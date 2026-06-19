Цифровой след на лице: как смартфоны незаметно портят нашу кожу

Дерматовенеролог Манцурова предупредила об опасности смартфонов для кожи Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В неделю профилактики зависимости от гаджетов важно помнить, что чрезмерное увлечение экранами девайсов оказывает пагубное влияние на весь организм. Скрытые риски включают не только ухудшение зрения, нарушение сна и осанки, но и серьезный вред для нашей кожи. Постоянное использование смартфонов оставляет на внешности вполне реальный негативный след.

Первая угроза — это бактерии. На дисплее телефона скапливается колоссальное количество грязи и вредоносных микроорганизмов. Каждый раз, прижимая трубку к щеке, мы переносим этот слой на лицо. В результате поры забиваются, что провоцирует появление прыщей. Чтобы защитить себя, достаточно разговаривать через наушники и регулярно протирать экран антисептическими салфетками.

Вторая угроза — излучение дисплеев. Синий свет (HEV-лучи) проникает в глубокие слои кожи. Он разрушает ее защитный барьер, вызывает пигментацию и ускоряет процессы старения.

Третья угроза - эстетически страдает кожа шеи. Из-за привычки сидеть с наклоненной вниз головой, листая ленту соцсетей, в этой зоне гораздо раньше времени формируются глубокие заломы и складки.

«Разумный контроль экранного времени, цифровой «детокс» перед сном и простые правила гигиены помогут легко сохранить красоту и здоровье кожи» - рекомендует врач дерматовенеролог, заведующий стационарным отделением ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» Снежана Анатольевна Манцурова.

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