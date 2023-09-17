Тюменцы поборются за победу в Молодежной лидерской премии

Скриншот с официального сайта премии

Тюменцы могут побороться за победу в Молодежной лидерской премии. Для этого горожанам надо представить свои инициативы, пройти заочный отбор и посетить нетворкинг-вечер. Лучшие проекты войдут в онлайн-каталог премии и получат возможность продвижения.

К участию приглашаются лидеры молодежных сообществ и НКО от 18 до 35 лет, которые уже реализовали социально значимые инициативы на территории Тюмени и юга Тюменской области с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

С 6 октября до 9 ноября определят шорт-лист премии. Лидеры этого этапа смогут поучаствовать в нетворкинг-вечере и марафоне событий.

Нетворкинг-вечер состоится в ноябре - участники познакомятся с партнерами премии и создадут площадку для коммуникации между лидерами. Затем стартует марафон событий от участников шорт-листа. Активисты разделятся на команды и совместно проведут инфоповоды и события.

В начале 2024 года будет сформирован экспертный совет для отбора 72 победителей, а в марте лидеров наградят в правительстве Тюменской области. С марта по июль 2024 года проекты разместят в онлайн-каталоге и на официальном сайте премии.

- В Тюмени и на юге Тюменской области талантливая и инициативная молодежь. Благодаря участию в премии активисты смогут рассказать о своей социально значимой деятельности и показать, что любой может создать проект и стать инициатором позитивных изменений в регионе, - рассказала руководитель бренда «Моя территория» Ирина Мустыгина.

Подать заявку можно до 5 октября на официальном сайте премии.