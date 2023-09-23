Тюменский ветеринар рассказала, как формируется привязанность собак к своим хозяевам

Собаки также могут распознавать эмоциональные состояния в голосе человека Фото: Вера Зенина

Отношения собаки с хозяином во многом похожи на отношения младенца и матери. Как показали результаты исследования ученых, особая привязанность у четвероногих к хозяину формируется через голос.

- У собак отличный слух, они способны различать разные звуки и тональности голоса, - говорит ветеринар Марина Зудина. - Замечали, когда вы говорите мягко и дружелюбно, ваши питомцы виляют хвостом, прижимаются к вам, пристально смотрят, облизывают и зовут играть, в общем, всячески выказывают свою любовь. А если ваш тон громкий или угрожающий, то убегают, прячутся или сторонятся вас.

Собаки также могут распознавать эмоциональные состояния в голосе человека: радость, грусть, страх. Спокойный и уравновешенный человек вызывает у животных доверие - с ним безопасно, значит, в ответ можно проявить дружелюбие. Кстати, собаки не любят напористость. Прежде чем погладить чужого песеля, дайте ему сначала понюхать руку.

Известны случаи, когда питомцы распознавали по эмоциональному фону и запаху хозяев имеющиеся у них проблемы со здоровьем. Рак, диабет и даже коронавирус - собаки, оказывается, чувствуют и могут предупредить человека об их проявлениях.