«Глаза закатывались, я не могла ответить»: юная тюменка рассказала о неделе мучений после отравления грибами

Число детских отравлений летом в Тюмени вырастает в среднем в 2–3 раза Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждое лето больницы фиксируют тревожную статистику: число детских отравлений вырастает в среднем в 2–3 раза по сравнению с холодным периодом. Больше всего риску подвержены малыши до пяти лет. Как выяснилось, в 80 % случаев причина не в «плохих ягодах» или «некачественной еде», а в обычной родительской невнимательности и нарушении простейших правил хранения опасных веществ.

Об этой проблеме изданию «Комсомольская правда — Тюмень» рассказала врач инфекционист Областной больницы № 15 (с. Н. Тавда) Дарья Буржумова. Поводом для разговора стала Неделя профилактики острых отравлений в детском возрасте, которую Минздрав России проводит с 1 по 7 июня.

Ядовитые растения, химия, лекарства и немытые ягоды

Врачи выделяют четыре основные группы летних отравлений у детей. Первая связана с ядовитыми растениями и грибами. На дачах, в парках и лесах в это время цветут ландыш, дурман, белена, вороний глаз, борщевик. Яркие ягоды или крупные листья привлекают ребёнка — а последствия могут быть самыми тяжёлыми: от лёгкого головокружения до судорог и остановки дыхания.

Вторая группа — отравления бытовой химией. Летом родители чаще устраивают генеральные уборки: моют окна и полы, чистят сантехнику и кондиционеры, борются с муравьями и тараканами. Если флакон с яркой этикеткой оставить на полу или на низком столике, малыш может принять его за «вкусную бутылочку». Особую опасность представляют средства с запахом фруктов, ванили или цитрусов.

Третья группа — отравления лекарствами. В летние поездки и на дачу многие берут с собой целые аптечки: таблетки от давления для бабушки, противосудорожные, снотворные, гормональные мази. Дети легко открывают упаковки, которые не закрыты на замок, и принимают яркие драже за конфеты.

Четвёртая группа — кишечные инфекции. Немытые ягоды, шашлык, простоявший в тепле несколько часов, яйца всмятку — всё это может вызвать тяжёлую интоксикацию с температурой до 40 °C и многократной рвотой. Для малышей такая ситуация особенно опасна из за быстрого обезвоживания.

Третья группа — отравления лекарствами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Реальные истории: случаи отравлений в Тюмени

В прошлые годы в Тюмени произошло несколько случаев, которые стали известны широкой публике после публикаций в сети. Например, двухлетняя девочка отравилась жидкостью для стирки: часть вещества из капсулы вылилась на пол, а часть ребёнок проглотил. Мать заметила, что дочь стала вялой и сонной, и сразу вызвала скорую. По телефону диспетчеру она описала ситуацию: «Она пальчиком попыталась убрать невкусное вещество изо рта, её вырвало». Прибывшие врачи промыли ребёнку желудок с помощью специального зонда и доставили в Областную клиническую больницу № 2.

Ещё один случай: двухлетний малыш набрызгал себе в рот дихлофос — токсичная жидкость стояла в красивой бутылке и была оставлена без присмотра. До приезда скорой родители грамотно оказали первую помощь: вызвали у мальчика рвоту, промыли рот водой и открыли окно для притока свежего воздуха. Бригада скорой диагностировала отравление фосфорорганическим соединением, провела антидотную терапию и доставила ребёнка в детское отделение Областной больницы № 2.

Был и такой эпизод: трёхлетний мальчик съел приманку для муравьёв и тараканов. Мать посадила ребёнка на горшок перед сном, а за несколько секунд её отсутствия мальчик нашёл отраву под ванной и съел половину вещества. Четыре небольших кусочка мать успела достать из его рта. Бригада скорой оценила состояние мальчика как средней степени тяжести, медики провели зондовое промывание желудка и доставили пациента в ОКБ № 1 для обследования, наблюдения и лечения.

Но сложные случаи бывают не только с малышами. Одна пациентка подросток так вспоминает своё отравление:

– Я поступила в отделение с сильным отравлением, скорее всего, грибами. После них всю неделю время чувствовала недомогание. Сначала только тошнило, было жжение в животе, потом в конечностях появлялось онемение и покалывание. Дошло до того, что глаза закатывались, я не могла поймать фокус, начала терять сознание. Я слышала, что мне что-то говорили, но ответить уже не было сил.

Когда нельзя вызывать рвоту и поить молоком

Главное правило родителей при подозрении на отравление – не навредить. Врачи категорически не советуют поить ребёнка молоком: оно ускоряет всасывание жирорастворимых ядов.

Главное правило родителей при подозрении на отравление: не навредить Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нельзя вызывать рвоту, если ребёнок без сознания, находится в судорогах или проглотил кислоту, щёлочь или средство для чистки труб — повторный ожог пищевода неизбежен. В таких случаях разрешается дать выпить чистой воды комнатной температуры (лучше небольшими глотками) и немедленно вызвать скорую помощь по номеру 112 или 103.

Врач инфекционист Дарья Буржумова подчёркивает: «За минуту ребёнок может отравиться, если отвернуться. Уберите химию и лекарства на верхние полки с замками, не переливайте яды в бутылки от воды и соков. Активированный уголь не поможет при отравлении кислотами, щёлочами и тяжёлыми металлами. Ждите врача и сохраните образец яда для быстрого подбора антидота».

Взглянуть на мир глазами ребенка

Как же уберечь неразумных малышей от опасности? Врачи советуют родителям прямо сейчас опуститься на корточки и пройти по дому — так вы увидите комнату глазами маленького ребёнка. Всё, что попадается на пути и может быть опасно, немедленно уберите на высоту не ниже 1,5 метров. Проверьте аптечку и хозяйственные шкафчики: есть ли на них блокаторы или защёлки, недоступные для детей до 5–6 лет. Поговорите с ребёнком от трёх лет доступным языком: «Пробовать листья, ягоды и любые цветы на улице нельзя. Даже если красиво. Даже если очень хочется».

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