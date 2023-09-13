Тюменские ученые создают индикатор для определения качества еды

Фото: Тюменский медуниверситет.

Тюменские ученые работают над созданием стикеров, которые помогут россиянам избежать сильнейшего отравления от продуктов питания. Индикаторы для определения качества еды помогут потребителям избежать пищевого отравления и летальных последствий. Созданием стикера занимаются студенты Тюменского медицинского университета.

Индикаторы планируется интегрировать в вакуумную упаковку товара. При выделении газообразных метаболитов, которое сигнализирует о том, что продукт начал портиться, стикер изменит цвет, отмечают ученые.

В скором времени авторы намерены представить свою уникальную разработку инвесторам, что в дальнейшем поможет им получить денежные средства для исследований.

- Мы решаем проблему, с которой сталкивался каждый, - отравление пищевыми продуктами, особенно рыбными. Стикеры смогут применять компании, которые занимаются продажей продукции и готовой еды с использованием рыбы. Они также пригодятся в быту для контроля сохранности продукта в холодильнике, - пояснил соавтор разработки, студент пятого курса Тюменского медицинского университета Николай Трусов.

Разработкой проекта занимаются студенты Института клинической медицины, в их числе София Недбайло, Мария Куликова и Маргарита Обласова. Научным руководителем проекта является доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии Марина Николенко.

Тюменская разработка в нынешнее время особенно актуальна на фоне случаев сильнейшего отравления продуктами питания в Санкт-Петербурге и Москве. Наши коллеги рассказывали, что в Петербурге зарегистрировали 248 случаев острой кишечной инфекции. В этот раз пострадали местные жители, заказавшие еду через службу доставки. Как сообщили в Роспотребнадзоре Северной столицы, причиной многочисленных отравлений стала продукция АО «Грин Бокс», которую граждане употребляли накануне.

Аналогичный случай, только с шаурмой, произошел в Москве в конце августа 2023 года.