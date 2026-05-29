Фольклор стал семейной традицией лучшей многодетной семьи 2026 года в Тюмени Фото: Анна Горлач

Удивительная тюменская семья Седых, где народные песни звучат каждый день и стали настоящей нитью, связывающей поколения, стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года- 2026 года» в номинации «Многодетная семья».

Никита Викторович и Ольга Викторовна воспитывают трёх дочерей: десятилетнюю Александру, семилетнюю Надежду и пятилетнюю Екатерину. Для них фольклор — не просто увлечение, а образ жизни.

История любви к народному искусству у Ольги началась ещё в детстве: сначала её старшая сестра Елена погрузилась в мир фольклора в школе «Лира», где познакомилась с известной фольклористкой Лилией Деминой.

История любви к народному искусству у Ольги началась ещё в детстве: сначала её старшая сестра Елена погрузилась в мир фольклора в школе «Лира» Фото: Анна Горлач

Затем и сама Ольга пришла в эту школу — её наставницей стала Ирина Светлова, ученица Деминой, — а теперь уже и сама преподаёт. Дочери тоже учатся в «Лире»: Александра осваивает домру, а Надежда — балалайку.

Надежда учится игре на балалайке Фото: Анна Горлач

– Обучала детей пению, когда сидела в декрете, иначе скучновато. А творчества во мне очень много, я всегда пою. Девочки сначала слушали, потом подпевали, а дальше стали участвовать в конкурсах, — вспоминает Ольга.

Александра осваивает домру Фото: Анна Горлач

Новая цель

Четыре года назад семья впервые приняла участие в конкурсе «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций» и заняла третье место. Уже на следующий год они снова заявились в этой же номинации и завоевали первое место на муниципальном этапе. Теперь у Седых новая цель — добиться победы на всероссийском уровне.

Фольклором увлечены почти все члены большой семьи. Например, Максим, сын сестры Ольги, восьмиклассник, тоже играет на балалайке и уже дебютировал, подыгрывая ансамблю «Радовест». Даже глава семьи, Никита Викторович, который поначалу скептически относился к участию в конкурсах, со временем проникся общим делом.

Фото: Анна Горлач

– Пока мы не выиграем, будем участвовать! — провозгласил он однажды, и семья верна этому завету. Сейчас Никита находится в зоне СВО, и победа на конкурсе станет для него радостным известием. Всей семьей вместе с организаторами записали видеообращение и поздравление главе семейства.

Девочки признаются, что, несмотря на любовь к выступлениям, иногда их охватывает волнение: боятся забыть слова или ошибиться. Но это не мешает им мечтать о будущем, которое они связывают с музыкой: Александра хочет стать учителем музыки по фортепиано, а Надежда — преподавателем по балалайке.

Фольклор по-домашнему

Супруги Седых не превращают народные традиции в музейный экспонат — они просто живут с ними бок о бок. И с рождением детей этот «фольклорный» ритм только набрал обороты.

Фото: Анна Горлач

Теперь в их доме каждый праздник — как маленькое приключение. На Пасху дружно пекут куличи — кухня наполняется сладким запахом теста. На Святки отправляются колядовать: смех, песни и весёлые лица соседей создают ту самую атмосферу, которую не купишь ни за какие деньги. На Рождество лепят «гадальные» пельмени (те самые сюрпризами внутри!), а на Масленицу — штурмуют горки и уплетают блины.

Фото: из личного архива семьи Седых

Но и без праздников жизнь семьи звучит по-народному. Перед сном мама напевает колыбельные, за ужином звучат сказки и забавные истории про старинные праздники. А ещё — частушки и потешки: то сами вспомнят, то специально разучат.

Дочки растут — голоса крепнут. Из трёх сестрёнок сложился настоящий коллектив — трио «Сестрички невелички». Репертуар подбирают сами — никакого давления. Недавно, например, взяли в работу песню «Про блоху»: услышали по телевизору и загорелись идеей исполнить сами.

Из трёх сестрёнок сложился настоящий коллектив — трио «Сестрички невелички»

— Я им только предлагаю иногда, а выбор всегда за ними, — улыбается Ольга. — Когда поют от души, это сразу слышно: и ярче, и веселее получается.

Так и живут: без пафоса, но с теплом — хранят традиции не на полке, а в сердце.

Пчеловоды в четвёртом поколении

У семьи есть и другая давняя традиция — пчеловодство. Разведением пчёл начал заниматься прапрадедушка Никиты, Фёдор, погибший в годы Великой Отечественной войны. Затем эстафету принял его дедушка Михаил, а потом — отец Никиты, Виктор. –

– Что такое труд — наш папа знает с детства, — говорит Ольга.

Семья с гордостью вспоминает и о прадеде Иване, лётчике, дошедшем до Берлина и оставившем свою подпись на стене Рейхстага. Он был примером для молодого Никиты, который, кстати, и сам долгое время работал в авиации.

История любви и секрет семейного счастья

Авиация и в их первом свидании сыграла не последнее значение. Ольга так весело рассказывает про начало их семейной истории — сразу видно, что воспоминания самые тёплые.

– Будущий муж решил испытать меня своим методом, — смеётся Ольга. — Поскольку работал в авиации, то и пригласил на первое свидание в горсад. Пошли на самый экстремальный на тот период аттракцион «Арго», проверил мою выдержку, а заодно, по всей видимости, и мои голосовые связки. Я верещала, как не знаю кто.

Зато после этого будто какая-то невидимая ниточка между ними протянулась. Узнала Ольга, что Никита в регби играет, — и решила сходить на тренировку. С тех пор стала его главной болельщицей: громко, искренне, со всей душой поддерживала на каждом матче.

Их свадьба вышла совсем необычная. Тогда в городе проводили конкурс «Свадьбы года»: пары соревновались, а победителям дарили торжество. Седых заняли второе место, но другие участники конкурса единогласно признали их пару лучшей. Так что праздник получился по-настоящему особенный — молодожёны получили в подарок номер в отеле и красивую фотосессию.

— Он у меня удивительный, — улыбается Ольга. — На всё согласен, все мои задумки терпит. А их бывает немало!

И с такой теплотой она это говорит, что сразу понимаешь: секрет их семьи простой.

– Любите, будьте терпеливы и всегда старайтесь понять друг друга, — говорит Ольга. — Вот и весь рецепт.

Волшебное «Преображение»

Дочка Надежда впервые участвовала в конкурсе «Мы». Ролик «Преображение», автором которого стала Ольга, получил специальный приз. В сюжете маленькая Надюша передаёт туфельки Саше, та — следующей, и так до взрослой женщины, которая завершает «преображение», надевая платок и народный костюм.

Фольклор стал семейной традицией лучшей многодетной семьи 2026 года в Тюмени

– Меня поддерживают мои друзья фольклористы, подруги сестры, ученики и их родители. Идей всегда много, но важно, чтобы это было интересно не только мне, но и людям, которые это видят, — говорит Ольга.

– Иногда сама удивляюсь, что опять она придумала, откуда этот неиссякаемый источник творчества, и снова помогаю, ну потому что это интересно, – улыбается сестра Елена.

Любовь рождается в сердцах

Председатель комитета ЗАГС Ирина Казакевич не скрывала тёплых чувств, поздравляя семью Седых:

— Мы знаем, что любовь рождается в сердцах, а семья — в ЗАГСе. Очень радостно видеть, что в нашем городе столько замечательных семей, где есть место любви, уважению и взаимопониманию. Где дети растут счастливыми и окружёнными заботой.

Фото: Анна Горлач

От имени главы города Максима Афанасьева она передала особые слова признания победителям. В поздравлении подчёркивалось, что эта семья — «настоящий образец искренности и сплочённости: супруги идут по жизни рука об руку, воспитывают достойное поколение и подают пример всем окружающим. Пусть победа в конкурсе придаст новый импульс вашим отношениям и укрепит любовь на долгие годы»

Эмоции зашкаливали и у депутата Тюменской областной Думы, председателя комитета по социальной политике Ольги Швецовой. Она призналась, что чествование многодетных семей каждый раз дарит ей невероятные ощущения:

— Ты видишь эти тёплые семьи — как они любят и берегут друг друга, как творчески подходят ко всему. Меня часто спрашивают, как сделать так, чтобы многодетных семей становилось больше. Мой ответ всегда один: нужно рассказывать о таких семьях, как Седых. Молодёжь должна видеть живые примеры — тогда и сами захотят растить по трое-четверо детей и больше.

Ольга Швецова отметила, что успехи региона доказывают: люди хотят создавать семьи и развиваться. А семья Седых — это вообще целая династия, которая не только хранит традиции, но и укрепляет русскую культуру.

Фото: Анна Горлач

— Пусть девочки идут по стопам родителей, занимаются фольклором и вдохновляют других на создание крепких, дружных семей, — пожелала депутат.

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