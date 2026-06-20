Как защитить розы от тли? Рассказывают агрономы Тюменского Россельхозцентра

Агрономы тюменского Россельзозцентра рассказали, как защитить розы от тли Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как только появляются первые бутоны у роз, на них сразу нападает тля. Она мешает росту и развитию розы и не дает ей раскрыться в полную силу, высасывая соки из молодых сочных побегов. После этого бутоны деформируются, могут засохнуть так и не раскрывшись. Как бороться с этим вредителем, рассказывают агрономы Тюменского Россельхозцентра.

Как только заметили первую тлю на розах, немедленно приступайте к обработке. Лучшее время, вечер, после захода солнца, в сухую и безветренную погоду. Можно попробовать народные методы борьбы. Натрите хозяйственное мыло на терке (вам понадобится 5 столовых ложек стружки), растворите его в литре воды и перелейте раствор в пульверизатор. Обработайте им растения, повторяйте это каждые 2 недели.

Если этот способ не помог избавиться от вредителя, то стоит применить более действенные препараты системного действия Искра или Алатар. Приготовление раствора требует точности. Дозировку и количество воды нужно рассчитывать исходя из инструкции. Так как эти средства могут продавать в виде порошка и жидком виде с разной дозировкой.

Опрыскивать нужно тщательно. Основная задача смочить раствором все части растений, молодые побеги и бутоны со всех сторон, особенно нижнюю часть растения, поскольку основная масса тли прячется именно там. Не забываем опрыскивать и почву под кустом, так как часть вредителей может падать на землю. Период действия препаратов, около 20 дней. Повторная обработка может понадобится в случае, если прошел дождь и мог смыть препарат с растений или если вы заметили новую волну вредителя.

В течении сезона розы могут атаковать и другие вредители. Паутинный клещ, его можно заметить при наличии паутинки на листьях. Трипсы – оставят на лепестках серебристые пятна. Листовертка скрутит листья в трубочки и выгрызет отверстия изнутри. Бороться с этими вредителями можно также используя эти же инсектициды.

Таким образом, используя системные препараты и соблюдая правила обработки, вы сможете сберечь свои розы от вредителей и в течении летнего периода наслаждаться ярким цветением.

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