Как вырастить на даче крупные и пышные гладиолусы? Советы от специалистов тюменского Россельхозцентра

Несколько условий - и вашим гладиолусам позавидуют все соседи Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Конец весны радует тюменских садоводов теплом, и наступила пора посадки гладиолусов. Как получить крупные и пышно цветущие цветы, рассказывают агрономы тюменского Россельхозцентра.

- Если вы планируете покупку луковиц, внимательно осмотрите их на наличие плесени, гнили и трещин. Диаметр луковицы должен быть 2-4 сантиметра, если больше, то есть вероятность, что ее уже высаживали, возможно, не один год. Старые луковицы не дадут хорошего потомства и цветения, - говорят специалисты.

Поскольку гладиолусы любят свет и тепло, высаживать их лучше на открытых и хорошо освещенных участках, желательно не сильно продуваемое, чтобы во время ветров цветоносы не полегли и не искривились.

Кстати, оптимальная дневная температура воздуха для высадки гладиолусов - около +18...+20 градусов, а почвы на глубине 10 сантиметров - примерно +8 градусов.

За один-два часа перед высадкой в грунт клубнелуковицы стоит замочит в растворе марганцовки. обработать марганцовкой. Три грамма средства разводятся в десяти литрах воды.

Глубина посадки луковицы должна быть примерно 10-15 сантиметрам, а расстояние между ними - 15-20 сантиметров. Луковицу сажают в подготовленную лунку донцем вниз и засыпаем землей.

Поливают гладиолусы рано утром или в вечернее время. Если стоит сильная жара, то лучше делать это один раз в три дня. После полива поверхность грунта следует взрыхлить, чтобы почва не схватилась коркой.

Также гладиолусам нужна подкормка. В июне это должны быть азот и калий, а в июле к ним нужно добавить фосфор. В последний месяц лета цветам достаточно калия и фосфора.

По словам экспертов, замену луковиц нужно проводить раз в 3-4 года, и не сажать их на одном и том же месте более трех лет подряд.

Соблюдая все эти правила, можно вырастить красивые и здоровые гладиолусы на зависть соседям.

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