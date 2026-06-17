Фото: ЦОС ФСБ России.

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали россиянина, который, по версии следствия, планировал совершить взрыв на объекте нефтепроводной компании по заданию украинских спецслужб. Арест происходил в момент, когда он получал самодельное взрывное устройство.

По словам самого подозреваемого, он самостоятельно связался с куратором из украинских спецслужб через мессенджер, предложив свою помощь. В ходе переписки они обсуждали возможные цели для диверсий на территории Тюмени, включая объекты топливно-энергетического комплекса и ФСБ. Для поддержания конспиративной связи и организации теракта в феврале он получил от куратора сим-карты и взрывное устройство, которое должен был использовать для подрыва нефтепроводной линии.

Это задержание являлось частью более масштабной операции: ранее ФСБ сообщала о поимке ещё двух пособников в Адыгее и Краснодарском крае, которые готовили атаки на военнослужащих и объекты транспортной инфраструктуры.

«Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих пособников украинских спецслужб. Злоумышленники готовили подрывы объектов топливной инфраструктуры и убийства российских военных. Противоправная деятельность была своевременно выявлена сотрудниками ФСБ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ, решается вопрос о возбуждении дела о госизмене», - комментируют в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области.

У всех задержанных были изъяты взрывные устройства и обнаружены инструкции от кураторов. На фоне произошедшего, силовики предупредили, что все задержанные преступники в дальнейшем будут установлены и привлечены к ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого мы сообщали, что в Тюмени участились случаи мошеннических звонков от «сотрудников ФСБ». Неизвестный представился силовиком по телефону жителю областного центра, а позже под предлогом предотвращения несанкционированного перевода денежных средств на Украину выманил 6,3 миллиона рублей у пенсионера. Пожилой мужчина деньги перевел самостоятельно наличными через банкомат на неизвестные счета.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.