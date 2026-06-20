«Сон пропал, а рука всё тянется к экрану»: что цифровая зависимость делает с нашим здоровьем — и как её распознать

Врач Соловьянова рассказала, почему нам всем нужна цифровая диета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мы уже не представляем жизни без смартфонов, планшетов и компьютеров — они помогают учиться, работать, держать связь с близкими и находить нужную информацию за считаные секунды. Но тонкая грань между пользой и зависимостью стирается пугающе быстро. Всё чаще психологи и врачи бьют тревогу: миллионы людей — и дети, и взрослые — буквально растворяются в экранах, а цена такого погружения оказывается куда выше, чем кажется на первый взгляд.

Картина знакомая до боли: рука сама тянется проверить уведомления, лента соцсетей затягивает так, что «ещё минуточку» незаметно превращаются в час, а потом ещё один. Специалисты подтверждают: такая привычка легко перерастает в настоящую зависимость. И расплачиваться за неё приходится здоровьем.

Среди наиболее распространенных последствий — ухудшение зрения, нарушение осанки, боли в шее и спине. Человек меньше двигается, сбивается режим сна, накатывает хроническая усталость. А следом под ударом оказывается и психика. Длительное пребывание в виртуальном пространстве может способствовать развитию тревожности, появляется раздражительность, становится всё труднее сосредоточиться на чём-то одном.

Особенно уязвимы дети и подростки. Их организм и нервная система ещё формируются, поэтому вред от бесконечного экранного времени проявляется ярче и жёстче. Школьники теряют интерес к учёбе, забывают про спорт и творчество, а живое общение со сверстниками постепенно вытесняется виртуальным.

– Полностью исключить гаджеты из жизни ребёнка сегодня невозможно и даже не нужно — они уже стали частью обучения и повседневности. Главное — научить пользоваться ими разумно и безопасно, — подчёркивает Вероника Соловьянова, заведующий отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях ГАУЗ ТО «Областная больница № 19».

По её словам, родителям важно не просто контролировать экранное время, а выстраивать понятные правила и предлагать ребёнку живые альтернативы: совместные прогулки, спорт, чтение, настольные игры и просто время, проведённое всей семьёй без телефонов.

Как понять, что зависимость уже стучится в дверь? Врач называет тревожные сигналы. Это и навязчивое желание схватить гаджет, и раздражение, если доступа к устройству вдруг нет, и полная потеря счёта времени, когда ты снова «на пять минут» сел в телефон. Сюда же — когда ради экрана бросаешь любимые занятия и друзей, а сон идёт под откос.

Однако ситуацию можно взять под контроль. Врачи дают простые, но действенные советы. Во-первых, ставьте чёткие временные рамки для смартфонов и планшетов. Во-вторых, делайте регулярные паузы, если работаете или учитесь за компьютером. В-третьих, уберите гаджеты минимум за час до сна — это реально помогает быстрее расслабиться и крепче спать. Добавьте ежедневную физическую активность и побольше времени на свежем воздухе. Старайтесь чаще общаться вживую, а дома выделите места и часы, где цифровые устройства под запретом.

И, пожалуй, самый важный пункт — личный пример. Дети копируют поведение взрослых куда точнее, чем любые наставления. Если родители сами не выпускают телефон из рук, призывы «меньше сиди в гаджете» звучат пусто и неубедительно.

Цифровые технологии — это мощный инструмент, который даёт огромные возможности. Но только мы решаем, кто кем управляет: мы — ими или они — нами. Ответственное отношение к гаджетам — это не про тотальные запреты, а про баланс, который помогает сберечь здоровье, ясность ума и тёплые живые связи. И начать выстраивать этот баланс можно уже сегодня — с простого шага: отложить телефон и просто выдохнуть.

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