвоировать его и даже обезвреживать вооружённого нарушителя. Им предстоит показать выучку в самых непростых условиях — в темноте, в труднодоступных местах, там, где малейшая ошибка может стоить дорого.

А минно разыскные собаки будут искать опасные вещества и предметы — и в замкнутых помещениях, и на просёлочных дорогах, и среди ряда машин, и даже в небольших, неприметных на первый взгляд вещах. Для них это не игра, а серьёзная работа, к которой их готовили кинологи.

За этими спортивными упражнениями долгие часы тренировок, доверие, которое не появляется само собой, и та особая связь между человеком и собакой, которую не подделать. Это состязания тех, кто каждый день стоит на страже спокойствия, полагаясь на верность своего хвостатого напарника и его удивительный дар — чувствовать то, что человеку не под силу.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.