Сначала сын, потом шурин: тюменец перерезал горло родственнику

В Тюмени раскрыли дело о семейных обидах, когда все решал нож Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомольская правда» — Тюмень» совместно с региональным следственным управлением СК России продолжает цикл материалов «Дело раскрыто: 15 лет Следственного комитета России в историях тюменских следователей».

Удар ножом со спины

Роковой вечер в доме на улице Ялуторовской в Тюмени 11 февраля 2026 года начался как обычная встреча родственников — а закончился трагедией. Подробности дела «Комсомольской правде — Тюмень» рассказала следователь следственного отдела по Калининскому АО г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области Екатерина Карпова.

Подробности дела рассказала следователь следственного отдела по Калининскому АО г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области Екатерина Карпова Фото: СУ СКР по Тюменской области

Между мужчинами вспыхнул жаркий спор. Он длился около пяти минут, голоса звучали всё громче и резче. Внезапно один из них замолчал, ушёл на кухню — а вернулся уже с ножом. Подойдя со спины к шурину, он резко запрокинул ему голову и полоснул лезвием по шее. Кровь хлынула потоком, раненый обмяк и рухнул на пол.

Всё это произошло на глазах у третьего участника встречи, который был шокирован. Он знал, что его товарищ человек непростой и вспыльчивый, но даже представить не мог, что тот способен на такое зверство по отношению к родственнику. Не теряя ни секунды, свидетель бросился вызывать скорую — именно эта быстрая реакция и спасла мужчине жизнь. Сам очевидец ушел до приезда правоохранителей.

Свидетель бросился вызывать скорую — именно эта быстрая реакция и спасла мужчине жизнь Фото: Ольга ЮШКОВА.

Расследование за сутки

– Было возбуждено дело о покушении на убийство. Следователям пришлось действовать оперативно. Нужно было срочно найти свидетеля, который мог объяснить мотивы внезапной вспышки агрессии. Потерпевшего сразу увезли в ОКБ №2 — он находился в реанимации, и допросить его было невозможно. Сам обвиняемый в момент задержания был в состоянии алкогольного опьянения, диалог с ним вести было сложно, он постоянно путался в показаниях, – рассказала Екатерина Карпова.

Однако свидетеля установили быстро, а экспертизу назначили уже на следующий день. Всего за сутки дело удалось распутать. Когда обвиняемый протрезвел, он признал свою вину, хотя его показания и расходились с версией потерпевшего.

«Ты виноват во всём»

Первый утверждал, что причиной стал разговор о бывшей жене. По его словам, в тот вечер брат бывшей жены принялся ожесточённо обвинять родственника, утверждая, что именно его поступки стали причиной краха его семейной жизни. Обида за сестру вспыхнула мгновенно, эмоции захлестнули шурина — защищая честь сестры, он якобы вывалил на родственника ворох обвинений, припомнил все старые грехи: и побои, и неверность.

По версии 57 летнего мужчины, он с горячностью отвергал все упрёки, перекладывая вину на бывшую жену. Накал страстей нарастал, тогда и схватился за нож.

«Вроде бы всё улеглось»

Однако 50-летний шурин настаивал: корень зла — в давней истории. Ещё в молодости во время драки он повредил рёбра мужу своей сестры, и, возможно, старые обиды никуда не делись. Следствие придерживалось версии потерпевшего.

По словам знакомых, до рокового дня отношения между ними были ровными. На протяжении пяти месяцев они жили под одной крышей, вместе выпивали, но серьёзных конфликтов не возникало.

– Этот случай был странным, — вспоминает шурин. — Я не понял, почему он так себя повёл. Поспорили – было дело, но вроде бы всё улеглось.

Нож решает

У обвиняемого была непростая семейная история. С бывшей женой они давно развелись. Их отношения всегда были напряжёнными: взаимные обвинения в изменах, постоянные упрёки. В какой то момент женщина перестала отрицать свою неверность, объясняя это годами унижений: «Ты ко мне так относился, что я устала терпеть. Изменяла. А почему? Я хотела простого человеческого счастья — но уже не с тобой».

Разъярённый отец угрожал расправой бывшей супруге, а когда молодой парень встал на защиту матери, получил удар ножом от родного отца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прошлое обвиняемого тоже было тёмным. Ранее он уже привлекался к ответственности за ножевое ранение собственного сына. Та история тоже началась с семейного скандала: разъярённый отец угрожал расправой бывшей супруге, а когда молодой парень встал на защиту матери, получил удар ножом от родного отца. Несмотря на это, семья еще какое-то время продолжала жить вместе, хотя в доме царила атмосфера неприкрытой вражды. А после и разъехались.

Бывшая супруга обвиняемого и ее брат настаивали на заключении агрессора под стражу. Они боялись его — ведь если он однажды поднял нож на собственного сына, а теперь едва не убил родственника, то кто может чувствовать себя в безопасности рядом с ним.

К этому моменту расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому предъявлено обвинение в покушении на убийство — следствие собрало достаточную доказательную базу: показания свидетеля, результаты экспертиз и другие материалы дела.

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