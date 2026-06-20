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20 июня 2026 14:01

«Сон пропал, а рука всё тянется к экрану»: что цифровая зависимость делает с нашим здоровьем — и как её распознать

Врач Соловьянова рассказала, почему нам всем нужна цифровая диета
Светлана БОРИСОВА
Врач Соловьянова рассказала, почему нам всем нужна цифровая диета

Врач Соловьянова рассказала, почему нам всем нужна цифровая диета

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мы уже не представляем жизни без смартфонов, планшетов и компьютеров — они помогают учиться, работать, держать связь с близкими и находить нужную информацию за считаные секунды. Но тонкая грань между пользой и зависимостью стирается пугающе быстро. Всё чаще психологи и врачи бьют тревогу: миллионы людей — и дети, и взрослые — буквально растворяются в экранах, а цена такого погружения оказывается куда выше, чем кажется на первый взгляд.

Картина знакомая до боли: рука сама тянется проверить уведомления, лента соцсетей затягивает так, что «ещё минуточку» незаметно превращаются в час, а потом ещё один. Специалисты подтверждают: такая привычка легко перерастает в настоящую зависимость. И расплачиваться за неё приходится здоровьем.

Среди наиболее распространенных последствий — ухудшение зрения, нарушение осанки, боли в шее и спине. Человек меньше двигается, сбивается режим сна, накатывает хроническая усталость. А следом под ударом оказывается и психика. Длительное пребывание в виртуальном пространстве может способствовать развитию тревожности, появляется раздражительность, становится всё труднее сосредоточиться на чём-то одном.

Особенно уязвимы дети и подростки. Их организм и нервная система ещё формируются, поэтому вред от бесконечного экранного времени проявляется ярче и жёстче. Школьники теряют интерес к учёбе, забывают про спорт и творчество, а живое общение со сверстниками постепенно вытесняется виртуальным.

– Полностью исключить гаджеты из жизни ребёнка сегодня невозможно и даже не нужно — они уже стали частью обучения и повседневности. Главное — научить пользоваться ими разумно и безопасно, — подчёркивает Вероника Соловьянова, заведующий отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях ГАУЗ ТО «Областная больница № 19».

По её словам, родителям важно не просто контролировать экранное время, а выстраивать понятные правила и предлагать ребёнку живые альтернативы: совместные прогулки, спорт, чтение, настольные игры и просто время, проведённое всей семьёй без телефонов.

Как понять, что зависимость уже стучится в дверь? Врач называет тревожные сигналы. Это и навязчивое желание схватить гаджет, и раздражение, если доступа к устройству вдруг нет, и полная потеря счёта времени, когда ты снова «на пять минут» сел в телефон. Сюда же — когда ради экрана бросаешь любимые занятия и друзей, а сон идёт под откос.

Однако ситуацию можно взять под контроль. Врачи дают простые, но действенные советы. Во-первых, ставьте чёткие временные рамки для смартфонов и планшетов. Во-вторых, делайте регулярные паузы, если работаете или учитесь за компьютером. В-третьих, уберите гаджеты минимум за час до сна — это реально помогает быстрее расслабиться и крепче спать. Добавьте ежедневную физическую активность и побольше времени на свежем воздухе. Старайтесь чаще общаться вживую, а дома выделите места и часы, где цифровые устройства под запретом.

И, пожалуй, самый важный пункт — личный пример. Дети копируют поведение взрослых куда точнее, чем любые наставления. Если родители сами не выпускают телефон из рук, призывы «меньше сиди в гаджете» звучат пусто и неубедительно.

Цифровые технологии — это мощный инструмент, который даёт огромные возможности. Но только мы решаем, кто кем управляет: мы — ими или они — нами. Ответственное отношение к гаджетам — это не про тотальные запреты, а про баланс, который помогает сберечь здоровье, ясность ума и тёплые живые связи. И начать выстраивать этот баланс можно уже сегодня — с простого шага: отложить телефон и просто выдохнуть.

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