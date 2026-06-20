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20 июня 2026 10:01

Как защитить розы от тли? Рассказывают агрономы Тюменского Россельхозцентра

Агрономы тюменского Россельзозцентра рассказали, как защитить розы от тли
Светлана БОРИСОВА
Агрономы тюменского Россельзозцентра рассказали, как защитить розы от тли

Агрономы тюменского Россельзозцентра рассказали, как защитить розы от тли

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как только появляются первые бутоны у роз, на них сразу нападает тля. Она мешает росту и развитию розы и не дает ей раскрыться в полную силу, высасывая соки из молодых сочных побегов. После этого бутоны деформируются, могут засохнуть так и не раскрывшись. Как бороться с этим вредителем, рассказывают агрономы Тюменского Россельхозцентра.

Как только заметили первую тлю на розах, немедленно приступайте к обработке. Лучшее время, вечер, после захода солнца, в сухую и безветренную погоду. Можно попробовать народные методы борьбы. Натрите хозяйственное мыло на терке (вам понадобится 5 столовых ложек стружки), растворите его в литре воды и перелейте раствор в пульверизатор. Обработайте им растения, повторяйте это каждые 2 недели.

Если этот способ не помог избавиться от вредителя, то стоит применить более действенные препараты системного действия Искра или Алатар. Приготовление раствора требует точности. Дозировку и количество воды нужно рассчитывать исходя из инструкции. Так как эти средства могут продавать в виде порошка и жидком виде с разной дозировкой.

Опрыскивать нужно тщательно. Основная задача смочить раствором все части растений, молодые побеги и бутоны со всех сторон, особенно нижнюю часть растения, поскольку основная масса тли прячется именно там. Не забываем опрыскивать и почву под кустом, так как часть вредителей может падать на землю. Период действия препаратов, около 20 дней. Повторная обработка может понадобится в случае, если прошел дождь и мог смыть препарат с растений или если вы заметили новую волну вредителя.

В течении сезона розы могут атаковать и другие вредители. Паутинный клещ, его можно заметить при наличии паутинки на листьях. Трипсы – оставят на лепестках серебристые пятна. Листовертка скрутит листья в трубочки и выгрызет отверстия изнутри. Бороться с этими вредителями можно также используя эти же инсектициды.

Таким образом, используя системные препараты и соблюдая правила обработки, вы сможете сберечь свои розы от вредителей и в течении летнего периода наслаждаться ярким цветением.

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