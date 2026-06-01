Рассказываем, какая погода будет в Тюмени и области с 1 по 7 июня. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Май в этом году заставил тюменцев вспомнить о зонтах, вторая половина месяца действительно оказалась дождливой и знойной. Начало июня в областном центре не ознаменуется резким переломом погоды. Циклон с грозами и ливнями накроет Тюмень 4 числа, почти неделю в регионе будет бушевать настоящий шторм. Дожди прекратятся в регионе только после 17 июня, но лишь на пару дней.

На этой неделе в Тюменской области стартует череда гроз с ливнем, они станут первыми такой мощи летом 2026 года. Как гласит сервис визуализации погодных условий «Вентускай.ком», дожди начнутся в понедельник, 1 июня 2026 года, из-за мощнейшего антициклона. Он пришел с Урала, предположительно со стороны Екатеринбурга, который оказался в его эпицентре. Осадки в регионе прекратятся к вечеру, но уже на следующий день, 2 июня, Тюменскую область снова накроет другая напасть – грозы с дождем, но уже со стороны Западной Сибири. Там эпицентр антициклона сосредоточится в северной части Омской области. Сила осадков к четвергу достигнет 1-2 см, причем эпицентр поочередно пройдет по нескольким районам области, в том числе и в Тюмени.

В областном центре он будет примерно в 16-17 часов, передает сервис. В городе за сутки 4 июня выпадет до 21 мм осадков. При этом еще ожидается гроза. Закончится непогода к воскресенью. Тюмень будет находиться под влиянием циклона несколько дней, с 4 по 6 число включительно.

Средняя температура воздуха в Тюмени за неделю, с 1 по 7 июня, составит +19…+25 градусов. Самым холодным днем станет суббота, 6 июня, когда ночью в городе похолодает до +14 градусов Цельсия. Неделя будет пасмурной и дождливой. Осадки в регионе прогнозируются всю неделю, «передышка» без дождей ожидается в среду, 3 июня.

В понедельник, 1 июня, в Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура ночью +12…+17 градусов Цельсия. Днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура днем в регионе до +27 градусов, местами +17…+22.

Во вторник, 2 июня, в Тюменской области ожидается переменная облачность. Ночью небольшие осадки, днём местами дождь. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура ночью +15...+18 градусов Цельсия, местами +20, днём +19…+22 градусов, местами – до +24.

Аналогичная погода, но с небольшими уточнениями ожидается в Тюмени в среду, 3 июня. Дождей в этот день в областном центре не будет. Днем температура воздуха в регионе поднимется до +24 градусов, но в среднем температура воздуха в регионе будет плюс 20 – 26 градусов. Ожидается переменная облачность, осадки в этот день не прогнозируются. Порывы ветра в Тюмени усилятся до 15 метров в секунду.

Перелом в погоде Тюмени произойдет в четверг, 4 июня. В городе прогнозируется облачность, дожди и мощная гроза. В среднем в регионе температура воздуха составит плюс +17…+23 градусов, ночью похолодает до плюс 16 градусов в Тюмени, по области – до плюс 14 градусов. Ветер усилится до 12 м/с.

Небольшое похолодание в Тюменской области прогнозируется в пятницу, 5 июня, в регионе столбики термометров опустятся до +20 градусов Цельсия – на юге области, ночью в областном центре похолодает до +15 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, осадки ожидаются по всей Тюменской области, в том числе и в областном центре. Порывы ветра в регионе усилятся до 16 метров в секунду.

В субботу, 6 июня, в регионе ожидается переменная облачность, а также дождь на севере и юге области, он прекратится только через несколько дней. Столбики термометров за сутки поднимутся до отметки в плюс 21 градус. Подует западный ветер со скоростью 12 м/с и порывами до 15 м/с. Ночью в Тюмени и области похолодает до плюс 15 градусов, местами – до плюс 13 градусов.

Снова дождь ожидается в Тюменской области в воскресенье, 7 июня, максимальная температура воздуха за сутки в Тюмени составит плюс 24 градуса, по области – до плюс 22. Этот день будет пасмурным. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В городе ожидаются осадки днем и ночью. После заката столбики термометров в Тюменской области опустятся до плюс 14 градусов. Согласно подсчетам редакции «Комсомольская правда - Тюмень», в областном центре за неделю выпадет половина месячной нормы осадков – свыше 30 мм. При этом, климатическая норма осадков в Тюмени в июне составляет 61 мм.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что синоптики прогнозируют жаркое, но крайне нестабильное лето в Тюменской области в этом году. Специалисты Гидрометцентра России подготовили вероятный прогноз погоды на ближайшие месяцы: с апреля по сентябрь 2026 года. Лето на Урале и в Западной Сибири в целом окажется теплым и местами даже жарким, когда температура окажется выше сезонной нормы. Летняя погода в Тюмени и области может характеризоваться сменой затяжных сухих интервалов и эпизодов обильных осадков. Температурный фон будет непостоянным, колеблясь от комфортных значений до аномально высоких. Подробности – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.