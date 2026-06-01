На ремонт здания Аграрного института ТюмГУ потратят 1,49 миллиарда рублей Фото: Анна Горлач

В Тюмени готовятся вдохнуть новую жизнь в здание с удивительной судьбой. Масштабная реставрация ждет памятник архитектуры на улице Республики, 7,— тот самый, где в годы Великой Отечественной войны в строжайшей тайне хранилось тело Владимира Ильича Ленина. Сейчас здесь располагается Аграрный институт ТюмГУ, а уже в 2026 году стартуют работы по капитальному ремонту. Об этом «Комсомольской правде» — Тюмень» рассказали в Тюменском госуниверситете.

Фото: Анна Горлач

У здания богатая история, начинающаяся ещё в XIX веке. Она отражается и в самом названии объекта – «Александровское училище. Здание, где учились советский государственный деятель Л.Б.Красин, писатель М.М. Пришвин, Герой Советского Союза Н.И. Кузнецов».

Фото: Анна Горлач

Ради училища снесли квартал строений

История этого здания — словно учебник по прошлому: в его стенах отразились сразу несколько эпох. И во главе угла всегда было образование.

Всё началось с влиятельных людей своего времени: тюменского купца и городского головы Прокопия Ивановича Подаруева и генерал-губернатора Западной Сибири Николая Геннадьевича Казнакова. Именно с ними связано основание учебного здания. Специальная комиссия выбрала место для стройки, а городская дума его утвердила.

Уже в 1876 году на Александровскую площадь потянулись подводы: везли кирпич и лесоматериалы для будущего училища. По всей видимости, тогда же снесли целый квартал частных строений — именно здесь должно было вырасти здание. А 31 мая 1877 года, в день сорокалетия посещения Тюмени тогда ещё наследником цесаревичем Александром, при огромном скоплении горожан торжественно заложили здание реального училища.

Фото: Анна Горлач

Архитектурный шедевр за 111 тысяч рублей

План постройки утвердил тобольский губернатор 5 сентября 1877 года. На строительство планировали потратить внушительную по тем временам сумму — 111 657 рублей 8 копеек. Как только потеплело, закипела работа.

Автором проекта стал Евграф Сергеевич Воротилов — художник и архитектор при Петербургском университете. Следил же за тем, чтобы всё было сделано по плану, известный сибирский архитектор Богдан (Готлиб) Богданович Цинке. Первым директором училища назначили Ивана Яковлевича Словцова.

Здание стало ярким образцом эклектики — архитектурного стиля второй половины XIX века. Богато оформленные фасады подчёркивали высокий статус учебного заведения, а продуманная планировка — наследие классицизма — позволяла удобно разместить все необходимые помещения. Это был новый тип учебных заведений России того периода: проекты для них создавали столичные зодчие, а сами здания отличались разнообразием архитектурных решений.

Во второй половине XIX века при строительстве реальных училищ учитывали не только красоту, но и функциональность. По сравнению с традиционными гимназиями, планировка была куда более развитой: появились специализированные кабинеты, гимнастический зал, библиотека. К тому же, в 1870-е годы педагоги начали сотрудничать с врачами-гигиенистами: были определены нормы вентиляции, освещённости и размеров классов, продумали даже выбор отделочных материалов, чтобы в помещениях всегда был чистый воздух.

Фото: Анна Горлач

Своя метеостанция, мастерские и библиотека

Училище было рассчитано на 180 учеников и стало вторым в Западной Сибири шестиклассным реальным училищем. В 5–6 классах работало основное коммерческое отделение, а в дополнительном 7 классе — химико-технологическое и механическое отделения. Жизнь учебного заведения кипела: в 1884 году здесь появилась метеостанция второго разряда, а в 1896 году преподаватели П. И. Перешивалов и Н. В. Кузьмин открыли воскресные курсы по черчению, физике и рисованию для всех желающих.

Правда, не все отделения смогли удержаться на плаву: из-за недостатка учеников в 1886 году закрылось коммерческое отделение, в 1889-м — химико-технологическое отделение и дополнительный класс, а в 1893-м перестало существовать и механическое отделение. Вместо него организовали приготовительный класс. Зато в 1896 году при училище открылись воскресные курсы для ремесленников и мастеровых Тюмени.

Фото: Анна Горлач

Занятия проходили в более чем 20 классах, оборудованных лабораториях, залах рисования и гимнастики. При училище работали мастерские, библиотека (она занимала два зала и насчитывала около 9 тысяч томов) и музей с уникальными коллекциями И. Я. Словцова и Н. М. Чукмалдина. Ученики осваивали Закон Божий, русский, немецкий и французский языки, тригонометрию, физику, географию, историю, рисование, законоведение и многое другое.

В 1906 году И. Я. Словцов подал в отставку и покинул Тюмень. Его место занял П. А. Ивачев, которого современники описывали как человека твёрдого и стойкого.

В 1919 году училище закрылось, а спустя год на его базе появился Сельскохозяйственный техникум. Но самая таинственная страница в истории здания открылась в 1941 году.

Фото: Анна Горлач

Секретная миссия

Когда началась Великая Отечественная война, политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение эвакуировать тело Ленина из Мавзолея. Выбор пал на Тюмень — один из самых удалённых и безопасных тыловых городов. В июле 1941 года спецпоезд с забальзамированным телом, лабораторией и учёными прибыл в Тюмень.

Тело разместили в цокольном этаже здания — тогдашнего сельхозтехникума. Окна заложили кирпичом, вокруг выставили охрану, а для отвода глаз пустили слух, что здесь разрабатывают «катюши». За сохранность вождя отвечала научная группа. Учёным приходилось поддерживать нужный температурный режим даже в лютые морозы и регулярно проводить процедуры бальзамирования. Только в 1945 году тело Ленина вернули в Москву. Долгое время эта история оставалась государственной тайной, и лишь спустя десятилетия на здании появилась мемориальная табличка.

Как рассказали в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Сегодня здание, сохранившее черты академической эклектики, признано объектом культурного наследия регионального значения. Ещё в 1976 году его взяли под охрану, а в 2024 году уточнили сведения в едином государственном реестре объектов культурного наследия.

Фото: Анна Горлач

1,5 миллиарда на историю

В 2026 году запланировано начало реализации проекта по капитальному ремонту (реставрации) здания объекта культурного наследия регионального значения «Александровское училище. Здание, где учились советский государственный деятель Л.Б.Красин, писатель М.М. Пришвин, Герой Советского Союза Н.И. Кузнецов».

В ТюмГУ уточнили, что реставрация обойдётся в 1,49 миллиарда рублей и продлится 51 месяц. В рамках ремонта объекта предусмотрены замена кровли, ремонт фасада и фундамента здания, замена инженерных систем и коммуникаций, ремонт внутренней отделки помещений и благоустройство прилегающей территории. Главная задача — сохранить исторический облик здания и привести его в соответствие с современными нормами безопасности.

Фото: Анна Горлач

Образовательный процесс в здании уже не ведётся: студенты учатся в других корпусах ТюмГУ, а сотрудники администрации вуза на время работ переедут в иные помещения. При этом историческое предназначение здания сохранится — после реставрации оно снова будет служить делу образования.

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