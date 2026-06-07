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7 июня 2026 3:02

«Я тебя понимаю»: психолог объяснила, как научить ребёнка распознавать эмоции через разговоры и мультики

Психолог Бицаева объяснила, как научить ребёнка распознавать эмоции через мультики
Светлана БОРИСОВА
Психолог Бицаева объяснила, как научить ребёнка распознавать эмоции через мультики

Психолог Бицаева объяснила, как научить ребёнка распознавать эмоции через мультики

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос развития эмоционального интеллекта у детей остается одним из самых острых в современной педагогике и психологии. Умение распознавать и называть свои чувства – не врожденный навык, а сложная социальная компетенция, которую ребёнок осваивает исключительно через взаимодействие со значимыми взрослыми.

«Ребёнок не слушает, что мы говорим, он смотрит на то, как мы живём и реагируем на какие-то сложности в жизни, на радости, на какие-то спорные ситуации и так далее. Именно родитель является первоисточником модели выстраивания отношений – с собой, с миром и с другими людьми. Малыш неосознанно копирует поведение взрослого, поскольку у него попросту нет другого источника опыта», – объясняет психолог центра «Надежда» Василиса Бицаева.

С чего начать? С себя

Главная рекомендация может показаться неожиданной: обучение эмоциональной грамотности начинается не с ребёнка, а с самого взрослого. Если родитель не умеет отслеживать собственные реакции или подавляет их, он не сможет научить этому и малыша.

Технология передачи опыта выглядит как постоянное осознанное проговаривание. Взрослый учится отслеживать свою реакцию на ситуацию и сообщать о ней ребёнку напрямую.

«Родитель возвращается домой и рассказывает: «Знаешь, я сегодня ехала в автобусе, и мне наступили на ногу. Меня это так разозлило и расстроило, мне было очень больно!». Через такое простое называние ребёнок начинает улавливать связку «ситуация – эмоциональная реакция». Он учится сопоставлять: произошло нечто неприятное – возникла злость или боль. Чем чаще и искреннее взрослый делится своими чувствами, называя их своими именами, тем быстрее ребёнок начинает находить похожие ощущения внутри себя», – приводит пример психолог Василиса Бицаева.

Как реагировать на эмоции самого ребёнка

Вторым столпом обучения является обратная связь. Важно не только говорить о себе, но и правильно реагировать на состояния ребёнка, особенно в моменты кризисов, агрессии или истерик. Специалист предлагает следующий алгоритм действий, когда ребёнок демонстрирует сильные эмоции (например, надулся, скрестил руки и замкнулся):

1. Родитель подходит, опускается на уровень глаз и мягко спрашивает: «Ты сейчас чувствуешь обиду?». Обычно в этот момент ребёнок подтверждает догадку кивком или взглядом.

2. После признания чувства крайне важно предложить разобрать ситуацию. «Тебе обидно. Что случилось? Вы не поделили игрушку с другом? Давай обсудим это».

Такой подход работает сразу в нескольких направлениях: он снижает эмоциональное напряжение у ребёнка, строит глубокое доверие между ним и взрослым и, что самое главное, учит ребенка отслеживать свою реакцию на ситуацию.

Если ребёнок совсем мал (около 3 лет) и вместо слов использует плач, схема не меняется. Вопрос «Ты расстроен? Ты злишься? Давай поговорим об этом» остается универсальным ключом. Дети очень хорошо идут на контакт, они любят говорить о себе, и нужно это поддерживать, если они хотят поделиться. Задача взрослых – поддерживать эту инициативу делиться переживаниями, выслушивать и совместно искать способы решения проблемы, показывая, как бы взрослый поступил в аналогичной ситуации.

Практические упражнения: от мультфильмов до угадайки

Для закрепления навыков существует масса простых игровых упражнений, которые варьируются в зависимости от возраста.

Для малышей (через мультфильмы и сказки):

Во время совместного просмотра мультиков или чтения сказок рекомендуется нажимать на паузу и задавать наводящие вопросы: «Как ты думаешь, что сейчас чувствует зайка? Смотри, мишка нахмурился — он злится, у него что-то случилось. А этот герой радуется или грустит?». Таким образом, ребёнок погружается в эмоциональную среду, безопасно анализируя чувства персонажа со стороны.

Игры с мимикой (для самых маленьких):

Крайне полезно показывать эмоции лицом, одновременно называя их. Игра «Угадай эмоцию» строится на гримасах: родитель изображает злость, радость, удивление, а ребёнок пытается угадать, что это. И наоборот. Связка «мимика плюс словесное называние» формирует базовый эмоциональный словарь.

Для детей постарше (до 10 лет и старше):

Инструментом становятся более сложные кейсы — ситуации в школе, взаимоотношения между сверстниками, сюжеты полнометражных фильмов. Можно просить ребёнка проанализировать, что случилось у героя и что он испытывает. Также подойдут раскраски с изображением различных эмоциональных состояний.

Лекарство — разговор

Резюмируя, эксперт настаивает, что разговаривать с детьми — это основополагающий фактор развития здоровой психики. Коммуникация должна происходить всегда, вне зависимости от того, что ребёнок натворил. Любая «плохая» выходка — это тоже способ ребенка сообщить о своем внутреннем состоянии, способ общения, когда не хватает слов.

И последнее напоминание взрослым: нельзя забывать о себе. Родитель, будучи основой социализации, должен быть ресурсным и понимающим по отношению к самому себе. Только научившись распознавать свои злость, радость и боль, мы можем стать для ребёнка тем самым зеркалом, в котором отразится его здоровая и счастливая эмоциональная жизнь.

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