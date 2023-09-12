Фильм «Барби» 2023 в Тюмени: когда выйдет в кинотеатрах, где посмотреть

Фото: кадры из фильма.

Фильм «Барби» получил новую дату релиза в тюменском прокате, но под другим названием. Картину о приключениях популярной героини из города Барбиленд представят почти во всех кинотеатрах областного центра. Фильм от режиссера Греты Гервиг, по сценарию написанному Гервиг и Ноа Баумбахом, стал популярен во всем мире. Не обошел ажиотаж и Тюменскую область. Кинолента, основанная на серии игрушек Барби, стала первым игровым художественным фильмом о знаменитой кукле после многочисленных мультфильмов и спецвыпусков. Марго Робби и Райан Гослинг исполнили главные роли Барби и Кена, которые отправляются в путешествие из Барбиленда в реальный мир для решения экзистенциальных вопросов.

В Тюмени фильм «Барби» представят под названием «Быстрые свидания». В мировой прокат картина вышла 21 июля 2023 года. Мы узнали, когда выйдет «Барби» в кинотеатрах Тюмени и где его посмотреть.

Gorkiy Cinema x Apes - Кинотеатры на Крыше

Сеть кинотеатров на крыше в Тюмени представлена в центре города: на Советской и 30 лет Победы. Здесь началась продажа билетов на фильм «Барби» еще давно, почти одновременно с мировым прокатом. Однако организаторы показа крутили «пиратскую» версию картины. Сейчас кинотеатр получил дублированный фильм, с нормальной озвучкой и без рекламы. Ближайший сеанс состоится 13 и 14 сентября, в 20:00. Цена билетов от 300 рублей.

«Азбука Кино»

Сеть кинотеатров «Азбука Кино» в Тюмени представлена в ТРЦ «Солнечный» и торговом центре «Фаворит». Сотрудники кинотеатра сообщили корреспонденту КП-Тюмень, что информация о выходе фильма «Барби» на экраны кинотеатра уже есть. Премьера состоится 14 сентября. Специалисты посоветовал следить за обновлениями на сайте. Стоимость билетов от 400 рублей.

Атмос Синема

В кинотеатре «Атмос Синема» в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» на наш запрос ответили, что показ фильм стартует 14 сентября, в четверг. Сеансы уже появились на официальном сайте кинотеатра. Первый показ запланирован на 18:35. Купить билет на сеанс можно от 360 рублей на человека.

Дом кино

Частный кинотеатр «Дом кино» на Пермякова один из тех, кто уже давно крутит популярный фильм о кукле. Однако картина представлена только с корейскими субтитрами. Качество фильм стало уже лучше, почти соответствует экранному показу. Корреспонденту в кинотеатре предложили забронировать билеты на сеанс.

Киномакс

Сеть кинотеатров «Киномакс» в Тюмени представлена в ТРЦ «Кристалл». Сотрудники кинотеатра рассказали корреспонденту КП-Тюмень, что показ фильма «Барби» начнется в четверг, 14 сентября 2023 года. Они посоветовали зрителям следить за обновлениями на сайте. Стоимость билетов от 390 рублей.

Лазер Синема

Кинотеатр «Лазер Синема» представлен в ТРЦ «Па-на-ма» на улице 2-я Луговая. Журналисту КП-Тюмень сотрудники сообщили, что фильма «Барби» пока у них нет в арсенале, но пообещали обязательно внести его в расписание через неделю-две. Посоветовали внимательно следить за обновлениями на официальном сайте.

Премьер

Сеть кинотеатра «Премьер» представлена в одноименном ТРЦ на улице 50 лет ВЛКСМ. Популярный фильм о жизни куклы стартует здесь с 14 сентября. В день премьеры уже отмечено больше десяти сеансов, через каждые час-полтора. Стоимость билетов на показ фильма от 300 рублей.

Синема Парк Гудвин

В одном из самых популярных кинотеатров Тюмени – «Синема Парк Гудвин» отметили, что фильм «Барби» пока не планируют показывать, но пообещали сообщить, если что-то изменится.