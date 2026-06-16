Зооняня раскрывает карты: о доверии, договорах и «маленьких причудах» питомцев

Как зооняни спасают отпуск владельцев питомцев Фото: из личного архива Дианы Чапаровой

Отпуск — время долгожданного отдыха, но для владельцев питомцев он нередко оборачивается головоломкой: что делать с четвероногим другом, если взять его с собой никак не получается? Вариантов хватает: можно попросить присмотреть за любимцем родственника, устроить в зоогостиницу, а можно обратиться к зооняне. О том, как устроена эта работа и кому она по плечу, «Комсомольской правде — Тюмень» рассказала Диана Чапарова. Уже три года она выручает хозяев, оказавшихся в непростой ситуации, и знает о нюансах такого дела не понаслышке.

Оптимальный вариант

Форматы сотрудничества бывают разными: зооняня может приходить в дом к питомцу, взять его к себе на передержку или пожить в квартире вместе с животным. Что выбрать — зависит от характера и привычек самого любимца. Диана отмечает, что для кошек оптимальнее всего, когда человек приходит к ним домой: не все хозяева готовы пускать постороннего в квартиру на долгий срок, а вот визиты для ухода вполне приемлемы. Обычно договариваются о почасовой оплате, и зооняня навещает пушистого подопечного дважды в день.

Например, в Тюмени в среднем зооняни просят 300 рублей в час или 400-500 рублей в день.

Стоимость услуги в сутки зависит от объема работы и самого животного:

ящерицы и черепахи — 100 рублей (примерная цена);

хомяки — 100 рублей, крысы — 150 рублей;

попугаи и другие птицы — 200 рублей;

кролики, хорьки и шиншиллы — 250 рублей;

кошки — 300 рублей;

собаки — 500 рублей.

В базовый набор обязанностей обычно входит кормление, игры с животным, уборка лотков, клеток или вольеров Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

– В базовый набор обязанностей обычно входит кормление, игры с животным, уборка лотков, клеток или вольеров. А вот медицинские процедуры и поездки к ветеринару нередко идут отдельной строкой — либо включаются в стоимость, но тогда цена услуг заметно вырастает. Далеко не каждый возьмётся за такие задачи, поэтому о нюансах здоровья питомца лучше рассказать заранее, – говорит Диана.

Договор и «план Б»

Доверительный разговор с хозяином — важный этап. Как поясняет зооняня, тут не предъявишь справку о том, что пёс или кот не агрессивны, — приходится полагаться на слова и личные впечатления. Лучше всего провести предварительную встречу на территории животного: так и питомец быстрее поймёт, что человек безопасен, и хозяева смогут убедиться в надёжности зооняни. По словам Дианы, люди, которые обращаются за такой помощью, обычно очень ответственные — ни разу не было случая, чтобы кто-то умолчал о состоянии питомца.

По словам Дианы, причина, когда зооняня отказывается брать подопечного, может быть лишь в неадекватности требований, но лично с ней такого не случалось. Продвинутые зооняни нередко предлагают заключить договор, где чётко прописаны все условия: ответственность сторон, порядок связи, действия при форс-мажорах. Такой документ снимает множество вопросов и выстраивает доверительные отношения: ведь хозяева передают не только заботу о питомце, но и, например, ключи от квартиры.

Лучше всего провести предварительную встречу на территории животного: так и питомец быстрее поймёт, что человек безопасен Фото: из личного архива Дианы Чапаровой

Важно заранее обговорить с владельцами экстренные ситуации: если питомцу станет плохо, зооняня должна чётко понимать, что делать — звонить хозяину, везти к ветеринару или вызывать скорую помощь. У ответственного человека всегда есть «план Б»: контакты запасных помощников, ближайших клиник, собранная аптечка. Отдельно решается вопрос транспортировки — сможет ли зооняня сама отвезти животное к врачу или потребуется помощь близких. Для собак обязательно нужен ветпаспорт, а для домашних кошек он порой и не требуется.

Родная футболка и протест

– Для кошек особенно важно оставаться в привычной обстановке: знакомые запахи и территория помогают легче пережить разлуку. Единственный минус — тоска по близким. Хозяевам советую оставлять для любимца свою одежду: футболка с родным запахом действует на животное успокаивающе. С собаками дело обстоит иначе — им порой проще адаптироваться к новому месту, если рядом есть хотя бы знакомый человек, – объясняет Диана.

Знакомые запахи и территория помогают легче пережить разлуку. Единственный минус — тоска по близким Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывают сложные моменты, когда животное «протестует» — прячется. Диана поясняет, что для котов, например, в стрессовой ситуации нормально не подходить к лотку и долго терпеть нужду — это временное явление, проходит через день - два.

Откуда берутся зооняни

По словам Дианы, в эту сферу приходят по-разному. Кто-то раньше был волонтёром, кто-то выучился на кинолога или ветеринара, кто-то всерьёз увлёкся зоопсихологией. Для Дианы отправной точкой стала огромная любовь к животным. Она училась на IT специальности, потом работала на госслужбе, но офисная рутина вымотала её. Сейчас же эта деятельность наполняет энергией: по её мнению, такой формат хорошо подходит людям с удалённой работой — можно взять ноутбук и провести больше времени с пушистым подопечным. Зоопсихологи, например, подчёркивают: для питомца в ситуации отсутствия владельца ценно даже не столько активное участие в его жизни зооняни, сколько простое присутствие человека в доме.

Фото: из личного архива Дианы Чапаровой

По мнению Дианы, главное качество хорошей зооняни — эмпатия. С животными, как с детьми, нужно уметь обращаться бережно: быть терпеливым, внимательным к любым мелочам, замечать едва уловимые перемены в настроении и не терять самообладания, если ситуация вдруг выходит из под контроля.

Что движет теми, кто выбирает такую работу? Прежде всего — искренняя любовь к животным. Зооняня старается найти подход к каждому: кто-то из питомцев общителен и сразу идёт на контакт, кто-то, наоборот, замкнут, а с агрессивными животными и вовсе справится не всякий. Многие зооняни увлекаются зоопсихологией, учатся считывать настроение четвероногого друга и подбирать к нему ключик. Главная задача — обеспечить животному комфорт, ведь отсутствие хозяев для него всегда стресс.

Как отличить профессионала от любителя

В наше время отличить настоящего профессионала от человека, который просто питает слабость к кошкам, но вряд ли справится со сложным уходом, довольно просто. Достаточно заглянуть в онлайн профили такого человека, изучить отзывы тех, кто уже пользовался его услугами, и посмотреть, насколько широк спектр предлагаемых услуг — в частности, берёт ли он на себя медицинские задачи. Не менее значима и личная встреча: зачастую уже в ходе беседы становится ясно, можно ли доверить этому человеку заботу о питомце.

Фото: из личного архива Дианы Чапаровой

Нередко между зооняней и хозяевами складываются дружеские отношения: обмен фото и видео, погружение в жизнь семьи происходят сами собой. Порой зооняня замечает тревожные симптомы, о которых владельцы даже не подозревали. Опытный взгляд может уловить и ошибки в уходе — например, не все знают, что миски с водой и едой для кошек не стоит ставить рядом. Подсказать об этом нужно тактично и мягко.

– Каждый питомец по-своему уникален и запоминается своими маленькими причудами: кто-то забавно сидит, кто-то встаёт на задние лапки, кто-то настойчиво зовёт поиграть, легонько ударяя лапой по руке, а кто-то приносит игрушки в зубах. И именно в умении разглядеть эту индивидуальность, бережно отнестись к хрупкому миру животного и заключается суть работы зооняни — человека, который на время становится опорой для тех, кто не умеет говорить, но очень нуждается в заботе, – считает Диана.

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