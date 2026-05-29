На оформление Тюмени ко Дню города потратят 5 млн бюджетных рублей. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В последние выходные июля Тюмени исполнится 440 лет. Мэрия города опубликовала брендбук с концепцией праздничного оформления, которая включает новый логотип и элементы уличного декора.

Фото: администрация Тюмени.

Городские власти планируют украсить аэропорт Рощино и железнодорожный вокзал, а также центральные улицы Тюмени – Республики, Пешеходную улицу Дзержинского и площадь 400-летия города красочными баннерными панно на опорах освещения. Также флаги и флагштоки появятся вдоль всех дорог в центре Тюмени, а по улицам будут ездить новые туристические автобусы и общественный транспорта, стилизованный ко Дню города.

Фото: администрация Тюмени.

Дизайн выполнен в ярких тонах и основан на символике предыдущих лет. Вместо пиксельных точек теперь используются разноцветные полосы, расходящиеся от центра города. Всего использовано десять ярких градиентов — от монохрома до бирюзового. По словам администрации, разработанные логотипы украсят не только афиши и флаги, но и одежду: галстуки, бейсболки и запонки.

Фото: администрация Тюмени.

Главный символом торжеств выбрали изображенный на гербе Тюмени дощаник — традиционное плоскодонное деревянное речное судно. Несколько лет назад горожане придумали слоган: «Тюмень — город, где начинается путь». Дизайнеры при разработке логотипа к юбилею взяли его за основу.

Фото: администрация Тюмени.

«Дощаник символизирует преемственность поколений тюменцев, постоянное развитие города, стремление к прогрессу, - заявили в мэрии.

Фото: администрация Тюмени.

Логотип будет размещён на наружной рекламе рядом с надписью: «С днём рождения!» и слоганом «На правильном пути». На билбордах и афишах в стиле сити-формат разместят фотографии тюменских достопримечательностей.

Фото: администрация Тюмени.

На оформление Тюмени власти хотят потратить больше 5 миллионов рублей. Тендер был опубликован на официальном сайте «Госзакупки». Подрядчику показали, как примерно хотят видеть баннеры и флаги. Лидера аукциона определят после 5 июня. Заявки принимаются до 5 числа.

Фото: администрация Тюмени.

Тюмень — это первый русский город в Сибири, был основан 29 июля (8 августа по новому стилю) 1586 года по приказу царя Федора Иоанновича. По случаю 440-летия Тюмени в 2026 году запланированы масштабные праздничные мероприятия.

Фото: администрация Тюмени.

Празднование 440-летия Тюмени длится на протяжении всего 2026 года. Официальный старт мероприятиям дали 29 января. Основные же торжества запланированы на середину лета будут идти в течение трех дней — с 24 по 26 июля. Эти даты озвучил в начале года глава города Максим Афанасьев.

К юбилею города запланировано более 200 ярких спортивных, культурных, гастрономических, развлекательных мероприятий. С января в Тюмени проходят образовательные лекции, выставки, марафоны, разрабатываются специальные туристические маршруты.

Фото: администрация Тюмени.

Ко Дню города на Цветном бульваре появятся пять новых высокотехнологичных аттракционов, а установленное Колесо обозрения реконструировали и украсили инсталляцией.

Ранее мы рассказывали о том, что синоптики прогнозируют жаркое, но крайне нестабильное лето в Тюменской области в 2026 году. Специалисты Гидрометцентра России подготовили вероятный прогноз погоды на ближайшие месяцы: с апреля по сентябрь 2026 года. Лето на Урале и в Западной Сибири в целом окажется теплым и местами даже жарким. Подробности – в нашем материале.

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