Фото: администрация Тюмени.

Синоптики сообщили о погоде в Тюмени и области на ближайшие несколько дней. Так, согласно прогнозу, опубликованному на официальном сайте Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 29 мая, температура ночью составит +7...+12 градусов Цельсия, днем прогнозируется до +20. Ожидается небольшой, ночью умеренный дождь и штормовой ветер.

В субботу, 30 мая, прогнозируется повышение температуры воздуха. Так, температура ночью составит +10…+13 градусов Цельсия, днем +21 градус. На этот день синоптики передают осадки в виде дождя.

В воскресенье, 31 мая, согласно прогнозу, характер погоды сохранится похожим: температура ночью +13...+15, днем +21...+27. Ночью снова ливень. На выходных в Тюмени выпадет до 15 мм осадков.

Концерты и мастер – классы пройдут в Тюмени на выходных. Суббота начнётся с финального этапа гастрольного тура «Студвесны». Рассказываем, куда сходить в Тюмени с 30 и 31 мая 2026 года.

Суббота, 30 мая

Stand Up Lab (18+)

Фото: Афиша. Тюмень.

Когда: 30 мая 20:00.

Где: ТЦ Фаворит, кинотеатр «Азбука Кино», 3 этаж, 4 кинозал.

Цены: от 500 рублей.

Шоу для тех, кто никогда не был на Тюменском стендапе или давно к нам не приходил. Опытные комики с отличным материалом покажут уровень комедии в нашем городе! Наше знакомство не оставит тебя равнодушным!

Спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» (16+)

Фото: Афиша. Тюмень.

Когда: 30 мая.

Где: театр «Ангажемент».

Цены: от 800 рублей.

В Тюмени 30 и 31 мая пройдут показы спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» (16+) по повести Николая Лескова. Постановка посвящена 195-летию со дня рождения писателя.

Лесков прославился произведениями с ярким языком и глубокими характерами. Его творчество часто вызывало споры и подвергалось цензуре, но до сих пор остаётся актуальным. Билеты можно купить на сайте театра.

Финальный концерт гастрольного тура «Студвесны» (16+)

Фото: Афиша. Тюмень.

Когда: 30 мая, в 17:00.

Где: ДК «Нефтяник».

Вход свободный.

30 мая во Дворце культуры «Нефтяник» состоится заключительный концерт гастрольного тура участников XXXI областного фестиваля «Студенческая весна». Начало в 17:00.

В программе — лучшие номера танцевального, музыкального, театрального направлений, а также оригинального жанра, медиа и моды. Вход свободный по бесплатным билетам, которые можно получить по ссылке. Количество мест ограничено.

Концерт группы «2rbina 2rista Aborigen Tour» (18+)

Когда: 30 мая, в 19:00.

Где: Глав клуб (ex. Дом культуры).

Цены: 3000 рублей.

Эта убойная музыка звучит уже 15 лет! Созданная в утробе ядерного реактора и обогащённая загробным рыком Барона Субботы, она была обречена взрывать клубы и оставлять на танцполе воронки!

Группа отпразднует свой 15-летний юбилей в кругу самых преданных фанатов и искушённых слушателей.

Самые лучшие трэки по версии фанатов и самих участников группы, невероятная атмосфера братства и акустическая эйфория, гора мерча и традиционные флешмобы. Не пропусти! Это Вуду! Это уральские аборигены!

Концерт Unki под названием «Welcome Back Tour» (16+)

Когда: 30 мая, 20:00.

Где: Cheerduck (ex. Yes Rock Club).

Цены: от 800 до 1400 рублей.

На концерте Unki в Тюмени могут прозвучать такие нашумевшие треки хип-хоп исполнителя, как «6 кадров», Ballout, Vip и другие. Творчеством артиста на стриминговых платформах интересуется более пятисот тысяч слушателей, а у жителей Тюмени 30 мая появится возможность вживую услышать полюбившиеся композиции.

Тимофей Долгов, известный под псевдонимом Unki, родом из Новосибирска. Певец начинал с малого, записывая первые треки в юмористическом формате на телефон. Большая популярность пришла к артисту в 2023 году после выпуска одного из релизов. Синглы Unki наполнены яркой эмоциональной окраской и глубоким смыслом, а их мелодии запоминаются с первых секунд.

Интересно, что музыкант считается одним из главных популяризаторов джерка в России. Этот жанр рэпа напоминает детройский стиль, но в отличие от него быстрее и агрессивнее. Кроме того, Unki сотрудничает с известными артистами, такими как Mayot, Bushido Zho и OG Buda.

Воскресенье, 31 мая

Спектакль «Приключения звездного цирколета» (6+)

Фото: Афиша. Тюмень.

Когда: 31 мая, 11:00.

Где: Театр кукол.

Цены: от 400 рублей.

31 мая в Театре кукол Тюмени пройдут спектакли «Приключения звёздного цирколёта» для детей и взрослых. Представления состоятся в 11:00 и 14:00 в Большом зале, билеты можно купить на сайте театра и по Пушкинской карте.

С 12:00 до 14:00 на площади перед театром пройдёт бесплатная праздничная программа «День рождения Буратино» с мастер-классами, выставкой спецтехники и театрализованным шоу.

Концерт рок-группы Rock Crystal Band (16+)

Когда: 31 мая, 19:00.

Где: Большой драматический театр.

Цены: от 1000 до 1500 рублей.

На сцене — Rock Crystal Band (Рок Кристал Бэнд)! Самая рок-н-ролльная группа из всех тюменских и самая тюменская из всех рок-н-ролльных!

Группа исполнит концерт мелодичных вечных баллад, как на тех самых популярных сборниках с картинками Romantic Collection (Романтическая коллекция)!

Прозвучат песни таких исполнителей и групп как: Sting, Tina Turner, Bon Jovi, Scorpions, Pink Floyd, Queen, Deep Purple, John Lennon,The Beatles, Eagles и другие легенды.

Состав группы: Андрей Спасенков — вокал Сергей Левин — гитара Игорь Письменков — бас-гитара, вокал Александр Байда — клавишные Дмитрий Бердюгин — барабаны

Концерт хаус-бэнд Игоря Видякина. Фанковый джем-сейшн (16+)

Когда: 31 мая, 19:00.

Где: клуб «Майлз».

Цены: от 650 до 850 рублей.

Фанк — это не музыка. Это состояние души. Та самая лёгкость, что заставляет пуститься в пляс даже самых сдержанных.

Готовься погрузиться в него с головой! Хаус-бэнд Игоря Видякина представляет фанк-джем, который заставит танцевать всех!

Зажигательные грувы, мощный бас и море энергии. Забудь о скромности, просто отдайся ритму.

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