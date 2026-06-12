Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В честь Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня, для ямальцев подготовили массу интересных мероприятий. Это выставки, велофестиваль, творческие мастер-классы, вкусные угощения, концерты и не только. В общем, найти развлечения по душе смогут абсолютно все. Рассказываем, подробную афишу Дня России в Тюмени на 12 июня 2026 года.

Хоровая акция «Многоголосая Тюмень - Тебе, Россия!» (0+)

В День России тюменцев ждет яркое музыкальное событие. На сцене перед городской администрацией выступит объединенный хор воспитанников детских школ искусств, который представит песни народов, населяющих нашу многонациональную страну. Гости смогут подпевать любимым композициям, наслаждаться живым исполнением и разделить радость общего праздника.

Где: площадь перед городской администрацией

Время: 9:30

Стоимость: бесплатно

Фото: администрация Тюмени

Открытие бронзовой скульптуры «Конек Горбунок» (0+)

Одним из ярких событий праздника станет торжественное открытие бронзовой скульптуры «Конек-Горбунок». Вдохновленная знаменитым сказочным персонажем, она украсит городское пространство и стать еще одной достопримечательностью Тюмени.

Новый арт-объект создан известным тюменским скульптором Владимиром Сырейщиковым при участии литейного дома «Дубровин».

Где: Цветной бульвар

Время: 10:00

Стоимость: бесплатно

Областной фестиваль национальных культур «Мост Дружбы» (0+)

В День России площадь 400-летия Тюмень вновь станет площадкой для областного фестиваля национальных культур «Мост Дружбы», который объединит представителей более двух десятков народов, проживающих в регионе. Гостей ждет знакомство с традициями, ремеслами, национальной кухней и культурным наследием разных этнических сообществ.

На территории фестиваля развернется масштабная выставка, где участники представят национальные подворья, предметы быта, традиционные костюмы, творчество и особенности своей культуры. В этом году все экспозиции объединит общая тема - единство народов России, которые живут и развивают Тюменскую область.

Особое внимание организаторы уделят Фестивалю хлеба народов России. Посетители смогут познакомиться с традициями хлебопечения разных народов страны, узнать историю национальной выпечки и оценить многообразие кулинарных традиций, которые на протяжении веков объединяют людей за одним столом.

Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Где: площадь 400-летия Тюмени

Время: с 11:00 до 21:00

Стоимость: бесплатно

Праздничный концерт «Родиной горжусь» (0+)

Перед тюменцами выступят лучшие творческие коллективы города. Они представят насыщенную программу с яркими вокальными и хореографическими номерами, отражающими культурное богатство народов России.

Одним из самых впечатляющих моментов праздника станет масштабная патриотическая акция. На склоне набережной торжественно развернут полотно российского флага длиной 30 метров, символизирующее единство страны и уважение к ее государственным символам.

Кроме того, запланировано чествование семей участников спецоперации, вручение нагрудных знаков «Горячее сердце» подросткам, проявившим исключительное мужество при спасении людей на пожаре, и награждение отличившихся активистов нагрудными знаками «Юнармейская доблесть».

Финальным аккордом праздничной программы станет традиционный «Хоровод дружбы». Объединившись в большой круг, горожане продемонстрируют сплоченность, взаимное уважение и дружбу народов, которые веками живут бок о бок на тюменской земле.

Где: площадь у мультицентра «Контора пароходства»

Время: 13:00

Стоимость: бесплатно

Гала концерт XXVI областного фестиваля детского творчества «Радуга» (0+)

На главной сцене выступят лучшие творческие силы региона - артисты, коллективы учреждений культуры, представители национально-культурных объединений, а также студенты высших и средних специальных учебных заведений. Для зрителей подготовлена насыщенная программа с песенными, инструментальными и танцевальными номерами, которые познакомят гостей с богатым культурным наследием народов, проживающих на территории Тюменской области.

Гала-концерт станет финальной точкой областного фестиваля-конкурса национального творчества «Радуга», который в этом году охватил сразу несколько муниципалитетов региона.

Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Где: Цветной бульвар

Время: 14:00

Стоимость: бесплатно

Праздничная программа «России просторы родные» (0+)

В День России представители Центра культуры и искусства «Современник» представят концертную программу, где каждая песня будет пропитана любовью к Родине. Артисты подарят гостям свои лучшие творческие номера!

Фото: администрация Тюмени

Где: сквер Депутатов

Время: 16:00

Стоимость: бесплатно

Квартирник и симфония у «Башни» (14+)

Молодых тюменцев приглашают провести 12 июня в резиденции «Башня». В программе - душевный квартирник и вечений концерт.

На квартирнике все желающие смогут спеть песни из мультфильмов и фильмов, вспомнить любимые моменты, посмеяться и пообщаться. А еще организаторы подготовили веселую викторину с вопросами из детства и памятные сюрпризы для самых внимательных.

Вечерний концерт состоится на площадке возле «Башни»: талантливый Никита Маньков исполнит под гитару произведения российских исполнителей. Гостей ждут живой звук и уютная атмосфера.

Фото: администрация Тюмени

Где: молодежная резиденция «Башня»

Время: 16:00 и 19:00

Стоимость: бесплатно

Моноспектакль «Михаил Ульянов. Наследие» (16+)

Спектакль посвящён памяти выдающегося актера и народного артиста СССР Михаила Ульянова - человека, чье творчество стало неотъемлемой частью отечественной культуры.

Постановка поднимает важные вопросы исторической памяти, преемственности поколений и роли личности в судьбе страны. Через художественное повествование зрителям предлагают задуматься над тем, что действительно остается после человека. Является ли наследием материальное имущество, которое со временем может исчезнуть, или же подлинную ценность представляют созданные им произведения, идеи, мысли и поступки?

Именно таким духовным наследием стали роли, книги, дневниковые записи и жизненный путь Михаила Ульянова, продолжающие вдохновлять людей спустя годы. Авторы постановки показывают, что именно благодаря таким личностям формируется история России и ее будущее.

Фото: visittyumen.ru

Где: ДК «Нефтяник»,

Время: 18:00

Стоимость: от 800 рублей

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.