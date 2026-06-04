Ливни вскрыли дорожные проблемы: после грозы тюменцы жалуются на ямы и провалы. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Проливные дожди и грозы вскрыли проблемы с дорогами в Тюменской области. Штормовой ветер с непогодой обрушились на регион в конце мая, с 28-го по 31-е число. Они нанесли беспрецедентный ущерб не только электросетевому комплексу Тюменской области, но дорожной сети.

Ливни освежили город, но и доставил жителям неудобства. Городские службы усилили работу по откачке дождевой воды с проездов и тротуаров, чтобы как можно скорее ликвидировать возникшие неудобства и обеспечить нормальное функционирование инфраструктуры. Спустя несколько дней вода подсохла, лужи либо устранили специалисты, либо дневное солнце. Однако в некоторых местах вода размыла асфальт, усилив проблемы с дорогами в областном центре. Рассказываем, где в Тюмени невозможно проехать из-за яма после дождя.

Тюменцы жалуются на плачевное состояние дорог после дождя: где

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

В тюменских пабликах появились десятки жалоб на состояние дорог после проливных дождей в конце мая. По словам автомобилистов, в районе развязки у Московского тракта с заездом на объездную в скором времени провалится асфальт, а взамен останутся одни перекладины. Также имеются проблемы с дорогой по улице Андрея Кореневского, неподалеку от автозаправки.

«На выезде на Московский тракт с улицы Андрея Кореневского возле автозаправки …огромные ямы. Там всегда большой поток машин», «Ответственные за дороги, обратите внимание на этот участок развязка Березняки / Казарово», - возмущаются автовладельцы в соцсетях.

Вечная проблема с дорогами преследует жителей микрорайона «ДОК». Там за последнюю неделю несколько автомобилистов лишись колес из-за ям и строительных материалов.

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

«Накипело уже до боли… не одна уже машина пострадала в этой огромной луже! В районе ДОК разрослись огромные стройки, да такие что невозможно проехать к своим домам, в районе дома 14 к. 3 по улице Краснооктябрьская постоянно вот такая красота и в этой красоте тонут не одна машина за день, потому что застройщики накидали плит как попало (им то понятно на тяжелых машинах глубоко плевать на простых смертный), а вот кто живет в этом районе просто боятся утонуть в этой луже! Со всех сторон грузовые машины приезжающие на стройки разбили дороги так что если ходить и замерять стандарты покрытия, дорогу просто можно будет закрывать потому что дорога вся в ямах и выдавлен асфальт! Огромная просьба к администрации обратите внимание пожалуйста на проблему, которая растет с неимоверной скоростью», - пишут пользователи в соцсетях.

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Ремонт требуется мосту на развязке в районе объездной, возмущаются автомобилисты и публикуют фотографии с ямами.

Где в Тюменской области отремонтируют дороги в 2026 году: список

Летом 2026 года в Тюмени и области запланированы масштабные дорожные. Среди ключевых объектов — ремонт городских улиц, региональных трасс и федеральных дорог. В частности, в Тюмени хотят отремонтировать 20 улиц общей протяженностью почти 23 километра. Некоторые из них:

- Улица Широтная. Ремонт пройдёт на участке от Мельникайте до Народной (около 4,5 км). Работы включают укладку нового асфальта, замену бордюрных камней, нанесение разметки и приведение в порядок тротуаров. Начало работ было запланировано на май.

- Улица Ямская. Отремонтируют два участка: от Аккумуляторной до Обхода Тюмени и от Льва Толстого до Таврической.

- Улица Республики. Обновят несколько ключевых участков и перекрёсток с улицей Парфенова.

- В планах — ремонт Советской, Кремлёвской, Белинского, Орджоникидзе, Красных Зорь, 2-й Новой, Свободы и другие.

Кроме того, специалисты продолжат строительство дорог к Червишевскому кладбищу – 2 и новых улиц возле ЖК по Велижанскому тракту.

Строительство Южного обхода Тюмени, новой четырёхполосной трассы протяжённостью около 20 км, хотели начать летом 2026 года. Однако сроки реализации проекта сдвинули на осень. Согласно планам, проезд по новой магистрали для жителей Тюмени будет бесплатным, в то время как для иногородних автомобилистов введут плату. Завершить масштабное строительство, которое призвано разгрузить дорожную сеть города, планируют в 2029 году.

Ранее мы рассказывали о том, что более миллиарда рублей выделила администрация Тюменской области на ремонт сельских и районных дорог. С 2026 по 2028 годы отремонтируют более 50 километров дорог, это десятки участков дорожной инфраструктуры. Ремонтные работы планируются в следующих районах Тюменской области: Абатский, Аромашевский, Бердюжский, Викуловский, Голышмановский, Ишимский, Казанский, Сладковский, Сорокинский. Подробности – в нашем материале.

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