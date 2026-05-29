Жителей Тюмени и области предупредили о ракетной опасности 29 мая. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

29 мая жители Тюменской области получили экстренное сообщение. На территории региона введён режим ракетной опасности. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, уточнив, что это превентивная мера. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и немедленно найти укрытие. Рассказываем все о ракетной опасности в Тюменской области 29 мая 2026: что это такое, как действовать.

Что такое ракетная опасность, которую объявили в Тюменской области 29 мая 2026

Ракетная опасность — это команда гражданской обороны, которая указывает службам, силовым ведомствам и населению на возникшую угрозу, связанную с запуском ракет. Для защиты от подобных атак задействуются системы противовоздушной обороны и системы раннего предупреждения.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В случае объявления тревоги жителям рекомендуется сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Безопасными местами считаются помещения без окон и со сплошными стенами.

Главное правило — не подходить к окнам. Если вы находитесь на улице или в транспорте, необходимо немедленно направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место, сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС.

Любую информацию, касающуюся угрозы, следует сообщать по единому номеру экстренных служб 112.

Рекомендации по действиям при ракетной опасности

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В первую очередь, необходимо спуститься в подвал, подземный паркинг или убежище. Если такой возможности нет, следует укрыться в помещении без окон (ванная, коридор, кладовая) и сесть на пол у несущей стены. Пользоваться лифтом категорически запрещено.

Находясь на открытой местности или в транспорте, необходимо покинуть его и найти углубление в земле или бетонные конструкции, лечь на землю лицом вниз и прикрыть голову руками.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

«Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Укройтесь в ближайшем помещении (подвал, цоколь, парковка и т. д.). Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала», — написал губернатор Александр Моор в своём обращении.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменцам также напомнили о запрете подбирать обломки, снимать и распространять информацию о происходящем.

Где искать укрытие в Тюмени

В случае объявления ракетной опасности жителям рекомендуют найти укрытие. Лучше всего обратить внимание на окружающие здания. На части из них есть указатели: «Укрытие».

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В качестве укрытий можно использовать цокольные этажи зданий, парковки, подземные пешеходные переходы, метро. Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени подготовили больше 2 тысяч бомбоубежищ.

Например, свыше 500 укрытий расположены в Восточном округе города, в частности в Тюменском микрорайоне. Еще 400 убежищ есть в пределах микрорайона «Маяк». В центре города, согласно карте, расположены почти 355 укрытий. По данным властей, убежища периодически проходят проверки: это подвалы, цокольные этажи, и другие подходящие места. Два укрытия, судя по карте, имеются в области: в школе и в подвале многоэтажного дома на Санаторной улице.

Подробнее ознакомиться с картой убежищ можно на «Портале цифровых сервисов Тюмени», в разделе «Гражданская оборона».

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