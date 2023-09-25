Погода в Тюмени на неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года: середина недели будет холодной и дождливой

Погода в Тюмени на неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 25 сентября по 1 октября 2023 года, в Тюмени воздух прогреется до +22 градусов, а минимальная температура опустится до +4 градусов. Средняя температура воздуха составит +13 градусов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с, с возможными порывами до 12 м/с. В течение недели будет несколько холодных и дождливых дней, но тепло вернется в Тюмень в воскресенье.

В понедельник, 25 сентября, днем воздух прогреется до +22 градусов, будет ясно. Ветер 5 м/с, с порывами до 9 м/с. К вечеру похолодает до +13 градусов.

Во вторник, 26 сентября, в Тюмени ночью будет около +14 градусов, а днем столбик термометра покажет +17 градусов. Небо затянут облака, ветер будет северо-западный, с порывами до 6 м/с. К вечеру похолодает до +7 градусов.

Среда, 27 сентября, окажется довольно прохладной. Ночью температура воздуха будет +7 градусов, а дневная температура составит +12 градусов. Днем облачно, возможен дождь. Ветер будет западный, 3 м/с, с порывами до 8 м/с.

В четверг, 28 сентября, ночью ожидается около +9 градусов, а днем лишь +10. День будет облачный, возможен небольшой дождь. В этот день будет дуть северный ветер с порывами до 7 м/с.

В пятницу, 29 сентября, осенняя прохлада не отступит, а лишь укрепит свои позиции. Ночью температура воздуха будет около +4 градусов, а днем около +12. В течение дня будет пасмурно. Существенных осадков не ожидается, как и сильного ветра, он будет западный, с порывами до 3 м/с.

В субботу, 30 сентября, в Тюмени немного потеплеет. Ночью будет +9 градусов, а днем воздух прогреется до +15 градусов. Небо в этот день будет облачным, возможен дождь. Порывы юго-западного ветра будут достигать 6 м/с.

В воскресенье, 1 октября, тюменцы вновь смогут насладится солнечной и теплой погодой. Ночью будет до +11 градусов, а днем до +20. День ожидается ясный, но к вечеру юго-западный ветер с порывами до 10 м/с принесет похолодание до +13 градусов.