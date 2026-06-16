Польза региону и стране: 28-летний тюменский учёный ускоряет строительство зимних дорог

Фото: из личного архива Антона Русмиленко

Расхожее мнение о том, что современная молодёжь только и делает, что отдыхает и пользуется достижениями предыдущих поколений, разбивается о реальные истории молодых энтузиастов. По всей стране юные таланты не просто строят планы — они воплощают их в жизнь: изобретают, побеждают, двигают науку вперёд. Их энергия и целеустремлённость доказывают: будущее уже наступило, и оно — в руках умных, деятельных и амбициозных людей.

Яркий пример такого подхода — 28-летний Антон Русмиленко, аспирант Технологического института Тюменского индустриального университета. Он в четвёртый раз выиграл конкурс окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера в сфере образования и получил грант на продолжение научных исследований. Средства пойдут на новые испытания, выступления на конференциях и участие в значимых научных мероприятиях.

Нестандартные решения

Научный путь Антона начался ещё на втором курсе бакалавриата под руководством старшего преподавателя кафедры транспортных и технологических систем Тимура Мадъярова. Тогда будущий исследователь впервые столкнулся с инженерными задачами и поиском нестандартных решений.

– Мы работали над самыми разными проектами, — вспоминает Антон. — Один из них — создание беспилотного многофункционального комплекса повышенной проходимости. В зависимости от задач он может выполнять роль аварийно спасательной машины или транспортёра: достаточно быстро снять и навесить нужное оборудование.

Комплекс создан на базе снего-болотохода малого типа вместимостью 4 человека. Если убрать оборудование для пассажиров и водителя, машиной можно управлять дистанционно. Это техника высокой проходимости — преодолевает серьёзные препятствия, даже после переворота способна вернуться в рабочее положение, подходит для тушения пожаров в зонах с риском взрыва, разминирования труднодоступных участков, уборки снега в автоматическом режиме, рытья канав.

Макеты беспилотной многофункциональной платформы повышенной проходимости (амфибии). Первый вариант - инженерный, второй - с манипулятором, третий - пожарный со сменным пожарно-спасательным оборудованием к которому Фото: из личного архива Антона Русмиленко

В перспективе систему можно доработать так, чтобы оператор задавал точку или маршрут на экране, а техника самостоятельно определяла траекторию движения и выполняла задачу.

Кроме того, Антон занимался модернизацией машин для содержания городских улиц и строительства временных зимних дорог. А главными всегда были вопросы повышения производительности, упрощения конструкций и совершенствования рабочего оборудования. Результаты работы представлялись на научных конференциях, в специализированных изданиях, а также на грантовых конкурсах.

Наука на службе региона

А дальше было поступление в аспирантуру и новый этап в карьере исследователя. Теперь Антон сосредоточился на теме, особенно актуальной для Ямало Ненецкого автономного округа — региона, где он родился и вырос. Диссертация аспиранта посвящена обоснованию рабочих параметров и режимов работы снегоуплотняющей машины для строительства автозимников. На Ямале дороги — не просто асфальт и гравий.

Это настоящие артерии жизни: от них зависит и быт посёлков, и работа топливно энергетического гиганта региона. Особенно важны временные зимние автодороги — их качество и срок службы напрямую влияют на жизнь региона. Об этом не скажешь по первому взгляду: заснеженная трасса кажется простой и даже будничной. Но за её надёжностью — сложные расчёты и наука.

Фото: из личного архива Антона Русмиленко

Он поставил для себя цель не просто повысить производительность техники, а реально сократить сроки строительства временных зимних автодорог. Молодой исследователь взялся за задачу с размахом: он создаёт математическую модель, которая подскажет, сколько раз технике нужно пройти по одному следу, чтобы дорога получилась крепкой. Учтёт всё: и массу машин, и капризы погоды.

– Пока не существует таких норм, только требования ГОСТ по готовому полотну зимней автотрассы. Мы уже сделали лабораторную установку, пневмоколесный каток, сравнили результат, – заявил Антон.

В итоге получатся не абстрактные формулы, а практические подсказки — наглядные таблицы, которыми смогут пользоваться дорожники. Для региона это важно, поэтому есть надежды, что после математических расчётов следующий этап будет реализация.

Исследование идёт в четыре этапа. Сначала изучают, как толщина снежного слоя влияет на плотность — чем ровнее и плотнее основа, тем надёжнее трасса. Затем анализируют, как нагрузка меняет плотность снега и глубину колеи — чтобы понять, где дорога начнёт «проседать». После определяют оптимальное число проходов техники: не слишком мало (иначе непрочно), но и не слишком много (чтобы не тратить время и топливо). Наконец, проверяют лабораторные расчёты в реальных условиях — прямо на зимниках Ямала.

На счету Антона уже 29 научных статей. Он признателен своим научным руководителям за мудрое наставничество, а коллективу кафедры — за поддержку и творческую атмосферу.

– Уверен, что наши совместные усилия принесут реальную пользу и помогут укрепить транспортную безопасность стратегически важного региона страны, — говорит Антон Русмиленко.

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