Куда сходить в Тюмени на выходных с 6 и 7 июня 2026 года. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

На выходных в Тюменской области ожидается очень тёплая погода с дневной температурой до +22 градусов. Однако в субботу, 6 июня, во второй половине дня на юг региона придут ливни, грозы, местами град и шквалистый ветер, рассказывают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Все летние явления сконцентрируются преимущественно на юго-западе области. В воскресенье они сместятся на восток региона, а на западе станет немного теплее. Причина таких погодных «сюрпризов» — обширный циклон с северной части большой Тюменской области, который будет медленно опускаться к югу. В ночь с пятницы на субботу через регион пройдёт холодный атмосферный фронт, именно на нём и сформируются грозы.

Похолодание после фронта будет кратковременным и относительным. Днём температура всё равно останется в пределах +15…+20 градусов. К началу недели снова установится тёплая погода, но с кратковременными дождями и грозами местами.

Несмотря на непогоду на улице для тюменцев подготовили обширную культурную программу. Концерты и мастер – классы пройдут в Тюмени на выходных. Суббота начнётся с мотопробега в память разведчика Николая Кузнецова. Рассказываем, куда сходить в Тюмени с 6 по 7 июня 2026 года.

Суббота, 6 июня

Мотопробег памяти разведчика Кузнецова (0+)

Фото: администрация Тюмени.

Где: на площади 400-летия Тюмени.

Когда: 6 июня, в 10:00.

Вход свободный.

В субботу, 6 июня, на площади 400-летия Тюмени пройдет юбилейный автомотопробег, посвящённый 115-летию Героя Советского Союза Николая Кузнецова. В 10:00 начнётся праздничный митинг-концерт, после чего колонна отправится в путь.

Маршрут включает остановки в Зырянке, Кузнецовском, Талице, Екатеринбурге, Перми и Кудымкаре. В каждом городе участники встретятся с молодежью и возложат цветы к мемориалам. В 11:00 у памятника Кузнецову на ул. Республики, 7 состоится торжественная церемония.

День открытых дверей для будущих архитекторов (6+)

Фото: администрация Тюмени.

Где: Центр архитектурной подготовки ТИУ.

Когда: 6 июня, в 12:00.

Вход свободный.

6 июня в 12:00 Центр архитектурной подготовки ТИУ приглашает школьников 1–11 классов и их родителей на День открытых дверей по адресу: ул. Нагорная, 6. Гостей ждут мастер-классы по рисованию, архитектурному конструированию и дизайну интерьера.

Для родителей организуют консультации по вопросам поступления. Участие бесплатное, требуется регистрация по ссылке.

Фестиваль «Музсходка» (12+)

Фото: администрация Тюмени.

Где: «Контора пароходства».

Когда: 5 и 6 июня.

Вход свободный.

В пятницу и субботу, 5 и 6 июня, в центре Тюмени состоится всероссийский музыкальный фестиваль «Музсходка». На пяти сценах выступят более ста артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми и других городов.

В пятницу концерты начнутся в 17:00, в субботу диджей-сеты стартуют с 16:00. Финальное шоу пройдет с 23:30 до 23:55. Для гостей подготовлены фуд-корты и развлечения. Вход свободный.

Массовая тренировка (12+)

Фото: администрация Тюмени.

Где: площадь у «Конторы пароходства».

Когда: 6 июня, в 11:00.

Вход свободный.

Тюменцев приглашают на массовую тренировку у Конторы пароходства. 6 июня в 11:00 на открытой площадке у Конторы пароходства пройдёт спортивная тренировка для всех желающих. Принять участие могут как опытные атлеты, так и новички — для каждого подготовлены свои уровни сложности.

Участникам советуют взять с собой воду и, при желании, накладки или жгуты. Программа включает бег, подтягивания, отжимания и приседания, а для пар предусмотрен отдельный комплекс упражнений.

Фестиваль «ЭтноЛето» (6+)

Фото: администрация Тюмени.

Где: улица Дзержинского.

Когда: 6 июня, в 15:00.

Вход свободный.

В Тюмени 6 июня в 15:00 на пешеходном бульваре Дзержинского стартует VI областной фестиваль национального творчества «ЭтноЛето». Гостей ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, выставки и праздничные фотозоны.

В программе — празднование Дней русской культуры, награждение победителей конкурса чтецов «Читаем Пушкина», интерактивные площадки для всей семьи и угощение чаем из большого самовара. Вход на фестиваль свободный.

Концерт рэпера Toxi$ (16+)

Фото: администрация Тюмени.

Где: Глав клуб (ex. Дом культуры).

Когда: 6 июня, в 18:00.

Цены: от 2500 рублей.

Любимые хиты и новый материал от одной из главных молодых звёзд российской музыки. Организаторы советуют вам приходить в удобное для вас время, чтобы вы не стояли в очереди на входе и комфортно прошли на мероприятие.

Свой дебютный англоязычный альбом Greener Days Toxi$ выпустил в 2019 году, ещё обучаясь в школе. Рэпер Big Baby Tape услышал альбом Андрея и предложил ему записываться на русском языке. В том же году выпустил свой первый русскоязычный трек «Тага».

Начал набирать популярность в 2023 году из-за видеороликов в своём канале, где Андрей танцевал. Параллельно с творчеством учился в колледже при гуманитарной академии имени Ф. М. Достоевского на преподавателя иностранных языков и работал преподавателем для детей младших классов, который окончил в 2024 году. В том же году выпустил альбом Hotshot.

Мини-альбом Jazz Do It занял 8-е место в списке 50 лучших альбомов за 2023 год по мнению журнала The Flow. В 2024 году победил в рейтинге «30 до 30» в номинации «Новые медиа» от журнала Forbes. В том же году выпустил мини-альбом Unique и «Изнутри».

В апреле 2025 года выиграл премию «Voice: Главные лица» от журнала The Voice в номинации «Рэп». В конце февраля 2026 года в интернете завирусилась совместная с Big Baby Tape песня «Nobody», а запись прямой трансляции, на которой Toxis в домашней обстановке исполняет песню без автотюна, стала предметом множества мемов.

Воскресенье, 7 июня

Концерт метал-группы «Черный кофе» (12+)

Где: ресторан «Максимилианс».

Когда: 7 июня, в 20:00.

Цены: от 1500 до 3000 рублей.

Большой сольный концерт легендарной хард-энд-хэви группы «Чёрный кофе», во главе с фронтменом и основателем — Дмитрием Варшавским!

В программу войдут такие нетленные хиты, как: «Вольному — воля», «Владимирская Русь», «Звёздный водоём», «Листья», «Светлый металл», «Переступи порог», «Леди Осень», «Это — рок!» и многие другие.

Также поклонники группы услышат новые песни, написанные Мастером мелодичного хард-рока в последние годы на стихи Александра Шаганова, Сергея Есенина, великую классику Баха, Альбинони и бессмертные песни Владимира Высоцкого. — они прозвучат в исполнении фронтмена и основателя «Чёрного кофе» — Дмитрия Варшавского.

«Чёрный кофе» — это не ностальгия, а летопись российского рока. Их дебютный студийный альбом «Переступи порог» открыл официальную дискографию русскоязычного хэви-метал-рока и оказался самым успешным проектом «перестроечной эры». Только в первые месяцы продаж он разошёлся по стране тиражом более 1 400 000 экземпляров. Аналогичный успех сопутствовал и следующему диску коллектива — «Вольному — воля».

Группа давала десятки аншлаговых выступлений ежемесячно на протяжении многих лет, но... время шло, предпочтения слушателей менялись. И только сейчас музыка Hard’n’Heavy обретает второе дыхание и корифеи стиля, вроде «Чёрного кофе», обретают новую жизнь.

С Дмитрием Варшавским на сцену поднимутся барабанщик Андрей Приставка и бас-гитаристка Евгения Варшавская. В таком составе группа выпустила три новых альбома за последние 10 лет.

Концерт «Это летний дождь - трио Кристины Гончаренко» (16+)

Где: коктейль – бар «Майлз», ул. Республики, 42.

Когда: 7 июня, 19:00.

Цены: от 350 до 1100 рублей.

Не попса. Не каверы. Не ретро-вечер. Это манифест поколения, которое выросло между «Наше радио» и «MTV». Они смогли соединить несоединимое: Британский пост-брит-поп Coldplay и русскую душевную исповедь «Шелковое сердце»; американскую поп-принцессу Britney Spears и интеллигентный надрыв «Летнего дождя» Агутина; современный драйв Dua Lipa и вечную историю одержимости Wicked Game; безудержный гимн «Хлопай ресницами» и трагедию «Манхэттена»; британскую хрупкость Natalie Imbruglia и исповедальную глубину «Мало огня».

Шоу «Колизеум» (0+)

Фото: Цирк «Колизеум», ВК.

Где: цирк – шапито «Колизеум».

Когда: 7 июня, 17:30.

Цены: от 1200 рублей.

Цирк «Колизеум» с гордостью представляет эксклюзивную программу, которая объединила в себе неповторимые постановки, высочайшее исполнительское мастерство и роскошные костюмы.

Наше шоу принципиально отличается от других: мы делаем акцент на создании особой атмосферы праздника и семейного уюта, где каждый зритель — от мала до велика — почувствует себя частью нашего шоу:

— Аттракцион бенгальских тигров во главе с африканским львом под руководством Натальи и Юрия Ковалёвых;

— Воздушный дуэт на ремнях, который заставит ваше сердце биться чаще;

— Китайские «Шаолинь» под куполом цирка;

— Всё представление с вами — клоун Сахарок! Наш главный заводила и безудержный весельчак;

— Французский шик и абсолютная грация: чемпионка мира по акробатике в воздушном кольце;

— Небесная симфония жонглирования;

— Уникальный жанр, практически не имеющий аналогов в мире цирка: мужская силовая пара, мастера спорта международного класса.

Детям до 3 лет вход бесплатный. Один ребёнок проходит с одним взрослым по одному билету, без предоставления отдельного места. С собой необходим документ, подтверждающий возраст ребенка. Обратите внимание: если ребёнку уже исполнилось 3 года, на него приобретается отдельный билет.

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