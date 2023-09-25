Тюменцы попросили дарить им на свадьбу... ручки, карандаши и пеналы

Фото из архива Хлоповых

За границей, как мы знаем по фильмам, перед собственной свадьбой будущие муж и жена составляют список необходимых вещей, руководствуясь которым гости и оплачивают подарок новобрачным. В России, судя по анекдотам, самая приятная часть свадьбы – когда в первую брачную ночь молодожены пересчитывают деньги, которые принесли гости в конвертах на торжество. А тюменцы Максим и Анна Хлоповы попросили гостей дарить им на свадьбу… портфели первоклассника.

Благотворительную акцию «Собери ребенка в школу» вот уже более десяти лет проводит тюменская областная общественная организация многодетных семей «Радость». Как пояснила руководитель организации Елена Тенегина, акция организуется более 10 лет. Обычно собирают то, что может пригодиться будущему ученику: портфель с канцелярским содержимым и товарами для творчества (пеналы, ручки, карандаши, ластики, пластилин, цветная бумага и так далее), одежду, обувь. В этом году неравнодушные жители региона «упаковали» 74 первоклассника.

Благотворителями выступают в основном обычные тюменцы. Есть и пара-тройка коммерческих организаций, которые помогают собрать ребятишек к школе, но, по словам Елены Тенегиной, тюменское бизнес-сообщество не совсем охотно участвует в данной волонтерской акции.

– Анна и Максим решили начать совместную жизнь с доброго дела. На свадьбе они попросили гостей дарить им не цветы, а портфели и канцелярию для наших детей. В итоге привезли 15 портфелей, 53 пенала, много тетрадей, ручек и вообще всякого полезного. Кто-то пошутил, что пять таких свадеб – и можно не искать благотворителей для закупки портфелей первоклассникам. Спасибо, добрые люди! Дай вам Бог столько же счастья каждый день, сколько вы подарили нашим детям! – поблагодарила супругов Хлоповых руководитель общественной организации.

Фото из архива Хлоповых

Как рассказал новоиспеченный супруг, про благотворительную акцию он и его жена узнали от организатора свадьбы Ренаты.

– Мы обмолвились, что не хотим, чтобы цветы дарили нам на свадьбу, потому что их просто потом будет некуда поставить дома. Тогда Рената предложила: поскольку свадьба была в конце августа, можно поучаствовать в благотворительной акции. Решили попросить гостей дарить канцелярию и портфели. Мы с женой просто обалдели от этой идеи и, конечно же, ее поддержали! Символично: новая семья, которая начинается с добрых дел для детей. В общем, нам откликнулось, – говорит мужчина.

Гости не сразу поняли и приняли эту идею, но тем не менее откликнулись. Так всё удачно сложилось.

Добавим, что Максим и Анна – молодые врачи-стоматологи. Познакомились они в довольно нестандартной ситуации. Максим учился в ординатуре и дополнительно помогал студентам разобраться в терапевтической стоматологии (цикл по лечению корневых каналов).

– Одного из пациентов принимала проходившая практику в стоматологии Аня, она не успела долечить ему зуб, и мне пришлось доделать это за нее. Обсуждение процесса лечения перешло в неформальное общение. Так всё и закрутилось, – вспоминает Максим.

Максим и Анна планируют стать родителями как минимум трех детей. Если больше будет, тоже не против, поэтому символично, что они стали благотворителями именно для организации многодетных семей.