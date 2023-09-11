Всероссийский день трезвости: почему тюменцы отказываются от алкоголя

Фото: советский плакат / соцсети

Сложно представить современную жизнь без алкоголя. Спортивные фанаты «болеют» в барах с большим телеэкраном под пиво, социальные сети пестрят фотографиями отдыха на море, где частым атрибутом является коктейль в руках. В конце концов, мало какой день рождения обходится без тоста «За здоровье именинника!» Тем удивительнее, когда встречаешь человека, который сознательно отказался от алкоголя. Во Всероссийский день трезвости тюменцы рассказали, почему выбрали жизнь «не под градусом».

Болел с похмелья

Алексей Н. рос в неблагополучной семье. Родители очень любили выпить, дома был беспорядок, сомнительные компании.

– Я не хотел смотреть на все это, поэтому уходил в гараж, где ковырялся с папиным стареньким «Москвичом». Меня это успокаивало, отвлекало от домашних проблем. Поведение и состояние моих родителей в состоянии алкогольного опьянения навсегда отвратило меня от употребления горячительных напитков. Я и в юности, и сейчас никогда не пробовал ничего, крепче кваса. Свою дальнейшую жизнь связал с обслуживанием и ремонтом ретро-автомобилей, – рассказывает тюменец.

Вячеслав Свиридов опытным путем выяснил, что не в его организме отсутствует фермент, отвечающий за расщепление алкоголя. После употребления спиртных напитков Вячеславу было очень плохо, он даже падал в обморок несколько раз.

По этой же причине отказалась от употребления алкоголя тюменка Оксана Соболевская.

– Не вижу смысла пить, потому что даже после бокала Шампанского на Новый год мне было плохо чуть ли не неделю. Решила: зачем мучить себя? У меня и без того бурная, насыщенная событиями жизнь, поэтому дополнительный допинг в виде алкогольных напитков мне не нужен, – рассуждает Оксана.

Праздники, не как у всех

У Александры С., как и у многих других, была веселая студенческая жизнь с вечеринками, «отрывами» в ночных клубах, где молодежь обычно пила алкоголь в больших количествах.

Девушка тем не менее успевала учиться на отлично и к настоящему времени построила неплохую карьеру, став отличным врачом.

– Мой путь к трезвости начался на третьем курсе медицинского института. У бабушки был православный календарь, где были отмечены все постные дни, в том числе Великий пост. Мне стало любопытно, смогу ли я его выдержать. Решила попробовать. Помню, как все смеялись надо мной, никто из знакомых не поддержал. К концу поста я была очень спокойной, одухотворенной. Мне понравилось, как я выгляжу и чувствую себя – вспоминает она.

Полностью отказалась от употребления алкоголя Александра только через пять лет. Она сравнивает это состояние с тем, когда плохо видящий человек впервые надевает очки для коррекции зрения: замечаешь не только дерево, но и яркую птицу, притаившуюся в его ветвях.

Да, трезвый образ жизни тюменки не сразу поняли и приняли окружающие. По итогу в окружении девушки остались только самые близкие – те, кто смирился с ее выбором.

Тюменец Роман Явныч не пьет алкоголь вот уже девять лет.

– Не горжусь, не сожалею, не агитирую, просто констатирую. Я, как и большинство моих ровесников, вырос в среднестатистической советской семье, где все праздники отмечались с алкоголем на столе. Не удивительно, что для меня это было нормой. И всю мою сознательную взрослую жизнь любое событие сопровождалось каким-нибудь напитком с градусом: Новый год, дни рождения, дружеские посиделки, а потом и пятница – окончание трудовой недели. В общем, как часто говорят, жил, как все.

Но однажды я понял, что не получаю удовольствия от состояния опьянения. А если нет удовольствия, то зачем? Не пью алкоголь совсем. Не хочу. Способом расслабления для меня стала ледяная вода и бег. Раз в неделю в любое время года стараюсь плавать в озере и греться в бане – отличная перезагрузка. А бег – это способ побыть наедине со своими мыслями.

Все семейные праздники теперь трезвые. Отрадно, что мои дети растут в семье без алкоголя, – подчеркнул Роман.

Актер Тюменского театра кукол Александр Ганичев отчёт своей трезвой жизни начал 20 лет назад.

– Это произошло одним днем и, надеюсь, навсегда. Осознанный, глубокий и счастливый выбор задал тон всей моей дальнейшей жизни. Потом бросил курить, стал заниматься спортом и перешёл на здоровое питание. И теперь, в свои 40 лет, я могу подтянуться на турнике 40 раз! – с гордостью говорит мужчина. – Я убеждён, что человек должен сохранять трезвый ум и честно проживать свои эмоции, от радости до глубокой скорби, без «убегания» в алкоголь. Не помню уже, что такое – чувство разбитости после употребления крепких напитков. Перестала болеть голова, и в целом здоровье очень сильно улучшилось. Не навязываю этот образ жизни всем, но счастлив, что пришёл сам к этому. И пусть лучше на столах в центре стоит икона, как у наших предков, а не бутылка водки.

На войне очень страшно

С войны все возвращаются покалеченными. Если повезло избежать физических ранений или увечий, то психические искажения гарантированы всем поголовно. Так считает тюменец Евгений К., который участвовал в одном из военных конфликтов в 1990-е годы.

– У медиков это называется посттравматический синдром, если я ничего не путаю. Кто на войне не боится, тот долго не живёт. Если вам кто-то начнёт рассказывать, что ему на войне было нестрашно – плюньте ему в лицо. Если у это человека не диагностирован специалистами синдром Урбаха-Вите (полное отсутствие страха), то он вам нахально врёт. В мире, клинически, зарегистрировано всего 300 таких случаев, насколько мне известно. И если предположить, что это только те, кто попались, то я сильно сомневаюсь, что тех, кто не попался намного больше. Страх – это одна из составляющих инстинкта самосохранения, а смелый не тот, кто его не испытывает, а тот, кто преодолевает.

Я недолго был на войне, всего два месяца, но мне хватило… Всё это время жить приходилось в состоянии непрекращающегося страха, временами перерастающего в ледянящий ужас, особенно в те моменты, когда постоянная бомбежка прекращалась и наступала тишина. Приходилось собирать в одну кучу всю имеющуюся силу воли и выдержку, чтобы оставаться хотя бы в относительно здравом уме и трезвой памяти.

После возвращения я два месяца боялся выйти из квартиры, однако понимал, что это всё равно придётся сделать рано или поздно, поэтому буквально заставлял себя делать короткие прогулки.

Вкратце отпишу мое состояние в то время: агрессия ко всему живому, «везде враги, нужно рыть окопы и занимать круговую оборону». Приезжали сослуживцы, пытались отпаивать водкой, но она делала только хуже, состояние усиливалось, поэтому и было принято решение отказаться от алкоголя совсем – пережить всё своими силами.

Спустя пять лет я думал, что меня уже «отпустило», но не тут-то было. Я люблю компьютерные игрушки, так называемые шуттеры, где игра ведётся от первого лица. Перед новым годом меня угораздило установить Battlefield. Там есть моменты, где очень реалистично показаны уличные бои: меня накрыло такой волной ужаса, что ни в сказке сказать, ни в реальности промолчать.

Алкоголь возвращает это состояние: страх прикрываемый развязностью, как минимум, и, как максимум, – агрессией. Я понял, что если не перестану употреблять алкоголь, то в один «прекрасный» момент очнусь либо за решёткой, либо в могиле, либо опять в окопах. Ни один из перечисленных вариантов меня не устраивает. Кошмары до сих пор снятся: что я опять на войне.