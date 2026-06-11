Фото: из личного архива семьи Власовых

В доме Власовых из Тюменской области никогда не бывает тихо — здесь топот детских ножек сливается с весёлым смехом, а за большим столом порой собирается сразу 17 человек. Ольга и Юрий Власовы воспитывают восьмерых детей и недавно были удостоены ордена «Родительская слава». А ещё раньше, в 2017-м, супругам вручили медали «Материнская слава» и «Отцовская доблесть».

30 лет вместе

История этой семьи началась ещё в студенчестве: Ольга и Юрий учились на биологическом факультете Тюменского госуниверситета, влюбились друг в друга с первого взгляда и уже через полгода сыграли свадьбу. Сегодня Юрий трудится в сфере связи, а Ольга посвятила себя семье — на её плечах забота о доме и воспитание ребятни. При этом никаких грандиозных планов на большую семью поначалу не было.

Фото: из личного архива семьи Власовых

– Мы не загадывали, что детей будет много, мечты такой не было, — признаётся Ольга в разговоре с корреспондентом издания «Комсомольская правда – Тюмень». —Наверное, на подсознании было, что в семье должно быть больше двух детей. А потом как-то получилось, что трое родились погодками, потом был перерыв, я вышла на работу на три года, а потом ещё пятеро родилось. И каждый раз для нас это было чудом. Особенно восьмой — в 42 года, после свадьбы дочери. Мы просто позволили этому быть, чему сами очень рады.

Дети: кто чем живёт

Старшие дети уже встали на ноги и сами строят свою жизнь. 30 летний Евгений занялся предпринимательством в сфере программирования. 29 летняя Анастасия стала фотографом, она уже и сама мама двоих малышей. 26 летний Антон работает инженером в строительстве, у него тоже своя семья и двое ребятишек. София учится на третьем курсе — выбрала информатику и математику, успевает и учиться, и работать. 18 летний Тимофей осваивает информационную безопасность. 15 летний Максим всерьёз увлекается программированием, а ещё радует родных ароматными пирожками — парень любит готовить. 12 летняя Лидия танцует, а маленький Ефим, который недавно окончил первый класс, пока только ищет себя.

Фото: из личного архива семьи Власовых

Чтобы не терять связь со старшими, которые уже живут отдельно, семья создала чат под названием «Дружная беседа»: там обсуждают и серьёзные дела, и то, что поднимает настроение.

Будни большой семьи

Утро в этой шумной семье обычно такое: раньше всех встаёт папа, а дети просыпаются сами — у каждого свой режим и свой будильник, даже у младшего первоклассника. Все знают свои обязанности, ребята выросли самостоятельными. Юрий готовит завтрак, Ольга занимается другими хозяйственными делами, а потом все разбегаются по школам и делам. Кстати, мама уже и бабушка — внуков у Власовых четверо, и порой даже стирается грань между поколениями: разница в возрасте между младшим сыном и старшим внуком всего два года.

Дел в большой семье всегда невпроворот. Есть большой дом, где всем хватает места, а ещё участок с огородом — без работы не посидишь. Конечно, дети помогают: кто посуду помоет, кто приберётся, кто на грядках поработает.

– Иногда без особого энтузиазма, что скрывать, как и во всех семьях, но не отказывают, — улыбается Ольга. — Раньше у нас были графики дежурств, но дети подросли — теперь в этом нет необходимости.

Ольга честно признаётся: самое утомительное — это ежедневная рутина вроде бесконечной готовки. Но куда сложнее другое — подстраиваться сразу под несколько разных характеров. У каждого ребёнка свой темперамент, свои запросы и потребности, каждому нужно уделить внимание, выслушать, найти нужные слова.

Фото: из личного архива семьи Власовых

– Если днём не получилось, то хотя бы вечером перед сном обнять, поговорить, — говорит мама.

Споры между ребятами, конечно, случаются, особенно среди младших, но родители терпеливо учат их договариваться без крика — и со временем дети сами начинают понимать, как находить общий язык. Пример всегда – родители. Детям видят, что между папой и мамой нет противоречий.

В семье роли распределились естественно: папа строже, мама — терпеливее и лояльнее. При этом Ольга не из тех мам, что терзают себя мыслями «я недостаточно хорошая». Она считает такие переживания вредными и пустыми.

– На самом деле современные дети такие, что ещё надо постараться, чтобы им что-то не додать, у них есть всё и даже больше.

Воспитание без давления

Родители не навязывают детям увлечения — выбор всегда остаётся за ребятами. Например, Евгений и Анастасия когда-то ходили в музыкальную школу, но потом бросили.

– Может, я жалею в какие-то моменты, что не настояла на дальнейшем обучении. Они иногда сами сожалеют о таком решении. Но время прошло. А с младшими уже отпустила ситуацию — это их выбор. Я показываю им возможности, всегда поддержу, спорить не буду, — рассказывает Ольга.

С гаджетами в семье тоже договорились по-своему. Строгих «законов» нет, но действует простое правило: прежде чем сесть за компьютер, нужно сделать что-то полезное для дома.

– И говорю: мне нужно знать время, когда ты выйдешь из за компьютера. Это касается только школьников — студенты сами расставляют приоритеты, влияние мамы минимальное. Чем старше дети, тем больше свободы, но и ответственности за свои решения — так заведено, — объясняет Ольга.

Маленькие радости

На себя время мама тоже находит. Когда малыши были совсем крохами, было куда сложнее, а теперь, когда ребята подросли, можно и на огороде покопаться — это приносит Ольге радость, и съездить куда-нибудь с мужем, не беспокоясь о том, с кем оставить детей. Для восстановления сил ей хватает прогулки на свежем воздухе, любования цветами, которые вырастила своими руками, или спокойного разговора с супругом. Иногда она ходит в церковь — там можно побыть наедине со своими мыслями, а совместные семейные походы в храм, хоть и превращаются порой в испытание из-за бесчисленных детских вопросов, тоже по-своему дороги.

Семейные традиции

Праздники в доме Власовых — это всегда большое событие. Собираются все, включая старших детей с их семьями. Новый год, например, не обходится без папиной роли Деда Мороза: старшие уже поняли, кто в этом костюме, но всё равно ждут этого представления, потому что для них это весёлая игра, которую все поддерживают. А подарки дарят, разыгрывая «Тайного Санту», хотя малышам всегда готовят отдельные сюрпризы.

– Когда вся семья собирается, кажется дом растягивается изнутри, – смеется Ольга.

Фото: из личного архива семьи Власовых

На самом деле, в этой семье всегда есть место веселью. Недавно, например, открыли для себя лайфхак: как получить много живых фотографий, главное, уговаривать никого не надо, все сами лезут в кадр (или наоборот). Игра называется: «Попади в кадр» или «Не попади в кадр». Кто-нибудь один с завязанными глазами и с телефоном стоит посередине, делает к примеру 5 случайных кадров с разных сторон, остальные вокруг пытаются либо попасть в кадр, либо не попасть.

Фото: из личного архива семьи Власовых

Бытовые сложности

Конечно, в большой семье хватает и бытовых сложностей. По словам Власовых, нельзя сказать, что повседневные расходы — на еду или одежду — каким-то непосильным грузом ложатся на семейный бюджет. Основную нагрузку создают как раз крупные траты. Взять те же кружки и секции: бесплатные варианты, конечно, существуют, но нередко они либо расположены слишком далеко, либо не совпадают с интересами ребёнка, либо по времени неудобны.

Ещё одна постоянная статья расходов — автомобиль. Для большой семьи нужен обязательно трёхрядный. Ну и, пожалуй, самое сложное — организовать семейный отдых. Собрать всех вместе получается далеко не всегда: финансовая сторона вопроса каждый раз превращается в непростой выбор.

Мифы о многодетных семьях

Стереотипов о многодетных семьях хватает, и далеко не все из них выдерживают проверку жизнью.

– Понятно, что многодетные в какой-то степени уязвимы, дополнительная поддержка никогда не лишняя. Но это вовсе не значит, что они непременно бедствуют, — замечает она.

Ещё один расхожий миф — будто дети в больших семьях обделены вниманием. Сама мысль об этом вызывает у Ольги лёгкое недоумение.

– Это сколько же надо внимания? За ручку постоянно с ними ходить? — с улыбкой возражает она. В их семье ребята учатся хорошо, причём мама не сидит с ними над уроками. Только в первом классе помогает, объясняет — в организационном плане, а дальше сами. Ольга и к собственному школьному времени относилась ответственно, так что стремление к самостоятельности в учёбе в их доме ценят и прививают с ранних лет.

По её мнению, главное — не пытаться всё контролировать до мелочей, а дать детям пространство для роста, оставаясь рядом тогда, когда это по-настоящему нужно. И именно в таком подходе, считает Ольга, и кроется секрет того, как в большой семье каждому ребёнку хватает тепла и поддержки, несмотря на все бытовые хлопоты и суету.

Поездка в Москву за орденом

Поездка в Москву на вручение ордена стала для семьи настоящим приключением. Они и не думали, что награждение будет очным: в последние годы такие церемонии часто проводили дистанционно. А тут звонок: «Не хотите ли приехать в Москву?»

Собраться всей семьёй оказалось непросто — у каждого свои дела, учёба, работа, но региональные власти помогли: оформили билеты, разослали письма по организациям, чтобы отпросить членов этой дружной семьи. Шесть дней в столице, репетиция, тот самый Екатерининский зал, живой оркестр — всё это запомнится надолго.

Фото: из личного архива семьи Власовых

У всех был волнительный мандраж, особенно у главы семейства, так как ему предстояло сказать ответное слово.

– Мы ничего героического не делали, просто растили детей. А они воспитывали нас, как родителей. Очень ценно, что вы, Владимир Владимирович, замечаете труд многодетных семей, — сказал тогда Юрий Власов.

Фото: из личного архива семьи Власовых

– Выходя оттуда, я чувствовала себя звездой: мы шли по красной дорожке, по сторонам на нас было направлено множество камер. От себя могу сказать точно, получать награду от нашего президента (он историческая личность мирового масштаба) – это очень круто! – призналась Ольга.

Полученную премию – 500 тысяч рублей – пока не потратили. Семья еще размышляет, но говорит, что не плохо бы поменять уже машину.

Фото: из личного архива семьи Власовых

Дети продлевают молодость

А на вопрос, что бы она сказала тем, кто считает, что много детей — это слишком сложно, Ольга отвечает просто и искренне:

– Сложно всегда, даже с одним ребёнком. Я помню, когда родился первый сын, вот тогда я ощутила в полной мере, насколько меняется жизнь. Это был по-настоящему трудный этап, когда будто перевернулось всё вокруг. Такой острой паники потом уже не было. Да, большая семья — это масса забот и хлопот. Но представление о том, что это что-то совершенно неподъемное, на деле лишь иллюзия. Справиться можно всегда. Ведь дети — это не только трудности, но и огромная радость, море светлых эмоций и счастья. Они удивительным образом продлевают молодость, а порой и возвращают в детство.

Ольга с мужем в 19 лет стали родителями, и вдруг оказалось: ещё совсем недавно они думали, что уже выросли и с игрушками давно покончено, — а тут снова эти игры, эти маленькие открытия, это понимание чудесного. И каждый раз будто делаешь шаг назад во времени, снова позволяешь себе то, о чём годами не вспоминал.

По словам Ольги, многое здесь зависит от внутреннего настроя — от того, как человек воспринимает жизнь, детей, любые обстоятельства.

– Не надо бояться! Страхи мешают жить полноценно и иметь то, чего по-настоящему хочется, — например, большую семью.

Как говорит Юрий, секрет семейного счастья прост – он в полном отсутствии секретов, просто любовь!

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.