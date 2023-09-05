В тюменском лесу грибник угодил в опасную ловушку и проколол ногу. Фото: Анатолий Мальцев.

В лесах Тюменской области снова появились так называемые «ловушки» для грибников. Об этом рассказал один из тюменских грибников Анатолий Мальцев. По словам любителя тихой охоты, опасный «девайс» он встретил неподалеку от кладбища по Червишевскому тракту, не доезжая до поворота на Тараскуль. Тюменец говорит, что наступил на опасную ловушку в лесу и травмировал ногу. Зубцы распороли сапог.

Семисантиметровые ржавые шипы являются автомобильными ловушками в тюменском лесу.

По словам грибника, без медицинской помощи не обошлось, он получил травму стопы. Это уже не первый случай, когда в тюменских лесах ставят ловушки, утверждает житель Тюменской области. Вопрос для кого? Арматура, на которую наступил грибник, была засыпана листвой, разглядеть ее крайне сложно. В разговоре с журналистом «КП» он предположил, кто-то не хочет, чтобы люди посещали природные места.

- Мы вытащили три кола возле трассы. Может еще там были, не смотрели. На штыри наткнулся по правой стороне у кладбища по Червишевскому тракту. Не доезжая до поворота на Тараскуль. Это не упавшие штыри, а конкретно установленные и замаскированные. Рассчитанные на пробитие колеса техники. То, что кто-то наступит об этом не думали, когда ставили. А вдруг дети бы наткнулись, - оказался возмущен грибник.

Фото: Анатолий Мальцев.

По оценке тюменца, штырю, который проткнул ему ногу, года два-три. Он был закопан в низине. Есть предположение, что их установили браконьеры, так как недалеко от «ловушки» находится убежище кабанов.

- Говорят, что это браконьеры. Таким образом, они защищают свои угодья. Чтобы в лес никто не ходил. Наверное, из этой оперы и пожары. Режимы повышенной готовности им, наверное, вообще за счастье. Никто в лесу не мешает зверя бить. Дальше в лесу была их засидка на кабана, - заявил Анатолий Мальцев.

В момент неприятной находки тюменец собирал грибы и ягоды. К счастью, несмотря на травмы в лесу мужчина нашел подосиновики, подберезовики и несколько моховиков, а также кучу сыроежек. Встречались и грузди, отметил житель Тюменской области. Он возмущен тем, что в грибном месте кто-то устроил охоту на людей. И надеется, что больше никто не пострадает.

Фото: Анатолий Мальцев.

В народе часто такие конструкции используют на ловушку для квадроциклов. По мнению опытного грибника Виталия Голика, многих людей вездеходы в лесах сильно раздражают, а таким образом они пытаются с ними бороться.

Однако такой способ опасен не только для квадроциклов. От подобных затей могут пострадать сами люди и животные.

Редакция «Комсомольская правда» направила официальный запрос в Госохотдепартамент Тюменской области. На момент публикации материала ответ не получен. Комментарий ожидается.