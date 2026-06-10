«Дернешься – убью!»: в Тюмени нашли насильника, который считал себя неуловимым

Всё произошло рядом с железнодорожным переходом вблизи улицы Волгоградской Фото: СУ СКР по Тюменской области

Спустя 17 лет справедливость всё-таки восторжествовала: в Тюмени раскрыли дело об изнасиловании. Хотя жертва даже не запомнила лица мучителя, напавшего нашли благодаря современным технологиям. О деталях расследования «Комсомольской правде — Тюмень» рассказал старший следователь следственного отдела по Калининскому АО г. Тюмени Ваган Геворгян.

История стала частью цикла публикаций «Дело раскрыто: 15 лет Следственного комитета России в историях тюменских следователей», который издание ведёт совместно с региональным следственным управлением СК России.

«Дернешься – убью!»

23-летняя девушка возвращалась с работы тем вечером — как обычно, по привычному маршруту. Идти одной было страшновато, но другого выхода не было. Всё произошло рядом с железнодорожным переходом вблизи улицы Волгоградской. Преступник подкрался незаметно — подошёл сзади, схватил за шею, зажал рот, чтобы жертва не смогла закричать, и оттащил к гаражам.

Фото: СУ СКР по Тюменской области

– Будешь дёргаться — убью! Только попробуй пикни! — прошипел он ей на ухо.

Испуганная девушка понимала: сопротивление может обернуться ещё более страшными последствиями. После нападения преступник похитил её телефон и скрылся в темноте. А она пришли домой одна, вся в слезах. Рассказала о случившемся своему молодому человеку. Вместе вызвали полицию.

– Молодой человек был рядом на всех этапах следствия, поддерживал и успокаивал. Позже, кстати, они создали семью, – рассказал следователь.

Почему маньяк гулял на свободе 17 лет?

Правоохранители оперативно выехали на место. Девушку направили на судебно- медицинскую экспертизу, изъяли биологические следы. Но в 2008-м году база данных ДНК была развита крайне слабо. Следы сохранили в камере вещественных доказательств — но идентифицировать их тогда не получилось, и в базу не внесли.

А преступник тем временем жил неподалёку, на улице Амурской, и даже не боялся, что его поймают. Считал, раз его не видели в лицо, то и опасаться нечего. Мужчина вёл асоциальный образ жизни: не работал, перебивался случайными заработками, злоупотреблял алкоголем. К тому же имел криминальное прошлое: в 2007 году его привлекали за грабёж группой лиц по предварительному сговору. Тогда суд назначил ему условный срок — 2 года. То есть к моменту изнасилования он уже имел судимость.

Он был уверен: раз сразу не нашли, значит, можно жить спокойно. Опасность миновала, дальше уж точно не выйдут на его след.

Фото: СУ СКР по Тюменской области

Второе дыхание старого дела

В 2025 году следователи начали пересмотр архивных уголовных дел. Среди них оказалось и это — изнасилование 2008 года. Назначили новую молекулярно-генетическую экспертизу. Выделенный профиль внесли в базу данных.

Профиль совпал с данными мужчины, которого в тот же период задержали в Сочи по подозрению в краже. Всех подозреваемых в преступлениях к тому времени уже ставили на ДНК-учёт — так его данные попали в систему.

Когда преступника привезли в Тюмень для отбывания наказания в исправительной колонии, следователи вызвали его на беседу. Он был в шоке: явно не ожидал, что «грех» 17-летней давности всплывёт.

Фото: СУ СКР по Тюменской области

– В вечернее время около 20.00 шел в сторону Дома обороны к другу, до этого отдыхал в парке в районе Маяка. По пути заметил незнакомую девушку, она шла одна, в руках была сумка. Не стал бороться с желанием и решил взять её силой. Была она против или нет – мало волновало. А после похитил телефон, – признался преступник следователям.

Технологии против времени

Уголовное дело было направлено в суд. К этому времени насильник осуждён и отбывает наказание в исправительной колонии.

Фото: СУ СКР по Тюменской области

– Преступление было совершено в условиях неочевидности, базы данных ДНК тогда были слабо развиты, — комментирует следователь Ваган Геворгян. — Найти его действительно было сложно. Но прогресс не стоит на месте: сегодня даже спустя годы можно установить виновного и привлечь его к ответственности. Криминалистика шагнула далеко вперёд. Следы, изъятые много лет назад, могут однажды привести к справедливости — и преступник, который считал себя в безопасности, всё равно получит по заслугам.

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