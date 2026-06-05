В Тюмени на Площади у «Конторы пароходства» пройдет праздник здоровья

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Площадь у «Конторы пароходства» станет точкой притяжения здорового выбора и незабываемых эмоций
17 июня в 16:00 площадь у мультицентра «Контора пароходства» станет главной площадкой областного мероприятия «Молодёжь против наркотиков!», приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Областной центр профилактики и реабилитации вместе с креативными и зажигательными партнерами снова открывает для вас пространство, где кипит яркая и насыщенная жизнь, полная творческих, спортивных и познавательных увлечений! Место, где рождаются идеи, закаляется характер и находится время для главного — для себя!
Что ждёт гостей?
- Зажигательный танцевальный батл среди непрофессиональных молодёжных команд
- Яркие концертные номера
- Интерактивные площадки
- Спортивные и познавательные мастер-классы
Информационно-консультационный пункт, где расскажут о здоровом образе жизни последствиях зависимостей
Вход свободный для всех желающих. К участию в батле приглашаются молодежные команды из 10 человек в возрасте до 21 года.