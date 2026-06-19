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19 июня 2026 6:01

Цифровой след на лице: как смартфоны незаметно портят нашу кожу

Дерматовенеролог Манцурова предупредила об опасности смартфонов для кожи
Светлана БОРИСОВА
Дерматовенеролог Манцурова предупредила об опасности смартфонов для кожи

Дерматовенеролог Манцурова предупредила об опасности смартфонов для кожи

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В неделю профилактики зависимости от гаджетов важно помнить, что чрезмерное увлечение экранами девайсов оказывает пагубное влияние на весь организм. Скрытые риски включают не только ухудшение зрения, нарушение сна и осанки, но и серьезный вред для нашей кожи. Постоянное использование смартфонов оставляет на внешности вполне реальный негативный след.

Первая угроза — это бактерии. На дисплее телефона скапливается колоссальное количество грязи и вредоносных микроорганизмов. Каждый раз, прижимая трубку к щеке, мы переносим этот слой на лицо. В результате поры забиваются, что провоцирует появление прыщей. Чтобы защитить себя, достаточно разговаривать через наушники и регулярно протирать экран антисептическими салфетками.

Вторая угроза — излучение дисплеев. Синий свет (HEV-лучи) проникает в глубокие слои кожи. Он разрушает ее защитный барьер, вызывает пигментацию и ускоряет процессы старения.

Третья угроза - эстетически страдает кожа шеи. Из-за привычки сидеть с наклоненной вниз головой, листая ленту соцсетей, в этой зоне гораздо раньше времени формируются глубокие заломы и складки.

«Разумный контроль экранного времени, цифровой «детокс» перед сном и простые правила гигиены помогут легко сохранить красоту и здоровье кожи» - рекомендует врач дерматовенеролог, заведующий стационарным отделением ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» Снежана Анатольевна Манцурова.

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