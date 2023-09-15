Современные технологии для комфортной загородной жизни

Отдых в загородном доме не должен доставлять никаких хлопот. Фото: личный архив Андрея Фомина

Загородный дом – лучшее место, где можно собраться всей семьей или с друзьями, чтобы отдохнуть и хорошо провести время. Поэтому он должен быть теплым, уютным, иметь все необходимые удобства: душ, туалет, канализацию, водопровод и прочее.

Группа компаний «ТОПОЛ-ЭКО» – современный научно-производственный комплекс, специализирующийся на выпуске серийной и эксклюзивной продукции из полипропилена. Основными направлениями деятельности являются производство и реконструкция очистных сооружений различной производительности.

Компания предлагает готовые решения, позволяющие оборудовать загородный дом не хуже современной городской квартиры.

Установка очистки сточных вод «ТОПАС»

Одно из лучших решений для загородной канализации. В основе работы установки «ТОПАС» лежит гибридный метод, сочетающий биологическую и механическую очистку стоков. На выходе они становятся прозрачными, отсутствует неприятный запах. Высокое качество очистки и безопасность для окружающей среды подтверждены соответствующими сертификатами. Установка производится с 2002 года, отлично зарекомендовала себя среди пользователей.

Преимущества:

• материал изготовления – полипропилен толщиной 14 мм, срок службы не менее 50 лет;

• высокое качество сборки, герметичность на всем протяжении использования;

• выдерживает любое давление грунта, не гниет, не коррозирует;

• возможность монтажа в любой тип грунта;

• большой врезной диапазон подводящей магистрали;

• отсутствие неприятного запаха;

• экологичность и безопасность для окружающей среды;

• комплект мембран в подарок к каждому компрессору экономит не менее 5000 рублей вашего бюджета;

• защита от затопления;

• низкое электропотребление;

• простота и удобство эксплуатации.

Надежный погреб ПП

Дом должен быть оборудован всем необходимым Фото: личный архив Андрея Фомина

Герметичное, вместительное и очень удобное в использовании сооружение для круглогодичного хранения продуктов питания. Незаменимая вещь в загородной жизни.

Преимущества:

• толщина стенок погреба компании «ТОПОЛ-ЭКО» – 80 мм;

• материал – полипропилен, герметичен, не подвержен коррозии и гниению;

• модели и модификации резервуаров имеют полезный объем от 4 до 9,2 м3, что позволяет хранить в них большое количество продуктов, а владельцу удобно передвигаться внутри;

• полки и корпус емкости не подвержены образованию ржавчины, конденсата и плесени, не впитывают загрязнения и не требуют сложного ухода;

• корпус хранилища дополнительно утепляется;

• безопасная лестница оборудована элементами противоскольжения;

• хранилище оснащено системами электроснабжения и вентиляции;

• благодаря высокой прочности погреба идеально зарекомендовали себя при монтаже в почве с высокими грунтовыми водами;

• срок службы изделия – свыше 50 лет.

КЕССОН

Емкость, предназначенная для защиты скважины системы водоснабжения от промерзания, подтопления грунтовыми, атмосферными и паводковыми водами. Служит для комфортного размещения, обслуживания и ремонта сопутствующего оборудования обустройства скважины и системы водоснабжения дома.

Преимущества:

• кессон изготавливается из полипропилена, толщина корпуса – 8 мм, дно – 15 мм;

• имеются рёбра жесткости – 15мм/квадрат, профиль 60х60 мм;

• в кессоне предусмотрена полка для крепления фильтрационного элемента;

• лестница с противоскользящими накладками;

• крышка с утеплением.

С таким оборудованием загородный дом станет самым уютным местом, откуда никуда не захочется уезжать. Повышение удобства жизни людей – путь, которому группа компаний «ТОПОЛ-ЭКО» следует уже практически 20 лет.

Для оптимального подбора оборудования компания «ТОПОЛ-ЭКО» предлагает организовать бесплатный* выезд специалиста на объект. Изучив предлагаемые условия, инженер произведет расчеты, посоветует оптимальное местоположение для очистного сооружения и подберет подходящую модель конкретно для вашего дома.

В компании действует услуга «Выездная касса», в рамках которой вы можете без долгих поездок в офис оплатить продукцию и услуги не выходя из дома. Выездной специалист предоставит кассовый аппарат и всю необходимую документацию для оплаты заказа.

Справка

«ТОПОЛ-ЭКО» – самая крупная производственная компания на рынке очистных сооружений в России. Нами реализовано более 280 000 единиц продукции, которую используют свыше 3 миллионов человек, более 90 государственных заказчиков. Группа компаний «ТОПОЛ-ЭКО» имеет собственные офисы и сервисные центры во всех федеральных округах РФ, а также обширную дилерскую сеть. Вся продукция компании «ТОПОЛ-ЭКО» запатентована, имеет полный пакет сертификатов, разрешительных документов и экспертных заключений. Выполнение полного комплекса работ – от составления сметной документации и производства очистных сооружений до гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания.

*Выезд осуществляется бесплатно на удалении до 100 км от черты города (в Москве – до 100 км от МКАД).

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ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО»

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