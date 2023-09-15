Александр Моор не смог сдержать эмоций, благодаря земляков и семью за поддержку

Глава региона чуть не прослезился, выражая благодарность. Фото скриншот трансляции.

В ДК «Нефтяник» состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора региона Александра Моора. Его поздравили главы Ямала и Югры, также полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Новоиспеченный глава региона поблагодарил всех за такое невероятное доверие. Едва сдержав слезы он выразил благодарность друзьям, близким, коллегам, населению и, конечно, своей семье.

– Второй раз я даю торжественную присягу, вступая в должность, а волнуюсь так же, как пять лет назад. Эта предвыборная кампания была серьезным экзаменом на доверие. Я счастлив, что этот экзамен мы прошли достойно, – сказал Александр Моор.

Он пообещал добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать интересы населения региона, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию и законы РФ, устав и законы Тюменской области.

Добавим, что председатель региональной думы Фуат Сайфитдинов вручил Александру Моору знак губернатора региона.