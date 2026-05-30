Как помочь близкому человеку адаптироваться к жизни после инсульта? Рассказывает тюменский врач Иван Кузнецов

Самый сложный этап начинается после выписки Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Перевод пациента, перенесшего инсульт, из реанимации в профильное отделение расширяет возможности реабилитации: с ним работают не менее часа в день, подключается механотерапия и эрготерапия, чтобы восстановить утраченные функции.

Однако самый сложный этап начинается после выписки. Заведующий отделением реабилитации взрослого стационара ОКБ №2 Иван Кузнецов напоминает, что дом должен превратиться в «доступную среду». Это касается не только расширения проходов, если человек передвигается на инвалидной коляске, но и бытовых мелочей: специальных захватов для ложек, поручней в ванной и возможности самостоятельно приготовить еду одной рукой.

Реабилитация - это индивидуальный «ребус», где невозможно предсказать стопроцентный результат заранее, но важно бороться за каждую утраченную функцию, даже спустя годы после травмы.

- Дом может быть адаптирован под все: где больной спит, ест, как наливает чай. Когда человек сталкивается с ограничениями функций, у него появляется масса проблем. Важна скрупулезная работа: даже если через три года после инсульта пациент хочет научиться переступать через порог - это достижимая цель, которую нужно ставить и реализовывать, - подчеркивает Иван Кузнецов.

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