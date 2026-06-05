В Тюменской области вырастет производство молочных продуктов

Фото: пресс-служба «Логики молока»

Около 4 млрд. рублей будет направлено на открытие производства творожных сырков на площадке молочного комбината «Ялуторовский» в Тюменской области. Документ о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2026 подписали генеральный директор компании «Логика молока» Якуб Закриев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Стороны также договорились о тесном взаимодействии и обмене информацией, опытом и компетенциями при реализации проекта.

Комбинат «Ялуторовский», который в этом году отмечает свой 90-летний юбилей, сейчас находится в стадии модернизации и расширяет производство молочной продукции. Новые мощности позволят выпускать порядка 10,5 тысяч тонн сырков в год. Комбинат уже производит более 20 наименований молочной продукции для взрослых и детей, включая стерилизованное молоко и сливки, творог, творожные десерты, сухое обезжиренное молоко.

«Логика молока» также реализует два проекта, направленных на расширение производства ультрапастеризованных напитков, установку автоматизированных технологий, а также сгущение молочной сыворотки для ее дальнейшей реализации. Общая стоимость инвестиционных проектов, связанных с дальнейшей модернизацией и развитием молочного комбината, составляет 6,2 млрд. рублей.

- Завод в Ялуторовске - наш стратегический актив, который обеспечивает молочными продуктами не только регионы Урала, но и Сибирь, Дальний Восток, а также занимает существенную долю в нашем экспорте. Сотрудничество с Тюменской областью дает нам возможность развивать комбинат, внедрять новые технологии и укреплять агропромышленную базу региона. Уверен, что проект станет примером эффективного сотрудничества бизнеса и власти: компания инвестирует в производство, а город и регион получают новые возможности для промышленного роста, - заявил Якуб Закриев.

В свою очередь Александр Моор отметил, что агропромышленный сектор Тюменской области имеет большую инвестиционную привлекательность и обладает хорошими экспортными возможностями.

- Заключение соглашения о сотрудничестве с компанией «Логика молока» - очередное свидетельство высокой инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Тюменской области. Это одна из ведущих отраслей региональной экономики, отличающаяся высоким экспортным потенциалом. В результате реализации инвестиционного проекта на Ялуторовском молочном комбинате будет создано новое современное производство, основанное на передовых технологиях. Это позволит выпускать качественную продукцию, востребованную потребителями как в России, так и за рубежом. Правительство Тюменской области окажет инвестору необходимую поддержку, - пообещал Александр Моор.