Фото: проверка показаний на месте происшествия, СУ СКР по Тюменской области

«Комсомольская правда — Тюмень» продолжает совместный цикл публикаций с региональным следственным управлением СК России — «Дело раскрыто: 15 лет Следственного комитета России в историях тюменских следователей».

Они называли это «лёгкими деньгами». На деле — изощрённые пытки, шантаж и страх. Жертвы месяцами молчали о происходящем. ОПГ из пяти молодых людей почти год терроризировала своих же знакомых — ровесников, с которыми до этого смеялись на вечеринках. А потом превращали их жизнь в ад.

«Он должен поделиться»

Как начиналась эта криминальная сага, и чем все закончилось «Комсомольской правде — Тюмень» рассказал старший следователь следственного отдела по Калининскому АО г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области Ваган Геворгян. Всё началось с жадности и расчёта. Узнав, что один из знакомых получил в наследство дом и собирается его продавать, бандиты решили: «Он должен поделиться».

Сценарий был отлажен до мелочей: приглашение «погулять», рестораны, веселье — всё за счёт банды. Когда «друг» робко заметил, что не может оплатить такие развлечения, его успокоили: «Не переживай, мы заплатим». Веселье обошлось более чем в 100 тысяч рублей. А на следующий день «друзья» выставили счёт. Отказ платить обернулся кошмаром: жертву силой затолкали в багажник и на три дня заперли на квартире, выбивая «долг». С каждым ударом сумма росла — и вскоре достигла миллиона.

От доверия к пыткам

Это стало их «бизнес-моделью». Безработные и беспринципные — двое из них были студентами, остальные перебивались случайными заработками, — они поняли: страх приносит деньги. Схема всегда была одной и той же: втирались в доверие, веселились вместе с жертвой. В какой-то момент новый «друг» просил взаймы денег, чего бандиты только и ждали. Одалживали нужную сумму, а потом требовали деньги с процентами.

Если жертва сопротивлялась, в ход шли кулаки и изощрённые пытки. Один из эпизодов поражает своей жестокостью и цинизмом. Вымогатели заявились домой к парню, но его родители сказали, что сына нет. Бандиты случайно заметили его в ТЦ «Гудвин», силой затолкали в машину и увезли на квартиру, где начали выбивать деньги. Их методы были чудовищны. Один из главарей предложил «прощение долга» в обмен на унижение — и заставил сделать это на камеру. Но даже после этого мучения не закончились.

– Долг прощаем, но если не хочешь, чтобы видео гуляло по соцсетям, будешь отстёгивать нам по пять тысяч каждую неделю, — бросили они своей жертве.

Почти полгода парень был в их власти, отправляя деньги под страхом публичного позора. А видеозапись бандиты использовали как оружие: показывали её другим жертвам, угрожая: «С тобой будет то же самое — или даже хуже».

Фото: проверка показаний на месте происшествия, СУ СКР по Тюменской области

Жертвы молчали

С сентября 2023 по ноябрь 2024 года банда совершила 23 преступления. Всего от рук банды пострадали 10 человек — ровесники самих преступников, люди из их круга общения. Вымогатели тщательно выбирали тех, кто слабее, кто не сможет дать отпор и побоится обратиться в полицию. Они просчитались лишь однажды. Молодой человек, ставший первой жертвой, устав от вымогательств, переступил через страх и пошел в правоохранительные органы.

После заявления дело передали в управление по борьбе с организованной преступностью. Оперативники начали собирать материалы, устанавливать потерпевших — и вскоре вышли на всю группу. В банде оказалось пять человек, и у каждого была своя роль: организатор, водители и «сила» для устрашения.

Фото: проверка показаний на месте происшествия, СУ СКР по Тюменской области

«Призрак» и его банда

Главой группировки был 23-летний тюменец — человек с необычной и мрачной биографией. Его словно не существовало на бумаге: с рождения у него не было ни одного официального документа. Появился на свет на железнодорожной станции в Воронежской области, а родители так и не оформили свидетельство о рождении вовремя. Позже отец сделал ему поддельную бумагу, по которой парень учился в школе. Семья распалась: мать страдала от алкоголизма и в итоге погибла, отец отказался от сына. Подросток перебрался к сестре в Тюмень, а потом стал жить сам по себе. При этом, несмотря на фактическое отсутствие документов, он уже имел судимость — за кражу.

Рядом с ним оказался 17-летний студент тюменского колледжа, спортсмен, боксёр, чемпион и, по словам тренера, подающий большие надежды юноша из благополучной семьи. Казалось, у него было всё, чтобы строить будущее, но лёгкая нажива перевесила прежние ориентиры.

Ещё один участник — 20-летний юрист. Его задержали уже в Сургуте, куда он уехал после того, как получил образование в Тюмени. Он прекрасно понимал меру ответственности, чем рискует, но это не остановило его.

Два водителя дополняли группу. 23-летний инструктор днём преподавал вождение, а вечером использовал ту же машину для преступлений. И ещё один участник, 22-летний мужчина крепкого телосложения, привлекался для дел эпизодически: то сменным водителем, а порой для устрашения: его внешность должна была давить на жертв.

Эти пятеро сошлись случайно. Главарь когда-то работал на автомойке и там познакомился с инструктором. Остальные присоединились через общие компании. Вскоре они поняли, что могут быть полезны друг другу – вместе они сила.

– Главарь раздавал указания, назначал жертв, делил добычу. Около полумиллиона рублей «заработали» за год. Банда держалась на страхе. В группе были спортсмены – их имена и репутация работали на устрашение. А глава группировки постоянно хвастался связями в силовых структурах. Ложь, но она работала. Жертвы верили: если пожалуются, им будет только хуже. «Не согласишься – с тобой будет то же самое или хуже», – звучало как приговор. Именно поэтому заявления долго не поступали, – рассказал Ваган Геворгян.

Расплата

Правосудие всё же свершилось. Правоохранители собрали доказательства, нашли потерпевших — и банда рухнула. Организатора приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима. Спортсмен получил 8 лет. Один из фигурантов избежал заключения: уехал на СВО, заключив контракт с Минобороны. Водители отправились за решётку на 7 лет каждый.

Ранее «КП-Тюмень» рассказывала, как в столице региона раскрыли убийство, ставшее возмездием за оскорбление. Два человека решили «проучить» родственника за обидное слово. Но закончилось это расчленением тела и попыткой скрыть преступление, разбросав останки по окраинам города.

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