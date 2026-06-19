От стендапа до Сабантуя: куда сходить в Тюмени на выходных 20–21 июня. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Дожди в Тюменской области зарядили на несколько дней, однако ненастье прекратится уже на этой неделе. Об этом сообщает прогноз сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком». Так, осадки продолжат идти до конца пятницы, 19 июня 2026 года, к ночи дожди сохранятся над некоторыми районами, а также над Тюменью. На выходных осадки прекратятся.

В субботу, 20 июня 2026 года, почти все районы Тюменской области, кроме самых северных, по очереди попадут под жаркий циклон. В областном центре потеплеет до +30 градусов Цельсия. Дожди в городе не ожидаются. Однако осадки вернутся в регион в воскресенье, 21 июня 2026 года, за сутки в этот день выпадет еще 10 мм. Окончательно дожди уйдут из Тюменской области к 29 июня, после этого осадков не ожидается до середины второй летнего месяца. Однако уже 13 июля 2026 года, над севером Тюменской области вновь сгустятся дождевые тучи.

Самое время спланировать продуктивные выходные. Организаторы подготовили богатую культурную программу. Концерты и мастер – классы пройдут в Тюмени на выходных. Суббота начнётся со стендапа. Чтобы не скучать в предстоящие длинные выходные «Комсомольская правда – Тюмень» собрала афишу интересных событий и мероприятий, куда уж точно захочется выбраться. Рассказываем, куда сходить на выходных с 20 по 21 июня.

Субботу, 20 июня

Stand Up Lab — Стендап в Тюмени (18+)

Фото: Афиша.Тюмень.

Когда: 20 июня 20:00

Где: Дом Печати, Осипенко 81, 4 этаж

Стоимость: от 400 рублей

Шоу для тех, кто никогда не был на Тюменском Стендапе или давно к нам не приходил. Опытные комики с отличным материалом покажут уровень комедии в нашем городе!

Наше знакомство не оставит тебя равнодушным! Сбор гостей - 19:30. Начало - 20:00

Мастер-классы в Музейно-ремесленном «Цехе» (0+)

Фото: Афиша.Тюмень.

Когда: 19-21 июня 2026 года

Где: Музейно-ремесленный «Цех», Советская, 63

Стоимость: от 800 рублей

«Искусство линогравюры» - участники попробуют себя в печатной графике! Вы вырежете шаблон и отпечатаете линогравюру на бумаге, создайте свою авторскую новогоднюю открытку!

«Кулон в металле» - вы познакомитесь с основными приемами кольчужного плетения, изучите особенности работы с металлическими кольцами и инструментами, создадите собственное украшение в виде кулона.

«Дизайн в металле» - вы познакомитесь с основными приемами кольчужного плетения, изучите особенности работы с металлическими кольцами и инструментами, создадите собственное украшение в виде браслета.

«Стеклянная мозаика» - на мастер-классе участники познакомятся с историей мозаичного искусства, изучат основы композиции и техники укладки мозаики. Каждый сможет выбрать художественное произведение и воплотить его в мозаичной миниатюре.

Сабантуй в Заречном парке (0+)

Фото: Афиша.Тюмень.

Где: Заречный парк.

Когда: 20 июня, в 12:00.

Вход свободный.

В Заречном парке 20 июня в 12:00 пройдет Сабантуй, где гости смогут попробовать традиционные татарские блюда — эчпочмак и элеш. Эчпочмак — это пирожок с мясом, картофелем и луком, а элеш — выпечка, которой принято делиться с близкими.

Организаторы приглашают всех желающих познакомиться с татарской кухней и атмосферой праздника.

Цирковое шоу «Песчаная сказка» (0+)

Фото: Тюменский цирк.

Когда: 20 июня, в 17:00.

Где: Тюменский цирк.

Цены: от 3 тысяч рублей.

Незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, титулованные артисты легендарного продюсерского центра Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк», авторские декорации и эксклюзивные костюмы — новый цирковой спектакль с единой сюжетной линией!

«Песчаная сказка» — неповторимый, уникальный цирковой театрализованный спектакль, объединенный единой сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу. Сказочный Джинн и его волшебная лампа в считанные секунды переместят вас в мир загадочных тайн сказочного востока.

Во время представления абсолютно каждый сможет побывать в разных историях: всё начинается с восточного базара, плавно переходящего к путешествию во дворец Шейха и каравану величественных верблюдов, которые рисуют витиеватые узоры на манеже. А оказавшись в пустыне, зрители вместе с главным героем увидят завораживающих скорпионов – акробатов на джамперах, после чего очутятся в замке самой настоящей принцессы, которая играет с самоедами и далматинами. Зрители попадут в «логово паука», где акробаты на мачте выполняют головокружительные трюки, а также воображение аудитории впечатлят групповые жонглеры на моноциклах и многое другое! Каждый номер в шоу достоин отдельного внимания. Чего только стоит уникальный номер жонглеров-эквилибристов на шарах, аналогов которому нет в мире! На манеже представлены различные жанры — от эквилибра и акробатики до дрессуры.

Специально для «Песчаной сказки» были разработаны современные масштабные декорации с применением последних технологий: чтобы передать атмосферу востока, был создан роскошный замок, спускающийся на манеж прямо из-под купола цирка, который сразу стал визитной карточкой спектакля. Но это ещё не всё! Каждый номер сопровождает графика на трёх огромных экранах. Зрители уже со входа в цирк сразу погружаются в атмосферу восточной сказки. А огромное количество эксклюзивных костюмов, авторская музыка, спецэффекты, а также сама идея нового шоу не оставят никого равнодушным.

Практически каждый номер шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» сопровождает роскошный балет «Королевского цирка». Артисты программы — обладатели высших наград Российских и мировых фестивалей циркового искусства. Как и во всех все проектах Заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе, в шоу «Песчаная сказка» отдельное внимание уделяется номерам с животными. Изюминка этого шоу — аттракцион с обезьянами и тремя бегемотами! Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти тяжеловесы исполнят невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса и восхитят даже самую искушенную публику!

В шоу «Песчаная сказка» продумана каждая деталь, и всё для того, чтобы зритель насладился действием на манеже.

Терапевтический концерт (16+)

Когда: 20 июня, в 14:00.

Где: Драматический театр.

Цены: от 800 до 1200 рублей.

Терапевтический концерт – это атмосфера безусловного принятия, где встречаются актер и профессиональный психолог. Обсуждают темы: отношений, воспитания детей и себя и предназначения человека. Задача концерта дать зрителям ресурс на совершения своих мечтаний, получить ответы на вечные вопросы и принятие себя. Но инструментом для всего этого, будет не психоанализ или приемы НЛП, а душевные песни с глубоким смыслом и комментарием психолога. Так же будет возможность задать вопросы и получить ответ не только от опытного психолога, но и от актера в виде творческих номеров.

Воскресенье, 21 июня

Отчётный концерт театра танца «Д.Э.Г.О.Р.» (0+)

Где: Дворец культуры «Нефтяник».

Когда: 21 июня, 14:00.

Цены: от 700 до 900 рублей.

Юбилейное хореографическое шоу театра танца Елены Чир «Д. Э. Г. О. Р. Дело № 25».

Вот уже четверть века театр танца «Д. Э. Г. О. Р.» удивляет зрителей неординарными номерами и креативными постановками. В этом году, в честь 25-летия, состоится настоящий праздник — день рождения!

Вас ждёт яркая феерия танцевальных номеров, захватывающий сюжет-расследование и, конечно же, именинный торт!

Итальянская дискотека 80–х (16+)

Где: Драматический театр.

Когда: 21 июня, 20:00.

Цены: от 1500 рублей.

В этой программе — золотые хиты Адриано Челентано, Эроса Рамаццотти, Тото Кутуньо, Рикки э Повери, Доменико Модуньо и других артистов, которые сделали итальянскую поп-музыку известной всему миру.

Гитара, контрабас и ударные превращают эти песни в лёгкие, чуть джазовые версии — без перенасыщения, но с характером. Вы узнаете всё с первых нот и, скорее всего, начнёте подпевать раньше, чем заметите это.

Для тех, кто любит Италию, Челентано и настоящую живую музыку.

Спектакль «Мой дедушка был вишней» (12+)

Фото: Тюменский Большой Драматический театр.

Где: Драматический театр.

Когда: 21 июня, в 18:00.

Цены: 1800 рублей.

Возрождая традицию похода в театр всей семьей, ТБДТ обратился к творчеству популярной среди российских читателей писательницы Анджелы Нанетти. Ее книги переведены на 22 языка, автор награждена за вклад в развитие детской и семейной литературы, за воспитание гуманистических ценностей. Повесть «Мой дедушка был вишней» вошла в список выдающихся книг для детей и номинирована на главную премию в детской литературе имени Ганса Христиана Андерсена. Повесть «Мой дедушка был вишней» рассказывает о жизни трех поколений одной семьи, о сохранении семейных традиций, памяти и уважения к старшему поколению.

Главный герой спектакля — мальчик Тонино. У него есть любящие мама и папа, а также дедушка и бабушки. А еще в их доме есть домашние животные и деревья, которые в этой истории обладают человеческими характерами и голосами. Дружба с дедушкой подарила мальчику самое прекрасное лето в его жизни, наполненное счастьем, приключениями и любовью семьи.

Спектакль «Мой дедушка был вишней» — это признание в любви нашим бабушкам и дедушкам!

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