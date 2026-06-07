«Я тебя понимаю»: психолог объяснила, как научить ребёнка распознавать эмоции через разговоры и мультики

Психолог Бицаева объяснила, как научить ребёнка распознавать эмоции через мультики Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос развития эмоционального интеллекта у детей остается одним из самых острых в современной педагогике и психологии. Умение распознавать и называть свои чувства – не врожденный навык, а сложная социальная компетенция, которую ребёнок осваивает исключительно через взаимодействие со значимыми взрослыми.

«Ребёнок не слушает, что мы говорим, он смотрит на то, как мы живём и реагируем на какие-то сложности в жизни, на радости, на какие-то спорные ситуации и так далее. Именно родитель является первоисточником модели выстраивания отношений – с собой, с миром и с другими людьми. Малыш неосознанно копирует поведение взрослого, поскольку у него попросту нет другого источника опыта», – объясняет психолог центра «Надежда» Василиса Бицаева.

С чего начать? С себя

Главная рекомендация может показаться неожиданной: обучение эмоциональной грамотности начинается не с ребёнка, а с самого взрослого. Если родитель не умеет отслеживать собственные реакции или подавляет их, он не сможет научить этому и малыша.

Технология передачи опыта выглядит как постоянное осознанное проговаривание. Взрослый учится отслеживать свою реакцию на ситуацию и сообщать о ней ребёнку напрямую.

«Родитель возвращается домой и рассказывает: «Знаешь, я сегодня ехала в автобусе, и мне наступили на ногу. Меня это так разозлило и расстроило, мне было очень больно!». Через такое простое называние ребёнок начинает улавливать связку «ситуация – эмоциональная реакция». Он учится сопоставлять: произошло нечто неприятное – возникла злость или боль. Чем чаще и искреннее взрослый делится своими чувствами, называя их своими именами, тем быстрее ребёнок начинает находить похожие ощущения внутри себя», – приводит пример психолог Василиса Бицаева.

Как реагировать на эмоции самого ребёнка

Вторым столпом обучения является обратная связь. Важно не только говорить о себе, но и правильно реагировать на состояния ребёнка, особенно в моменты кризисов, агрессии или истерик. Специалист предлагает следующий алгоритм действий, когда ребёнок демонстрирует сильные эмоции (например, надулся, скрестил руки и замкнулся):

1. Родитель подходит, опускается на уровень глаз и мягко спрашивает: «Ты сейчас чувствуешь обиду?». Обычно в этот момент ребёнок подтверждает догадку кивком или взглядом.

2. После признания чувства крайне важно предложить разобрать ситуацию. «Тебе обидно. Что случилось? Вы не поделили игрушку с другом? Давай обсудим это».

Такой подход работает сразу в нескольких направлениях: он снижает эмоциональное напряжение у ребёнка, строит глубокое доверие между ним и взрослым и, что самое главное, учит ребенка отслеживать свою реакцию на ситуацию.

Если ребёнок совсем мал (около 3 лет) и вместо слов использует плач, схема не меняется. Вопрос «Ты расстроен? Ты злишься? Давай поговорим об этом» остается универсальным ключом. Дети очень хорошо идут на контакт, они любят говорить о себе, и нужно это поддерживать, если они хотят поделиться. Задача взрослых – поддерживать эту инициативу делиться переживаниями, выслушивать и совместно искать способы решения проблемы, показывая, как бы взрослый поступил в аналогичной ситуации.

Практические упражнения: от мультфильмов до угадайки

Для закрепления навыков существует масса простых игровых упражнений, которые варьируются в зависимости от возраста.

Для малышей (через мультфильмы и сказки):

Во время совместного просмотра мультиков или чтения сказок рекомендуется нажимать на паузу и задавать наводящие вопросы: «Как ты думаешь, что сейчас чувствует зайка? Смотри, мишка нахмурился — он злится, у него что-то случилось. А этот герой радуется или грустит?». Таким образом, ребёнок погружается в эмоциональную среду, безопасно анализируя чувства персонажа со стороны.

Игры с мимикой (для самых маленьких):

Крайне полезно показывать эмоции лицом, одновременно называя их. Игра «Угадай эмоцию» строится на гримасах: родитель изображает злость, радость, удивление, а ребёнок пытается угадать, что это. И наоборот. Связка «мимика плюс словесное называние» формирует базовый эмоциональный словарь.

Для детей постарше (до 10 лет и старше):

Инструментом становятся более сложные кейсы — ситуации в школе, взаимоотношения между сверстниками, сюжеты полнометражных фильмов. Можно просить ребёнка проанализировать, что случилось у героя и что он испытывает. Также подойдут раскраски с изображением различных эмоциональных состояний.

Лекарство — разговор

Резюмируя, эксперт настаивает, что разговаривать с детьми — это основополагающий фактор развития здоровой психики. Коммуникация должна происходить всегда, вне зависимости от того, что ребёнок натворил. Любая «плохая» выходка — это тоже способ ребенка сообщить о своем внутреннем состоянии, способ общения, когда не хватает слов.

И последнее напоминание взрослым: нельзя забывать о себе. Родитель, будучи основой социализации, должен быть ресурсным и понимающим по отношению к самому себе. Только научившись распознавать свои злость, радость и боль, мы можем стать для ребёнка тем самым зеркалом, в котором отразится его здоровая и счастливая эмоциональная жизнь.

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